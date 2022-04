Exclusive-Buyout firms GTCR, CD&R circle Merit Medical -sources

GTCR a informé Merit Medical qu'elle serait prête à payer 72 à 75 dollars par action, a déclaré l'une des sources. Les actions de Merit Medical se négociaient à environ 61 $ avant que Reuters ne rapporte, le 9 mars, que la société explorait une vente.

D'autres sociétés de capital-investissement pourraient également manifester leur intérêt pour Merit Medical et il n'y a aucune certitude qu'un accord soit conclu, ont déclaré les sources. Si un accord devait être conclu, il pourrait intervenir dès le mois de mai, ont ajouté les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle.

Les porte-parole de GTCR et CD&R ont refusé de commenter. Un porte-parole de Merit Medical n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Merit Medical fabrique et vend des dispositifs et des instruments utilisés en cardiologie, radiologie, oncologie, soins intensifs et endoscopie.

La société basée à South Jordan, dans l'Utah, a précédemment attiré l'intérêt du fonds spéculatif activiste Starboard Value LP, qui a conclu un accord en 2020 pour secouer le conseil d'administration de Merit.

GTCR et CD&R sont tous deux des investisseurs prolifiques dans les entreprises de santé et d'appareils médicaux et ont cherché à capitaliser sur une vague de consolidation qui balaie l'industrie.

L'une des sociétés du portefeuille de GTCR, le fournisseur de réactifs pour vaccins Maravai LifeSciences Holdings Inc, a refusé une offre d'acquisition de 11 milliards de dollars du fournisseur de fournitures de laboratoire Sartorius AG en février, ont déclaré des sources à Reuters à l'époque. Il est toujours possible que les sociétés négocient un accord.