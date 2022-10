Exclusive-Gap dit que les livraisons de la Russie ont cessé en mars. Mais ses vêtements ont continué à arriver

"En tant que société guidée par des valeurs, une société qui est fière de faire ce qui est juste au cours des 53 dernières années d'activité, à l'heure actuelle, nous avons également suspendu les livraisons en Russie, où nous avons une petite présence en franchise", a annoncé la société basée à San Francisco dans un message du 10 mars à ses employés.

Mais les dossiers des douanes russes examinés par Reuters montrent qu'entre le 11 mars et le 16 juillet, le franchisé de Gap à Moscou a reçu 1 585 envois de vêtements d'une valeur déclarée de 5,2 millions de dollars. Dans plus des trois quarts des livraisons, le fournisseur est Gap Europe Ltd, une unité de Gap Inc. basée à Londres.

Les registres des douanes russes proviennent de plusieurs fournisseurs commerciaux de données commerciales et vont jusqu'au 30 septembre. Ils fournissent des détails sur les importations russes à partir des formulaires douaniers, y compris les fournisseurs, les importateurs, les descriptions de produits et les valeurs déclarées.

Les expéditions de Gap comprenaient tout, des "chaussettes tricotées pour enfants" et "pyjamas pour enfants" aux "blouses textiles pour femmes" et "shorts textiles pour hommes".

Les vêtements, à l'exception des articles de luxe, ne tombent généralement pas sous le coup des récentes sanctions occidentales contre la Russie, afin de ne pas punir les citoyens ordinaires. Mais les envois effectués après le 10 mars semblent contredire la déclaration de Gap à ses employés.

Un porte-parole de Gap Inc à San Francisco a déclaré à Reuters dans un e-mail du 19 octobre que "nous avons arrêté les expéditions vers la Russie comme nous l'avions annoncé en mars et n'avons pas repris."

Reuters a par la suite fourni à Gap des données douanières russes montrant les 1 585 envois effectués après le 10 mars à Gap Retail LLC, un franchisé Gap à Moscou. Il est exploité par Fiba Perakende Grubu, un détaillant basé à Istanbul qui gère tous les magasins Gap en Russie, en Turquie et en Ukraine.

Le 28 octobre, Gap a reconnu à Reuters qu'elle avait continué à faciliter les livraisons de vêtements en Russie jusqu'en avril - un mois après avoir dit aux employés qu'elle avait suspendu toutes les livraisons.

"Comme les commandes sont faites plusieurs mois à l'avance, notre partenaire franchisé a retiré sa dernière commande de notre centre de distribution en avril. Gap n'a ni expédié ni vendu de marchandises à notre partenaire franchisé russe depuis que sa commande finale a été traitée", a déclaré le porte-parole de Gap en réponse aux questions posées par Reuters.

Gap n'a pas répondu aux questions concernant le moment exact où les commandes ont été passées, le moment où elles ont été exécutées ou la raison pour laquelle elle n'a pas annulé les commandes en cours après son annonce du 10 mars.

À la question de savoir pourquoi les envois de vêtements vers la Russie se sont poursuivis jusqu'en juillet, un responsable de Fiba Perakende a répondu dans une déclaration : "Ces envois ont été retardés en raison de délais de transit plus longs via la Turquie, ainsi que de délais de traitement supplémentaires aux douanes russes."

Mais selon les registres des douanes russes examinés par Reuters, la grande majorité des envois de vêtements ne mentionnent pas la Turquie comme point de transit. Fiba n'a pas répondu à une question sur cette divergence. CERTAINS ARTICLES SONT MANQUANTS

La déclaration de Fiba Perakende ajoute qu'"en raison de la décision de Gap Inc de suspendre indéfiniment la livraison des produits Gap en Russie, Fiba est en train de mettre fin à son activité de franchise Gap en Russie, après épuisement de tout stock disponible en Russie".

En plus de son site Web de commerce électronique, gap.ru, Fiba Perakende a déclaré dans sa déclaration avoir exploité 23 magasins dans trois grandes villes russes.

Gap Europe a révélé des ventes annuelles de franchise de 9,6 millions de dollars pour la Russie au cours de son dernier exercice financier, qui s'est terminé le 30 janvier 2021, en baisse par rapport aux 11,5 millions de dollars de l'année précédente, selon son rapport annuel et ses états financiers. L'activité de Gap Europe est en difficulté, et la société a fermé des dizaines de ses magasins gérés par la société l'année dernière au Royaume-Uni et en Irlande. Un directeur de Gap Europe n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les expéditions russes.

Une femme qui a répondu au téléphone cette semaine dans un magasin Gap du centre de Moscou a déclaré qu'il restait ouvert. Interrogée sur sa sélection de vêtements, elle a répondu : "Oui, nous avons un certain choix. Bien sûr, cela dépend de ce que vous cherchez. Certains articles sont manquants".

Les registres des douanes russes montrent plus de 1 200 expéditions de vêtements Gap vers la Russie entre le 11 mars - le lendemain de l'annonce par Gap Inc. de l'arrêt de ses expéditions - et le 21 juin. Dans chaque cas, le fournisseur était répertorié comme étant Gap Europe avec les Pays-Bas comme pays de départ et la Russie comme destination - sans aucune mention de la Turquie comme point de transit. Dans son dernier rapport annuel, Gap Europe a déclaré qu'elle changeait son centre de distribution pour son activité de franchise du Royaume-Uni aux Pays-Bas.

D'autres expéditions vers la Russie en juin et juillet mentionnent comme fournisseur soit "Ankara customs", soit une autre société d'Istanbul liée à Fiba Perakende - ce qui suggère que les vêtements ont pu transiter par la Turquie.

Après le 16 juillet, les registres des douanes n'indiquent aucun envoi à Gap Retail à Moscou, ce qui indique que le flux de vêtements vers la Russie a cessé.

La déclaration de mars de Gap indiquant qu'elle avait suspendu ses livraisons à la Russie précisait également qu'elle ferait don de vêtements d'une valeur d'un million de dollars aux réfugiés ukrainiens. Dans sa dernière déclaration à Reuters, Gap a déclaré : "Nous sommes solidaires du peuple ukrainien."