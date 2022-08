Exclusive Networks affiche une forte croissance au deuxième trimestre

Exclusive Networks a dévoilé un chiffre d'affaires record, en hausse de 42,5 % à 1,027 milliards d'euros au deuxième trimestre. Les revenus du spécialiste de la cybersécurité ont augmenté de 39,3 % à taux de change constant. Cette progression " est largement attribuable (77 %) à la croissance des fournisseurs existants ". Exclusive Networks a également profité de l'expansion de nos fournisseurs dans de nouvelles régions du monde ainsi que de nouvelles relations fournisseurs (11 %). Les acquisitions d'Ignition Technology et de Networks Unlimited ont également porté sa croissance (12 %).



Le taux de renouvellement des fournisseurs pour le deuxième trimestre 2022 est en hausse à 135 % (contre 110 % au deuxième trimestre 2021) et le taux de renouvellement des clients a atteint 133 % (contre 106 % au deuxième trimestre 2021), " soutenus par la demande croissante de solutions de ses fournisseurs et l'engagement continu de ses partenaires de distribution ".