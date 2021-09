Exclusive Networks lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris et annonce sa fourchette de prix indicative

Faits marquants

Exclusive Networks est un spécialiste mondial des technologies innovantes en matière de cybersécurité.

Exclusive Networks dispose de profondes capacités techniques et de services innovants qui complètent les offres des fournisseurs et des partenaires de distribution, parmi lesquelles les DevSecOps, la validation des technologies émergentes et la plateforme de consommation « as-a-service ».

Exclusive Networks fournit des services permettant d’accélérer la vente de technologies disruptives en matière de cybersécurité à l’échelle mondiale. Exclusive Networks permet aux fournisseurs d’étendre leurs activités à l’échelle mondiale et offre aux partenaires de distribution (tels que les revendeurs à valeur ajoutée, les intégrateurs de systèmes, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services gérés) une expertise, des technologies et des services disruptifs pour répondre aux besoins de leurs clients.

La stratégie de croissance du groupe est centrée sur la croissance sous-jacente des fournisseurs existants, dans les zones géographiques actuelles et nouvelles, sur l’attraction de nouveaux fournisseurs et clients pour compléter son solide portefeuille, sur l’élargissement de son offre de services pour répondre aux besoins des clients et sur la poursuite des fusions et acquisitions génératrices de valeur.

Structure de l’offre : une offre à prix ouvert en France auprès d'investisseurs particuliers (« l’Offre à Prix Ouvert » ou « l'OPO »), et un placement privé international (« le Placement Global »), auprès d'investisseurs institutionnels en France et à l'étranger.

Fourchette indicative du prix de l'offre : entre 20 euros et 24 euros par action.

Taille de l'offre : (i) cession de 5 295 307 actions existantes (soit environ 106 millions d'euros sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative) par Everest UK Holdco Limited (une entité du groupe Permira), HTIVB (une société contrôlée par Olivier Breittmayer) et certains dirigeants, salariés et anciens salariés de la Société et (ii) émission de nouvelles actions ordinaires (les « Nouvelles Actions » ) par Exclusive Networks pour un montant d’environ 260 millions d'euros (correspondant à un maximum de 13 000 000 nouvelles actions, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative).

Option de surallocation : vente d'actions existantes supplémentaires par Everest UK HoldCo Limited et HTIVB, représentant un maximum de 15,00% du nombre total d'actions offertes dans le cadre de l'offre, correspondant à un maximum de 2 744 296 actions supplémentaires, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative.

Période de souscription : la clôture de l'OPO est prévue le 21 septembre 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres passés au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres passés par internet. La clôture du Placement Global est prévue le 22 septembre 2021 à 13 heures (heure de Paris).

Fixation du prix de l'offre prévue le 22 septembre 2021.

Début des négociations des actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris prévue le 23 septembre 2021.

Règlement-livraison des actions prévu le 27 septembre 2021.

Exclusive Networks S.A. (Paris:EXN) (« Exclusive Networks » ou la « Société » Ticker EXN), un spécialiste mondial des technologies innovantes de cybersécurité, annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment A).

Jesper Trolle, Directeur général, a déclaré :

« Exclusive Networks est un spécialiste mondial de la cybersécurité, et est à la pointe de l'innovation de rupture en matière de cybersécurité et de technologies cloud depuis près de deux décennies. Au cours de cette période, nous sommes passés d'une petite entreprise privée à un spécialiste mondial de la cybersécurité, avec un TCAC des ventes brutes de 36 % depuis 2013.

Notre mission est de conduire la transition vers un avenir numérique totalement fiable. Nous pensons que notre projet d'introduction en bourse sur Euronext nous aidera à accélérer notre stratégie de croissance éprouvée, qui s'articule autour de quatre principes clés : stimuler la croissance avec les fournisseurs existants ; attirer de nouveaux fournisseurs et clients ; élargir notre offre de services ; et acquérir des sociétés qui correspondent à notre culture et à notre ADN et qui complètent notre présence géographique ou nos capacités.

Exclusive Networks est idéalement placée pour concrétiser cette vision et tirer parti des opportunités actuelles du marché. La cybersécurité est un marché très attractif, dont la valeur est estimée à 58 milliards d'euros en 2020 et dont le TCAC est de 9 % entre 2020 et 2026. Le cyber écosystème devient de plus en plus complexe, le canal de vente des produits cyber est fragmenté et la technologie évolue très rapidement pour lutter contre la sophistication croissante des menaces et des cyberattaques. Cela crée une demande pour un spécialiste de la cybernétique comme Exclusive Networks sur le long terme, et nous sommes impatients d'apporter encore plus de valeur à nos fournisseurs et partenaires à l'avenir ».

À propos de Exclusive Networks

Exclusive Networks est un spécialiste mondial des technologies innovantes de cybersécurité, qui fournit des services pour accélérer la vente de technologies disruptives de cybersécurité et d’infrastructures numériques à l’échelle mondiale. Exclusive Networks aide les fournisseurs de cybersécurité à étendre leurs activités à l’échelle mondiale et offre aux partenaires de distribution (tels que les revendeurs à valeur ajoutée, les intégrateurs de systèmes, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services gérés) une expertise, des technologies et des services disruptifs pour répondre aux besoins de leurs clients.

Exclusive Networks travaille également avec plusieurs fournisseurs offrant des solutions dans des sous-segments spécifiques au-delà du cyber. Exclusive Networks excelle en combinant une échelle mondiale avec une exécution locale. Avec des bureaux dans 40 pays et la capacité de servir des clients sur les cinq continents et dans plus de 150 pays, Exclusive Networks, dont le siège social est en France, offre un modèle « échelle mondiale, vente locale ». Ce modèle améliore les performances des opérations locales en fournissant un soutien à la fois mondial et local. Cette approche a permis à Exclusive Networks (i) de développer l’un des plus larges portefeuilles de solutions de cybersécurité au monde, provenant de plus de 240 fournisseurs de premier plan et (ii) de développer une base de clients mondiale, composée de plus de 18 000 VAR, SI, Telcos et MSP, servant indirectement plus de 110 000 clients finaux. Sur la période de 2018 à 2020, Exclusive Networks s’est engagé dans des activités dans plus de 124 pays.

L’approche de Exclusive Networks permet aux fournisseurs d’adopter un modèle de mise sur le marché simple et agile en ce qui concerne leurs solutions de cybersécurité et d’infrastructure numérique, tout en bénéficiant de l’expertise locale et de la connaissance du marché de Exclusive Networks dans chaque juridiction d’opération. L’échelle de Exclusive Networks est également importante pour ses clients, car leurs propres utilisateurs finaux peuvent être situés dans plusieurs régions du monde. En outre, Exclusive Networks aide ses clients grâce à son expertise dans la sélection des fournisseurs, car les solutions de cybersécurité et d’infrastructure numérique deviennent de plus en plus compliquées et ne cessent d’évoluer face à l’augmentation des menaces de cybersécurité.

Structure de l’Offre

Il est prévu que la diffusion des actions offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’ « Offre »), comprenant :

Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (« l'OPO ») ; et

Un placement privé international (« le Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'étranger, y compris aux Etats-Unis d'Amérique auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), et hors des Etats-Unis d'Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act.

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d’actions offertes allouées en réponse aux ordres d'achat émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre, avant exercice éventuel de l’option de surallocation.

La répartition définitive des actions entre l'OPO et le Placement Global sera déterminée au moment où les résultats de l'OPO seront connus.

Montant de l'Offre

Il est prévu que l'offre d'actions soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (« l'Offre ») comprenant :

Une émission d’actions nouvelles par la Société dans le cadre d'une augmentation de capital pour un produit brut d’environ 260 millions d'euros.

Une vente d'actions existantes par Everest UK Holdco Limited, HTIVB et certains dirigeants, employés et anciens employés du groupe, entraînant un produit brut d'environ 106 millions d'euros sur la base de l'extrémité inférieure de la fourchette de prix indicative, et jusqu'à environ 156 millions d'euros sur la base de l'extrémité supérieure de la fourchette de prix indicative ; et

Une vente d'actions supplémentaires de surallocation existantes par Everest UK HoldCo Limited et HTIVB, représentant un maximum de 15,00% du nombre total d'actions offertes dans l'offre, entraînant un produit brut d'environ 55 millions d'euros sur la base de l'extrémité inférieure de la fourchette de prix indicative, et jusqu'à environ 62 millions d'euros sur la base de l'extrémité supérieure de la fourchette de prix indicative.

Fourchette de prix indicative

Le prix de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette indicative de prix comprise entre 20 euros et 24 euros par action, soit la fourchette approuvée par le Conseil d'administration de la Société le 13 septembre 2021. Le prix des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global sera le même.

Le prix de l’Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette et la fourchette pourra être modifiée à tout moment jusqu’au et y compris le jour prévu pour la fixation du prix de l’Offre.

En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix ou en cas de fixation du prix de l’Offre au-dessus de cette borne supérieure (le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l’Offre sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l’Offre sera ouverte, selon le cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse informant de cette modification et la nouvelle date de clôture de l’Offre. Les ordres émis dans le cadre de l’Offre avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s’ils ont été expressément révoqués au plus tard avant la nouvelle date de clôture de l’Offre.

Le prix de l’Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix (en l’absence d’impact significatif sur les autres caractéristiques de l’Offre).

Calendrier indicatif de l'Offre

L'OPO débutera le 15 septembre 2021 et devrait se clôturer le 21 septembre 2021 à 17h00 (heure de Paris) pour les ordres d'achat au guichet et à 20h00 (heure de Paris) pour les ordres d'achat par internet. Le Placement Global débutera le 15 septembre 2021 et devrait se clôturer le 22 septembre 2021 à 13h00 (heure de Paris). Le prix de l’Offre devrait être fixé le 22 septembre 2021.

La période d'Offre pourra être réduite mais restera ouverte pendant un minimum de trois jours de bourse.

La négociation conditionnelle des actions Exclusive Networks devrait débuter le 23 septembre 2021 sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Le règlement-livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre devrait intervenir le 27 septembre 2021.

Le calendrier indicatif pourra être ajusté et notamment accéléré en cas de clôture anticipée de l'Offre ou être retardé. En cas de clôture anticipée de la période d'Offre (ce qui réduira la durée de la période de souscription des investisseurs), (i) un communiqué de presse sera publié par la Société et (ii) un avis sera publié par Euronext Paris au plus tard la veille de la date de clôture anticipée de la période d'Offre. Dans tous les cas, la période d'Offre restera ouverte pendant un minimum de trois jours de bourse.

Raisons de l'introduction en bourse

L'introduction en bourse vise principalement à soutenir la stratégie de développement et de croissance du Groupe axée sur les points suivants

La poursuite de la croissance sous-jacente des vendeurs existants dans les zones géographiques actuelles ; L'ajout de nouvelles zones géographiques pour les vendeurs existants ; L’attrait de nouveaux fournisseurs vers son offre existante de services et de solutions ; L’élargissement de son offre de services et de solutions pour répondre aux besoins des clients ; et la poursuite des fusions et acquisitions génératrices de valeur.

Intermédiaires financiers

J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs de livres conjoints.

BNP PARIBAS, Citigroup et Société Générale agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés.

Lazard agit en tant que conseil financier indépendant.

Engagements de conservation de la Société et des actionnaires

180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre pour la Société, Everest UK Holdco Limited et HTIVB et 360 jours suivant la date de règlement-livraison de l'Offre pour les managers, sous réserve de certaines exceptions.

Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus approuvé par l'AMF le 14 septembre 2021 sous le numéro 21-399, composé (i) d'un document d'enregistrement approuvé le 3 septembre 2021 sous le numéro I.21-044, (ii) du supplément à ce document d'enregistrement approuvé le 14 septembre 2021 sous le numéro I. 21-050 et (iii) d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), sont disponibles sans frais sur demande auprès de la société à Exclusive Networks, 20 quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Exclusive Networks (www.exclusive-networks-ir.com/ipo/).

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 3 du document d'enregisrement et à la section 2 de la note d'opération. La réalisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la réputation, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les perspectives du Groupe, ainsi que sur le cours des actions de la Société.

Avis important

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre publique de vente ou d'achat, ni une sollicitation publique d'une offre de vente ou d'achat, de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays ou juridiction. Les actions d'Exclusive Networks ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption d'enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Exclusive Networks n'a pas l'intention d'enregistrer aux Etats-Unis une partie de l'offre ou de faire une offre publique des actions aux Etats-Unis.

Aucune communication ni aucune information relative à l’offre prévue décrite dans le présent communiqué de presse ou à Exclusive Networks ne peut être distribuée dans un pays ou une juridiction où une telle distribution nécessiterait l’enregistrement ou l’approbation des titres. Aucun enregistrement ou approbation de ce type n’a été ou ne sera obtenu en dehors de la France. La distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut être interdite par la loi applicable. Exclusive Networks n’assume aucune responsabilité en cas de violation de la loi et de la réglementation applicables, par toute personne.

Le présent communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en cas d’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), faisant également partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur (le retrait de) l’Union européenne (la loi « EUWA »).

En ce qui concerne les États membres de l’Espace économique européen et le Royaume-Uni, aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise en vue de faire une offre au public des titres visés dans les présentes nécessitant la publication d’un prospectus dans tout État membre concerné autre que la France. Par conséquent, les actions ne peuvent être et ne seront pas offertes dans un État membre concerné autre que la France, sauf si cela est conforme aux exemptions prévues à l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou 5 dans toute autre circonstance ne nécessitant pas la publication par Exclusive Networks d’un prospectus conformément à l’article 3(2) du Règlement Prospectus, faisant également partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi EUWA, et/ou aux réglementations applicables de cet État membre concerné ou du Royaume-Uni.

En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut être faite que sur la base d’un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être comprise comme une approbation des titres offerts ou admis à la négociation sur un marché réglementé.

Cette annonce n'est pas un prospectus, un document d'information ou une déclaration de produit aux fins de la loi sur les sociétés de 2001 (Cth) (« Corporations Act »). La fourniture de ce communiqué à toute personne ne constitue pas une offre ou une invitation à demander des titres en Australie. Ce communiqué est destiné à être distribué à, et toute offre en Australie des titres de la Société ne peut être faite qu'à, des personnes qui sont des « investisseurs avertis » ou des « investisseurs professionnels » au sens de la section 708 du Corporations Act, et qui sont un « client de gros » au sens de la section 761G du Corporations Act.

Au Canada, les informations contenues dans cette annonce sont uniquement adressées et destinées aux personnes qui sont des investisseurs accrédités et des clients autorisés au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

Pendant une période de 30 jours suivant la date de détermination du prix d'Offre (soit jusqu'au 22 octobre 2021 (inclus)), J.P. Morgan AG, agissant en qualité dd'agent de stabilisation pourra, mais n'y sera en aucun cas tenu, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et du Règlement délégué (UE) n° 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016, réaliser des opérations à l'effet de stabiliser le prix de marché des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Conformément à l'article 7 du Règlement délégué 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016, les opérations de stabilisation ne pourront en aucun cas être effectuées à un prix supérieur au prix d'Offre. Ces interventions sont susceptibles d'affecter le cours des actions et conduire à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient réalisées, J.P. Morgan AG pourrait, à tout moment, décider d'interrompre de telles opérations. Une information sera fournie aux autorités de marché compétentes et au public conformément à l'article 6 du règlement susmentionné.

Informations destinées aux distributeurs

Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits contenues dans : (a) la directive européenne 2014/65/UE relative aux marchés d'instruments financiers, telle que modifiée ( « MiFID II ») ; (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission complétant MiFID II ; et (c) les mesures d'application locales (ensemble, les « Exigences de gouvernance des produits MiFID II »), et déclinant toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, qu'un « fabricant » (aux fins des Exigences de gouvernance des produits MiFID II) pourrait autrement avoir à cet égard, les Actions ont été soumises à un processus d'approbation des produits, qui a déterminé que ces Actions sont : (i) compatibles avec un marché cible final d'investisseurs de détail et d'investisseurs répondant aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles, chacun tel que défini dans MiFID II ; et (ii) éligibles pour une distribution par tous les canaux de distribution autorisés par MiFID II (« l'Évaluation du marché cible »). Nonobstant l'Évaluation du marché cible, les distributeurs doivent noter que : le prix des Actions peut baisser et les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions n'offrent aucun revenu garanti ni aucune protection du capital ; et un investissement dans les Actions n'est compatible qu'avec les investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (seuls ou en collaboration avec un conseiller financier ou autre approprié) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'un tel investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter.

L'évaluation du marché cible est sans préjudice des exigences de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire en rapport avec l'offre.

Pour éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié aux fins de MiFID II ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, ou d'acheter, ou de prendre toute autre mesure que ce soit concernant les Actions.Chaque distributeur est responsable de la réalisation de sa propre évaluation du marché cible concernant les Actions et de la détermination des canaux de distribution appropriés.

Le contenu de ce communiqué a été préparé par la Société et relève de sa seule responsabilité.

https://www.businesswire.com/news/home/20210914006064/fr/