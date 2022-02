Exclusive-Universal Music va développer des NFT à collectionner dans le cadre d'un accord avec la plateforme Curio

Cet accord constitue une avancée majeure vers une nouvelle source potentielle de revenus pour la plus grande société de musique au monde, qui, comme ses rivaux, dépend fortement du streaming pour sa survie financière.

Universal Music a déclaré qu'elle prévoyait de travailler avec Curio pour développer des œuvres d'art numériques et d'autres objets de collection pour la société et ses artistes. Curio servira également de point de vente en ligne où les fans pourront acheter des NFT sous licence officielle, en commençant en mars par une collaboration entre Capitol Music Group et l'auteur-compositeur-interprète britannique Calum Scott.

Michael Nash, vice-président exécutif de la stratégie numérique d'Universal Music Group, a déclaré que les NFTs et Web3, la prochaine génération d'Internet basée sur la technologie blockchain, représentent une opportunité pour les labels et les artistes de créer des produits numériques uniques pour les fans à une époque où le streaming a rendu l'accès à la musique omniprésent.

"Nous avons la possibilité, avec Web3, d'avoir la propriété en plus de l'accès", a déclaré Nash dans une interview à Reuters. Les NFT sont des fichiers de données uniques qui peuvent être de la musique, de l'art et plus encore.

"Avec toute l'innovation qui se produit autour de Web3 et des NFT, vous avez la possibilité de mettre à disposition toutes sortes de produits numériques qui offrent cette propriété.... En outre, la rareté est imposée par la technologie, ce qui permet d'attirer les collectionneurs", a déclaré M. Nash.

Universal a activement exploré les moyens de tirer parti de la popularité croissante des objets de collection numériques, allant jusqu'à former un groupe de musique, Kingship, entièrement composé de personnages simiens de la marque NFT Bored Ape Yacht Club. Les singes animés, qui vivent comme des objets uniques sur la blockchain numérique, sont devenus des prix convoités par les célébrités d'Hollywood et d'autres collectionneurs.

Universal a trouvé en Curio un dirigeant qui connaît bien ses activités, puisque le cofondateur et co-directeur général Ben Arnon travaillait auparavant chez Universal Music Group. L'un des conseillers de Curio, Marc Geiger, est l'ancien directeur de la musique de l'agence de talent William Morris Endeavor.

Ce partenariat représente une étape importante pour Curio, qui a été fondée en 2020 et a lancé son premier NFT en février dernier. L'entreprise a ensuite lancé plus de 75 000 objets numériques à collectionner en collaboration avec des partenaires de l'industrie de la musique, du cinéma et de la télévision.

La plateforme propose des NFT inspirés de la série télévisée "American Gods" de Neil Gaiman et du film culte "Scott Pilgrim vs. The World", sorti en 2010 chez Universal Pictures.

Arnon a déclaré à Reuters qu'il avait construit sa place de marché NFT de manière à ce qu'elle soit accessible aux consommateurs ordinaires, y compris ceux qui n'ont jamais utilisé de cryptomonnaies.