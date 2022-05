Exclusivité-Stellantis unit FCA reaches plea deal in U.S. emissions probe -sources

FCA US LLC, qui fait maintenant partie de Stellantis NV, a accepté de plaider coupable à une accusation de conspiration criminelle découlant de ses efforts pour contourner les exigences en matière d'émissions pour plus de 100 000 anciennes camionnettes Ram et véhicules utilitaires sport Jeep de sa gamme américaine, ont déclaré les personnes concernées.

L'accord de plaidoyer, négocié avec des représentants du ministère de la Justice des États-Unis, devrait être dévoilé dès la semaine prochaine, mais le calendrier pourrait changer. L'entreprise plaiderait alors coupable lors d'une audience ultérieure devant un tribunal de district américain.

Les véhicules à moteur diesel concernés couvrent les années modèles 2014 à 2016. FCA a fusionné avec le constructeur français Peugeot PSA en 2021 pour former Stellantis.

Stellantis et le ministère de la Justice ont refusé de commenter.

L'accord de plaidoyer intervient cinq ans après que Volkswagen AG ait plaidé coupable à des accusations criminelles pour résoudre sa propre crise des émissions touchant près de 600 000 véhicules dans un scandale connu sous le nom de "Dieselgate".

La tromperie de Volkswagen a précipité un examen approfondi qui a conduit les autorités des deux côtés de l'Atlantique à sévir contre les constructeurs automobiles accusés d'utiliser des logiciels illégaux connus sous le nom de dispositifs d'invalidation pour tromper les tests d'émissions gouvernementaux.

Les constructeurs automobiles européens se sont appuyés sur une technologie diesel dite propre pour fabriquer des véhicules capables de se conformer à des réglementations environnementales plus strictes, mais les autorités ont découvert qu'ils polluaient davantage sur la route que lors des tests qui les avaient certifiés pour la vente. Les constructeurs automobiles concentrent désormais leurs efforts sur les véhicules électriques à batterie.

Les négociations entre les avocats de FCA et les autorités américaines pour résoudre l'enquête actuelle ont duré des années et ont traversé les administrations présidentielles alors que les deux parties marchandaient pour savoir si la société plaiderait coupable et, si c'était le cas, pour connaître les détails exacts de toute accusation criminelle, a déclaré l'une des personnes.

L'un des employés de FCA se prépare à être jugé pour avoir trompé les régulateurs sur la pollution des véhicules visés par l'enquête. L'année dernière, le ministère de la Justice a révélé des accusations contre deux autres employés de FCA dans le cadre de la fraude présumée sur les émissions.

Un acte d'accusation allègue que les employés ont conspiré pour installer des dispositifs d'invalidation dans les véhicules afin qu'ils puissent tromper les tests d'émissions du gouvernement et ensuite polluer au-delà des limites légales sur les routes.

FCA a déjà résolu des allégations civiles connexes tout en niant avoir délibérément tenté de tricher sur les tests d'émissions.