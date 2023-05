DUBAÏ (Reuters) - L'Iran a exécuté samedi par pendaison le dissident irano-suédois Habib Farajollah Chaab présenté comme le dirigeant d'un groupe séparatiste arabe accusé d'attentats, dont un qui a fait 25 morts lors d'un défilé militaire en 2018, a rapporté la télévision d'État.

Habib Chaab, jugé en 2022, a été condamné à mort pour "corruption sur terre", un crime capital en vertu des lois islamiques strictes de l'Iran.

L'Iran l'accusait de diriger le Mouvement de lutte arabe pour la libération d'Ahwaz, qui cherche à créer un État distinct dans la province riche en pétrole du Khouzistan, dans le sud-ouest de l'Iran, et de préparer et mener "de nombreux attentats à la bombe et des opérations terroristes".

Les services de sécurité ont arrêté Habib Chaab en Turquie voisine avant de le transférer à Téhéran, avait déclaré en 2020 l'Iran, sans donner de détails sur sa capture.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, s'est dit "consterné" par l'exécution ajoutant que son gouvernement avait demandé à l'Iran de ne pas y procéder.

"La peine de mort est un châtiment inhumain et irréversible et la Suède, comme le reste de l'Union européenne, condamne son application en toutes circonstances", a-t-il déclaré.

(Reportage du Bureau de Dubaï, avec la contribution d'Anna Ringstrom à Stockholm, version française Kate Entringer)