Exercice 2019/20 Nominations au sein de la direction de Pernod Ricard

Comme au début de chaque exercice, Pernod Ricard annonce les différentes nominations intervenues dans le cadre de sa politique de promotion et de mobilité interne.

Communiqué de presse – le 11 juillet 2019

Les nominations suivantes ont pris effet au 1er juillet 2019 :

Guillaume Girard-Reydet, Directeur général de Pernod Ricard Asie du Sud, est nommé Directeur général de Pernod Ricard España and Iberia. Guillaume reporte à Gilles Bogaert, Président-Directeur général de Pernod Ricard EMEA & LATAM, et intègre l’EMEA & LATAM Action Team.

Thibault Cuny, Président-Directeur général de Pernod Ricard Southern LATAM, est nommé Directeur général de Pernod Ricard South Asia. Il reporte à Philippe Guettat, Président-Directeur général de Pernod Ricard Asia, et intègre le Comité exécutif de Pernod Ricard Asia.

Benoît Laug, actuellement Directeur général de Pernod Ricard Argentina & Uruguay, est nommé Président-Directeur général de Pernod Ricard Southern LATAM. Il reporte à Gilles Bogaert, Président-Directeur général de Pernod Ricard EMEA & LATAM, et intègre l’EMEA & LATAM Action Team.

Paul-Robert Bouhier est nommé Directeur général de Pernod Ricard South Africa, tout en conservant ses fonctions de Directeur général de Pernod Ricard Sub-Saharan Africa.

Constanza Bertorello, actuellement Directrice des Ressources Humaines et Sustainability & Responsability de Pernod Ricard Argentina et Southern LATAM, est nommée Directrice générale de Pernod Ricard Argentina & Uruguay. Constanza reporte à Benoit Laug, Président-Directeur général de Pernod Ricard Southern LATAM, et intègre le Comité de direction de Pernod Ricard Southern LATAM.

Mikkel Olsson, actuellement Directeur du marketing de Pernod Ricard Norway, est nommé Directeur pays de Pernod Ricard Norway. Mikkel reporte à Stéphanie Durroux, Directrice générale de Pernod Ricard Sweden & Northern Europe, et intègre le Comité de direction.

Narek Melkonyan, Directeur des ventes et du marketing de Pernod Ricard Armenia, est nommé Directeur pays de Pernod Ricard Armenia. Narek reporte à Ana Beriashvili, Directrice opérationnelle de Yerevan Brandy Company, et intègre le Comité de direction.

Biographies

Guillaume Girard-Reydet est titulaire d’une maîtrise de la faculté de droit de l’Université d’Aix-Marseille et diplômé d’économie & finances de Sciences Po (France). Après une première expérience professionnelle chez PricewaterhouseCoopers en 1990, Guillaume rejoint le groupe en 1993 à la fonction de Contrôleur financier de la société Ricard avant d’être nommé Directeur régional des ventes en 1995 et Directeur national on-trade en 1997. Il devient ensuite Directeur général d’Adrexo (Spir Communications) de 2000 à 2005, avant de réintégrer Pernod Ricard, d’abord en tant que Directeur des ventes de Ricard, puis au poste de Directeur général de Pernod Ricard Poland / Directeur général Central Europe en 2010. Guillaume occupait son poste actuel en Inde depuis 2015.

Thibault Cuny est diplômé de l’EDHEC (France). Il débute sa carrière en 1999 dans la finance d’entreprise et les services de gestion des transactions, respectivement chez Arthur Andersen et Ernst & Young, avant de rejoindre le siège de Pernod Ricard en 2003 en tant que Responsable de l’audit et du développement commercial. Thibault devient Directeur financier de Pernod Ricard India en 2006, puis Directeur Financier de Pernod Ricard USA en 2009. Il occupe ensuite le poste de Président-Directeur général de Pernod Ricard Brasil en 2012, avant d’être nommé à son poste actuel en 2016.

Benoît Laug est diplômé en marketing de l’ESG Paris (France). Il rejoint le groupe en 1997 en tant que Responsable grands comptes off-trade chez Pernod, avant d’être nommé Directeur grands comptes en 2000 et Directeur de projet en 2003. En 2004, il devient Directeur général de Pernod Ricard Hungary puis Directeur général de Pernod Ricard Austria en 2005. En 2010, Benoît est nommé Directeur général du pôle Pernod Ricard Southern Central Europe, et occupe sa fonction actuelle depuis 2014.

Paul-Robert Bouhier est diplômé de HEC (France) et a débuté sa carrière en tant que Responsable produits chez Unilever. Il rejoint le groupe en 1995 comme Responsable des produits Ricard et Pacific, avant d’être nommé Responsable marketing Groupe en 1996. Après avoir occupé les fonctions de Directeur du marketing stratégique d’Orangina Pampryl en 1999, il réintègre la société Ricard en 2001 à la fonction de Directeur national on-trade, puis à celle de Directeur du marketing à compter de 2002. Il est ensuite nommé Directeur du marketing international d’Irish Distillers en 2007, puis Directeur de Pernod Ricard Singapore/Indochina-Thailand en 2008. Il occupe sa fonction actuelle depuis juillet 2016.

Constanza Bertorello est titulaire d’une maîtrise d’économie et de sciences politiques de l’ESEADE (Buenos Aires), d’une licence d’administration du personnel de l’Université del Salvador (Buenos Aires) et d’une licence de Littérature de l’Université catholique argentine (Buenos Aires). Elle débute sa carrière en 1994 en tant que Spécialiste recrutement chez Accenture. Elle rejoint ensuite McDonald’s Argentine, en tant que Chargée de la communication et du développement, puis The Exxel Group, au poste de Responsable de la planification et du développement. En 1999, elle rejoint Molinos Rio de la Plata, à la même fonction, avant d’intégrer Mars Incorporated en 2002 en tant que Directrice régionale des ressources humaines et des affaires externes. 5 ans plus tard, elle rejoint Reckitt Benckiser au poste de Directrice RH Amérique latine. En 2009, Constanza intègre Pernod Ricard à la fonction de Directrice RH et S&R, Southern Cone and Andes, et a été nommée à son poste actuel en 2017.

Mikkel Olsson est titulaire d’une maîtrise d’administration commerciale et d’économie de l’École de commerce de Copenhague (Danemark). Mikkel débute sa carrière en 2002 en tant qu’Analyste commercial chez Deloitte. En 2004, il rejoint Carlsberg au poste d’Assistant de recherche puis de Diplômé de marketing, avant d’intégrer V&S Distillers en 2007 à la fonction de Responsable de marque pour Absolut Vodka. Il devient Responsable de marque senior en 2007 puis, en 2009, Responsable de marque senior - pays nordiques pour l’aquavit. En 2010, il est nommé Responsable régional, Travel Retail et Danemark, chez Arcus AS, et occupe sa fonction actuelle depuis 2014.

Narek Melkonyan est diplômé de la faculté d’économie de l’Université d’État d’Arménie et titulaire d’un doctorat en économie. En 2002, Narek rejoint le groupe en tant que Spécialiste financier senior au sein de la Yerevan Brandy Company, avant d’être nommé Coordinateur et responsable export en 2005. Narek occupe sa fonction actuelle depuis 2013

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood.

Les marques de Pernod Ricard sont distribuées via 6 sociétés de marques et 87 sociétés de marchés réparties sur les cinq continents. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030, « nous préservons pour partager » et soutenons les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

