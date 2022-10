Exercice militaire conjoint impliquant un porte-avions entre le Japon et les USA

TOKYO, 8 octobre (Reuters) - Le Japon et les Etats-Unis ont effectué un exercice militaire conjoint impliquant le porte-avions américain Ronald Reagan au large de l'archipel japonais après plusieurs essais de tirs de missiles nord-coréens, a déclaré samedi le ministère japonais de la Défense.

Pyongyang a procédé à six tirs de missiles balistiques en 12 jours, dont un tir intercontinental qui a survolé le Japon.

"Au regard du contexte sécuritaire de plus en plus difficile autour du Japon, marqué notamment par des tirs répétés de missiles balistiques par la Corée du Nord, les forces d'autodéfense du Japon et les forces armées américaines ont mené un exercice bilatéral", écrit dans un communiqué le ministère.

Cet exercice conjoint, auquel a pris part un destroyer japonais, a commencé le 1er octobre et est toujours en cours, précise le communiqué, qui ne donne aucune indication sur la fin des manoeuvres.

Via l'agence de presse publique nord-coréenne KCNA, le ministère nord-coréen de la Défense a dit samedi dans un communiqué "examiner attentivement" l'évolution de la situation actuelle, qu'il juge très préoccupant". (Reportage Kiyoshi Takenaka, version française Claude Chendjou)