Exercices militaires conjoints de l'Ukraine avec USA, Pologne et Lituanie

LEV, Ukraine, 27 juillet (Reuters) - L'Ukraine a mené mardi d'importants exercices militaires impliquant les Etats-Unis, la Pologne et la Lituanie, des hélicoptères fournissant un soutien aérien pendant que des véhicules blindés traversaient des champs et que des soldats faisaient feu contre des cibles hostiles.

Ces manoeuvres, dénommées "Three Swords-2021" (Trois épées-2021), impliquent plus de 1.200 soldats et plus de 200 véhicules de combat à Yavorov, dans la région de Lev. Elles doivent prendre fin vendredi.

S'exprimant lors d'un point de presse, le commandant des forces d'assaut aériennes ukrainiennes, Yevhen Moïsiouk, a déclaré que les différents exercices tactiques aperçus mardi "montrent le haut niveau de préparation" des partenaires de Kiev pour "repousser conjointement une agression".

Les exercices interviennent dans un contexte de tensions accrues entre l'Ukraine et la Russie, et entre cette dernière et l'Otan, alors que l'armée russe a tiré le mois dernier des coups de semonce et lancé des bombes sur la trajectoire d'un navire de guerre britannique pour le chasser d'eaux qu'elle revendique en mer Noire.

Ukraine et Etats-Unis ont procédé en juin à des manoeuvres militaires distinctes, "Sea Breeze", impliquant une trentaine de pays en mer Noire et dans le sud de l'Ukraine, en dépit des protestations de la Russie. (Reportage Gleb Garanich; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)