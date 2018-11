Exodial rejoint le groupe Voxens et complète son offre

Le groupe EXODIAL, un acteur devenu incontournable dans le secteur de la relation patients et le secrétariat médical externalisé, poursuit sa croissance et annonce son rapprochement avec le groupe VOXENS, solides sociétés implantées dans la relation clients depuis 10 ans.

Exodial devient ainsi l'un des leaders du télésecrétariat médical en France. À travers cette consolidation, EXODIAL disposera de la plus grande capacité du marché et devrait s'imposer à court terme comme le leader de « l'expérience Patient ».

Depuis quinze ans, Exodial a développé une solide expérience dans le développement, l'innovation et la gestion de services à destination des professionnels et établissements de santé. La société qui réunit 80 collaborateurs propose un éventail complet de services de secrétariat à destination des professionnels de santé, alliant des outils de dernière génération souples, complets et simples d'utilisation, et la proximité d'une équipe expérimentée basée en France.

En s'adossant au groupe Voxens, Exodial va accéder à de nouvelles ressources qui vont lui permettre de devenir l'acteur bénéficiant de la plus grande capacité de gestion en France :

- 350 positions réparties sur les sites du groupe à Paris (10e) et Rouen ;

- Des infrastructures qui garantissent la sécurisation de la gestion des prestations ;

- Des collaborateurs formés dédiés à chacune des spécialités des métiers de la santé ;

- Une très grande expertise des plateformes digitales, dont Doctolib ;

- Une plateforme interne full-web, très performante, dédiée notamment à la gestion des agendas.

Chakil MATHER, Président de Voxens : « Nous sommes fiers d'annoncer cette opération de croissance qui nous permet d'intégrer dans notre offre cette brique métier qui s'appuie sur une équipe d'experts reconnus pour la qualité de ses prestations. Le télésecrétariat est une activité en fort développement et dont la concentration va s'accélérer dans les prochaines années. Nous disposons désormais d'un outil industriel performant pour répondre aux attentes des professionnels de santé. »

Frédéric ROSES, fondateur d'Exodial, « En nous adossant à Voxens, nous bénéficions de nouvelles ressources techniques, humaines et financières. Celles-cis qui vont nous permettre de répondre dans les meilleures conditions aux attentes de nouveaux clients d'envergure, centres de soins et cliniques, qui nous ont récemment fait confiance. Notre complémentarité est une donnée centrale qui va profiter à l'ensemble de nos clients, qui vont en pleine sérénité être accompagnés par un partenaire solide pour gérer en délégation leur secrétariat, dans le cadre d'une véritable démarche qualité auprès de leurs patients ».

