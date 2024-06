PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie Exosens a annoncé lundi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Paris au moyen d'un placement privé au prix de 20 euros par action.

La société va émettre 6.714.238 actions nouvelles représentant un montant de 134 millions d'euros, ainsi que 2.285.763 actions nouvelles réservées à Bpifrance Participations pour un montant de 46 millions d'euros.

En outre, six millions d'actions existantes représentant un montant de 120 millions d'euros seront cédées par HLD Europe, Invest Prince Henri et Invest Gamma et certains actionnaires minoritaires de la société.

L'ensemble des opération représente un montant total de 300 millions d'euros, a indiqué l'ex-Photonis dans un communiqué.

La période de souscription du placement privé est prévue du 3 juin au 6 juin et les négociations des actions Exosens sur le marché réglementé d'Euronext Paris devraient débuter le 7 juin sur une ligne de cotation intitulée "Exosens Promesses".

"A l'issue de la réalisation de l'introduction en Bourse, Exosens restera contrôlée par le groupe HLD", a précisé la société.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; ed: LBO

June 03, 2024 02:40 ET (06:40 GMT)