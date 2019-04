Expensya au G20YEA : une expérience renouvelée pour la 3ème année consécutive

Expensya, la solution qui révolutionne la gestion des notes de frais, vient d'être sélectionnée pour faire partie de la délégation Française du prochain (G20YEA) qui aura lieu au Japon, à Fukuoka, les 16 et 17 mai prochains. Il s'agit du 11eSommet organisé en marge du G20 des chefs d'État. 600 jeunes entrepreneurs représenteront leur pays respectif et élaboreront ensemble des recommandations en faveur de la croissance, de l'emploi et de l'innovation pour une société durable. Ces recommandations seront soumises, à l'issue du G20YEA aux gouvernements de chaque état.

En 2019, les jeunes entrepreneurs sont invités à réfléchir ensemble sur le thème « Imagination Economy for Sustainable Future» pour proposer des recommandations concrètes aux Gouvernements des pays du G20 qui seront remises au sommet du G20 d'Osaka le 28 et 29 juin.

Ainsi chacun des entrepreneurs sélectionnés pourra apporter sa pierre à l'édifice, pour remédier aux problématiques des temps modernes et aider à installer les bonnes pratiques pour réussir dans un monde où les usages évoluent à grande vitesse. Les recommandations serviront par la suite aux pays du G20 pour créer les conditions propices à des initiatives de grande qualité, pour propulser vers l'avant l'économie mondiale.

Le G20 YEA 2019 : un pas de plus vers l'International !

Après Berlin 2017 et Buenos Aires 2018, les deux co-fondateurs d'Expensya, Karim JOUINI et Jihed OTHMANI, s'envoleront cette année pour le Japonau sein d'une délégation de jeunes entrepreneurs français issus de divers secteurs d'activités.

Cette nouvelle participation s'accompagne de nouveaux défis : faire murir la vision internationale d'Expensya, partager les « Best Practices » en côtoyant des entrepreneurs expérimentés, mais aussi, rencontrer des partenaires locaux et de se projeter vers cette vision d'un entrepreneuriat sans frontières.

« Faire partie de la délégation française des jeunes entrepreneurs est comme toujours un grand honneur pour nous et aussi une occasion de poursuivre notre logique d'internationalisation qui a été confirmée suite à ma première participation au G20 YEA à Berlin en 2017. En effet, ma première expérience au sein de la délégation française m'a motivé à envisager une éventuelle ouverture sur le marché Allemand. Et voilà que deux ans après, nous avons déployé notre solution pionnière sur le marché allemand, aux côtés d'un partenaire emblématique, Deutsche Telecom, mais aussi sur le marché espagnol, faisant d'Expensya l'acteur ayant la plus forte croissance en Europe ! » explique Karim JOUINI

