Expensya poursuit son développement et recrute 30 personnes en 2019

Expensya, éditeur de la solution qui accompagne les entreprises dans leurs démarches d’automatisation de la gestion des notes de frais, renforce ses effectifs et annonce à l’occasion de la rentrée une vague de recrutement pour soutenir sa forte croissance.

Réunissant une équipe de 90 collaborateurs répartis en France, en Tunisie, en Allemagne et en Espagne, l’entreprise se positionne comme un acteur pionnier sur le marché Européen du déplacement professionnel. La solution qui réunit plus de 200.000 utilisateurs sur sa plateforme répartis sur les cinq continents, connait un fort développement, avec près de 100 déploiements effectués depuis le début de l’année mais aussi des partenaires emblématiques sur toute la chaine du déplacement professionnel.

Fondée en 2014, Expensya est à l’origine d’une solution intelligente de gestion de notes de frais. En pleine phase d’internationalisation, l’entreprise brille hors de ses frontières et accompagne 5000 entreprises dans plus de 100 pays. C’est dans ce contexte de développement ultra rapide que l’entreprise Expensya souhaite s’entourer de talents qui pourront alimenter la croissance de demain et accompagner ses clients dans la mise en œuvre d’un processus de gestion des notes de frais agile et 100% automatisé.

Expensya propose à ses équipes un parcours professionnel enrichissant en attachant une attention particulière à l’expertise et aux évolutions de carrière de ses collaborateurs. En intégrant Expensya, les futures recrues prendront part à une aventure passionnante riche en défis avec la garantie de travailler au sein d’un environnement stimulant.

Karim JOUINI, CEO et co-fondateur d’Expensya « Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir près de trente postes cette année et de connaître une croissance significative qui vient récompenser les efforts de nos collaborateurs qui innovent en continu pour révolutionner le marché de la gestion digitale des notes de frais. Nous permettons à nos collaborateurs de vivre une expérience unique et internationale et d’accompagner nos clients dans la modernisation de leurs processus en s’appuyant sur des outils attractifs et simples d’utilisation. En nous rejoignant dans l’un de nos 4 pays, nos futures recrues pourront travailler sur des projets passionnants en France et à l’international.»

Présentation des postes ouverts :

