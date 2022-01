Expereo choisit Cato pour fournir des services de SASE gérés à l'échelle mondiale

AMSTERDAM, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo , fournisseur de premier plan de solutions de réseaux gérées, et Cato Networks , fournisseur de la première plateforme SASE au monde , ont annoncé aujourd'hui qu'Expereo va proposer les services Cato SASE Cloud à l'échelle mondiale. Cato a également certifié Expereo en tant que partenaire FSG Premium, la certification la plus élevée accordée par Cato aux fournisseurs de services gérés (FSG), attestant de la formation et de l'expertise approfondies de l'équipe Expereo en matière de SASE.



« Cato Networks, fournisseur de la première plateforme SASE (Secure Access Service Edge) au monde, est le pionnier de la mise en réseau convergente et de la sécurité des réseaux dans le cloud. Nos clients auront désormais accès à la plateforme Cato par le biais de nos services gérés. En étendant notre portefeuille de services EDGE et en le combinant avec les services cloud et de connectivité d'Expereo, nous sécurisons à la fois les solutions de superposition et de sous-couche dont ils ont besoin pour optimiser l'accès sécurisé aux applications sur site et dans le cloud. En intégrant la plateforme Cato dans notre offre de services, nous pouvons désormais mieux servir nos clients pendant leur transformation numérique », a commenté Luc van de Leijgraaf, directeur des ventes partenaires chez Expereo.

En plus d'une vaste expérience en matière de conception et de mise en œuvre, Expereo apporte une portée mondiale inégalée, offrant un accès au dernier kilomètre dans plus de 190 pays. « Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Expereo », a commenté Mark Draper, directeur de la distribution EMOA pour Cato Networks. « Notre offre conjointe permet aux entreprises du monde entier de choisir un fournisseur mondial pour toutes leurs demandes de SASE, de la conception au déploiement, jusqu'à la gestion. »

À propos d' Expereo

Expereo est le plus grand fournisseur de solutions de réseaux gérées, notamment des services mondiaux de connectivité Internet, de SD-WAN, SASE et d'optimisation d'accès au cloud. Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, et soutient des sites d'entreprises et de gouvernements dans le monde entier, aidant à améliorer la productivité de chaque entreprise au moyen de performances Internet flexibles et optimales. En février 2021, la société internationale de capital de croissance et de rachat Vitruvian Partners a acquis une participation majoritaire dans Expereo, aux côtés du cabinet de capital-investissement européen de premier plan Apax Partners SAS et de la direction de la société.