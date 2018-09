Communiqué de presse EXPERIUM NAX GROUP ACCÉLÈRE SA CROISSANCE PAR

UNE AUGMENTATION DE SES FONDS PROPRES Deux ans après le rapprochement des sociétés Experium Consulting et Nax Consulting, Experium Nax Group (7 M€ CA, 50 personnes), société spécialisée dans le conseil en organisation et performance, et l'intégration des solutions ERP Oracle JD Edwards et Sage Enterprise Management (Sage X3), annonce une augmentation de ses fonds propres de 490 000 euros, pour atteindre plus de 2 millions d'euros de capital social. Cette opération permet de soutenir la stratégie du Groupe visant à conforter son positionnement sur la solution ERP Oracle JD Edwards dédiée aux ETI, à diversifier son activité d'intégration ERP après avoir créé le pôle Sage Enterprise Management dédié aux PME/PMI, et enfin renforcer ses offres de conseils en organisation orientée vers le digital. L'augmentation des fonds propres, d'un montant de 490 000 euros a été financée pour 2/3 par les collaborateurs du Groupe et pour 1/3 par TriNova Invest, société privée d'investissement, spécialisée dans les entreprises innovantes du secteur des technologies de l'information.

« En capitalisant sur la structuration d'Experium Nax Group,

le développement de notre nouveau Pôle Sage X3,

la forte croissance de nos différentes activités et

le recrutement de collaborateurs,

nous avons pour ambition de dépasser

les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 » Thierry Devanne

Président Directeur Général d'Experium Nax Group Avec 2, 2 millions d'euros de capital social, Experium Nax Group va désormais engager les investissements permettant de soutenir sa forte croissance, avec notamment : Le recrutement d'une quinzaine de nouveaux collaborateurs sur les 6 prochains mois à Lyon, Paris et Bordeaux (consultants techniques et fonctionnels sur JD Edwards et Sage Enterprise Management - Sage X3, ainsi que pour l'activité de conseil en organisation et performance).



La structuration et le développement de son nouveau pôle « intégration Sage Enterprise Management (Sage X3) » , créé en avril 2018, avec une spécialisation sur les secteurs de l'agroalimentaire et de la gestion d'affaires. Cette activité compte déjà 5 nouveaux collaborateurs et plusieurs clients actifs en France, avec pour objectif d'atteindre 20 personnes en 2019.



Le renfort de son pôle historique « intégration des solutions Oracle JD Edwards » qui accompagne, depuis sa création, 60 clients avec une volonté de se développer à l'international.



Le développement de son pôle « conseil en organisation et performance », fondé en 2017, qui accompagne aujourd'hui plus de 40 entreprises dans leur structuration et leurs projets de transformation. « Avec la complémentarité de nos services, nous accompagnons désormais les PME, ETI et grandes entreprises tant dans l'intégration des solutions ERP Oracle JD Edwards et Sage Enterprise Management (Sage X3) que dans le conseil en organisation et performance et sur le digital. Nous confirmons ainsi notre positionnement de spécialiste de la transformation du numérique. Notre développement nous permet de rester à l'écoute du marché et de ses évolutions aussi bien au niveau national qu'international » Thierry Devanne - Président Directeur Général d'Experium Nax Group



Les dates clefs







2012 - Création de Experium Consutling, pôle intégration ERP Oracle JD Edwards

2016 - Création de Experium Nax Group suite au rachat de Nax Consulting

2017 - Création du pôle Conseil et Performance

2017 - Partenariats signés avec des intégrateurs et des prestataires de services à l'international (USA et Europe)

2018 - Création du pôle intégration ERP Sage X3



Contacts Presse - Agence Amalthea

Murielle Mazau - 04 26 78 27 16 - mmazau@amalthea.fr

Marie-Laure Martinot - 04 26 78 27 11 - mlmartinot@amalthea.fr À propos d'Experium Nax Group

Experium Nax Group, société spécialisée dans le conseil en organisation et performance et l'intégration des solutions Oracle JD Edwards et Sage X3, a réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros en 2017. Le Groupe emploie aujourd'hui près de 60 personnes à Lyon et Paris et intervient pour une soixantaine de PME, ETI et grandes entreprises nationales et internationales.

Avec 77% de croissance en 2017, Experium Nax Group a été distingué « Champion de la croissance 2017 » par les magazines Les Echos et Financial Times.

