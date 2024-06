Les experts échouent souvent à prédire l'avenir, malgré leurs connaissances approfondies. Dans cette vidéo, nous explorons pourquoi les prévisions des experts sont souvent moins fiables que celles des amateurs informés. En nous basant sur les travaux de Philip Tetlock, nous démystifions les erreurs courantes des experts et analysons les facteurs psychologiques et méthodologiques qui les conduisent à se tromper. Découvrez les limitations des prédictions d'experts et comment vous pouvez, en tant qu'amateur, faire des prévisions tout aussi précises.

