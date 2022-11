Explainer - COP27 : Comment le changement climatique affecte les pays du monde entier

En février, l'agence des Nations Unies pour la science du climat a publié un rapport majeur sur l'adaptation à un monde plus chaud - et a détaillé comment cet effort différerait d'un endroit à l'autre. Alors que certains pays verront les glaciers fondre ou les côtes s'élever, d'autres devront surtout faire face à des feux de forêt déchaînés et à des chaleurs extrêmes, selon le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Cela nécessitera des investissements et des solutions différents, car les communautés chercheront à s'adapter. Voici quelques-unes des façons dont le changement climatique touchera les pays de chaque région :

ASIE

Les pays dont le territoire se situe dans les montagnes de l'Himalaya ou ses contreforts, notamment la Chine, l'Inde, le Népal et le Pakistan, pourraient être confrontés à des inondations soudaines, selon le rapport. Lorsque la glace fond, l'eau peut s'accumuler derrière les crêtes rocheuses pour former des lacs. Et lorsque ces rochers cèdent, l'eau se précipite vers le bas - mettant en danger les communautés de montagne en aval.

Plus au sud, les moustiques susceptibles de véhiculer des maladies comme la dengue et le paludisme devraient se propager dans de nouvelles régions de l'Asie subtropicale, encouragés par des températures plus chaudes et des pluies abondantes.

Et des centaines de millions de personnes seront en mouvement. Un rapport de la Banque mondiale a averti en septembre que les impacts climatiques, y compris la pénurie d'eau et la baisse des rendements agricoles, pourraient forcer quelque 216 millions de personnes à migrer à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050.

AFRIQUE

Vivant sur le continent le plus chaud du monde, les Africains courent un risque particulièrement élevé de souffrir de stress thermique. Si le réchauffement de la planète dépasse de plus de 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) les niveaux préindustriels, au moins 15 personnes supplémentaires sur 100 000 mourraient chaque année de chaleur extrême, selon le GIEC.

La population de l'Afrique augmentera probablement plus rapidement que toute autre au cours du 21e siècle, et de nombreuses personnes vivront dans les villes côtières. D'ici 2060, on prévoit que plus de 200 millions de personnes en Afrique seront vulnérables à l'élévation du niveau de la mer.

La capitale côtière du Nigeria, Lagos, est en passe de devenir la ville la plus peuplée du monde en 2100. La croissance démographique sur le continent pourrait également accroître la pénurie de ressources.

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD

La forêt tropicale amazonienne et les milliers de plantes et d'animaux divers qu'elle abrite sont très vulnérables à la sécheresse et aux incendies de forêt, aggravés par le défrichement des arbres par les agriculteurs.

Les sécheresses, les tempêtes et les inondations vont s'aggraver dans certaines parties des Andes, dans le nord-est du Brésil et dans certaines régions d'Amérique centrale. Couplés à l'instabilité géopolitique et économique, ces impacts pourraient entraîner des vagues de migration.

Les maladies transmises par les moustiques, le zika, le chikungunya et la dengue, pourraient rendre plus de gens malades.

EUROPE

La canicule de l'été 2019 n'a proposé qu'un aperçu de ce qui attend l'Europe si le réchauffement atteint 3 degrés Celsius. À de telles températures, les cas de stress thermique et de décès liés à la chaleur doubleraient, voire tripleraient, par rapport à 1,5C.

Au-delà de 3C, "il y a des limites au potentiel d'adaptation des personnes et des systèmes de santé existants", indique le rapport du GIEC.

Les dommages causés par les inondations côtières devraient aller bien au-delà du naufrage de Venise, en étant multipliés au moins par 10 d'ici la fin du siècle.

Et malgré la richesse relative de l'Europe, les mesures d'adaptation actuelles sont insuffisantes. Les scientifiques prévoient la poursuite des décès dus à la chaleur, des mauvaises récoltes et du rationnement de l'eau pendant les sécheresses en Europe du Sud au cours des prochaines décennies.

AMÉRIQUE DU NORD

De grands incendies de forêt continueront à brûler les forêts et à assombrir le ciel dans l'ouest des États-Unis et du Canada, entraînant la destruction de la nature et des moyens de subsistance tout en contribuant à la pollution de l'air et de l'eau.

Même si le réchauffement de la planète est maintenu à 1,5 °C, de nombreuses régions des États-Unis seront exposées à un risque élevé de tempêtes et d'ouragans violents, en plus des inondations dues à l'élévation du niveau de la mer et aux ondes de tempête.

Lundi, la cinquième évaluation nationale du climat du pays a averti que ces événements menaceraient "les choses auxquelles les Américains tiennent le plus", comme des maisons sûres, des familles en bonne santé, des services publics et une économie durable. Le GIEC a également déclaré que de tels impacts climatiques perturberaient les chaînes d'approvisionnement mondiales et le commerce international.

Et dans l'Arctique, la fonte de la glace de mer, le réchauffement des températures et le dégel du permafrost pousseront de nombreuses espèces au bord de l'extinction. Dans un nouveau rapport publié lundi, les scientifiques ont prédit que la glace de mer d'été disparaîtrait entièrement d'ici 2030.

AUSTRALASIE

La Grande Barrière de Corail et les forêts de varech de l'Australie atteindront une limite d'adaptation difficile au-delà de 1,5C, subissant des changements irréversibles dus aux vagues de chaleur marines. Les revenus du tourisme chuteraient fortement, selon le GIEC.

Des incendies extrêmes mettraient à mal le sud et l'est de l'Australie et certaines parties de la Nouvelle-Zélande.

Et à mesure que les forêts australiennes s'assèchent, les frênes alpins, les forêts de gommiers des neiges et les forêts de jarrahs du nord s'effondreraient alors en grande partie.