Explainer-COP27 : ce qui est à l'ordre du jour des négociations climatiques de l'ONU

Voici quelques-uns des sujets les plus attendus à l'ordre du jour dans la station balnéaire ensoleillée de Sharm el-Sheikh, où les prévisionnistes ont mis en garde contre une éventuelle sixième saison des pluies ratée.

COMBUSTIBLES FOSSILES ET RETOUR EN ARRIÈRE

Lors des négociations de la COP26 de l'année dernière, les pays ont convenu pour la première fois de "réduire progressivement" la production de charbon et de diminuer les subventions aux combustibles fossiles. Des accords parallèles volontaires ont également fait état de plans visant à réduire le financement des combustibles fossiles et à limiter les émissions de méthane qui réchauffent la planète, provenant principalement des industries des combustibles fossiles et de l'agriculture.

Mais les perturbations énergétiques causées par la guerre en Europe ont conduit plusieurs membres de l'Union européenne à rouvrir ou à prolonger la durée de vie des centrales au charbon et à bloquer les expéditions de gaz naturel liquéfié (GNL). Pendant ce temps, la Chine continue d'approuver de nouvelles mines de charbon, et le Vietnam et l'Indonésie cherchent à stimuler la production de charbon.

Le recul des grandes économies par rapport à leurs promesses de se détourner des combustibles fossiles a conduit certaines nations, notamment en Afrique, à demander une reconnaissance officielle du fait qu'elles devraient être autorisées à développer leurs réserves de combustibles fossiles.

Les Émirats arabes unis, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et hôte des négociations de la COP28 de l'année prochaine, ont déclaré qu'ils seraient "un fournisseur responsable" de pétrole et de gaz aussi longtemps que le monde en aurait besoin.

RÉPARER LES DÉGÂTS

En tant qu'hôte de la COP27, l'Égypte a fait de la question des "pertes et dommages", ou de l'indemnisation des pertes dues aux catastrophes liées au climat, un point central.

Après une percée le week-end dernier, au début du sommet de cette année, la question fait pour la première fois partie de l'ordre du jour officiel des négociations de l'ONU.

Les pays riches ont résisté à la création d'un mécanisme de financement qui pourrait suggérer la responsabilité des dommages climatiques historiques, mais les pays en développement sont unis pour demander la création d'un fonds pour les pertes et dommages.

Les États-Unis et l'Union européenne se sont montrés plus ouverts à une discussion sérieuse, mais restent prudents quant à la création d'un fonds, d'autant plus qu'ils sont confrontés à une pression intérieure pour faire face à la faiblesse économique et à une crise du coût de la vie causée par les prix élevés de l'énergie.

S'ADAPTER À UN MONDE PLUS CHAUD

Les pays à haut revenu n'ont pas encore tenu leur promesse de fournir 100 milliards de dollars par an en financement climatique. Seuls 80 milliards de dollars par an ont été livrés en 2019. Néanmoins, les négociations porteront sur l'augmentation de cet objectif annuel de 100 milliards de dollars à partir de 2025.

À ce jour, environ un quart de ce financement est allé à des projets d'adaptation des communautés à un monde plus chaud.

Les pays à faible revenu et vulnérables au climat veulent s'assurer que la part consacrée à l'adaptation soit doublée d'ici 2025 - un engagement pris lors des négociations climatiques de l'ONU l'année dernière à Glasgow, en Écosse.

C'est encore loin de ce que les experts estiment nécessaire : un rapport du bureau des Nations Unies pour le commerce et le développement estime que les coûts d'adaptation dans les pays en développement s'élèveront à 300 milliards de dollars en 2030.

UNE "RÉFORME FONDAMENTALE" DES BANQUES DE DÉVELOPPEMENT ?

Des voix de haut niveau ont appelé à une refonte des institutions financières internationales. Lors des réunions annuelles de la Banque mondiale le mois dernier, les États-Unis et l'Allemagne ont appelé à une "réforme fondamentale" de la banque pour répondre aux défis, notamment le changement climatique, à l'échelle mondiale, plutôt que pays par pays.

Certains réformateurs demandent davantage de subventions et de prêts concessionnels qui éviteraient aux pays à revenu faible ou intermédiaire de devoir payer des taux d'intérêt élevés.

L'envoyé spécial des États-Unis, John Kerry, a déclaré dans un discours le mois dernier que les réformes seraient cruciales pour "faire face à la crise actuelle" et qu'il existait des propositions qui pourraient "débloquer plusieurs centaines de milliards de dollars de capacité de prêt supplémentaire pour les BMD [banques de développement multinationales] sans exiger de nouveaux capitaux d'actionnaires" et sans risquer une dégradation de la notation de crédit.

GARDER 1,5 EN VIE

Lors de la COP26, les pays ont promis de "revoir et renforcer" leurs plans climatiques nationaux, appelés Contributions déterminées au niveau national, ou CDN, d'ici la fin de l'année pour s'assurer qu'ils sont alignés sur l'objectif de l'Accord de Paris visant à empêcher le réchauffement au-delà de 1,5 degré Celsius au-dessus des températures préindustrielles.

Mais le "rapport de synthèse" de l'ONU publié le mois dernier sur les CDN soumises cette année montre que seuls 24 pays sur 194 ont mis à jour leurs plans.

Il y a peut-être un nouvel élan en Égypte. Le nouveau gouvernement australien a renforcé sa promesse de réduire les émissions de 43 % d'ici 2030, une amélioration significative par rapport à son objectif de 2015, qui était de 26 à 28 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Le Chili, le Mexique, la Turquie et le Vietnam devraient également annoncer de nouveaux plans.

Entre-temps, l'élection de Luis Inacio "Lula" da Silva à la présidence du Brésil, dimanche, renforce les efforts mondiaux visant à mettre fin à la déforestation.