La campagne de réélection du président Joe Biden dispose d'un énorme compte en banque qui pourrait profiter à un autre candidat s'il abandonnait sa candidature à la Maison-Blanche, mais les règles de financement des campagnes électorales limitent la manière dont cet argent peut être dépensé.

Le démocrate de 81 ans subit des pressions pour mettre fin à sa campagne après un débat désastreux contre son adversaire républicain Donald Trump, qui a soulevé des questions sur son acuité et sa capacité à remplir un nouveau mandat de quatre ans s'il est réélu.

COMBIEN D'ARGENT A BIDEN ?

La campagne de Joe Biden a déclaré le mois dernier à la Commission électorale fédérale (FEC) qu'elle disposait de 91 millions de dollars en banque à la fin du mois de mai, une somme importante mais inférieure aux 116 millions de dollars que la campagne de Donald Trump a déclaré à la FEC. Les deux campagnes doivent publier samedi des données financières actualisées jusqu'au mois de juin.

UN AUTRE DÉMOCRATE POURRAIT-IL PRENDRE LE CONTRÔLE DE CET ARGENT ?

Les experts de la loi sur le financement des campagnes électorales ne s'accordent pas sur la facilité avec laquelle l'argent pourrait changer de mains. Saurav Ghosh, avocat au Campaign Legal Center, un groupe de surveillance non partisan, a déclaré qu'il existe deux scénarios dans lesquels le contrôle de l'argent de Joe Biden pourrait être transféré sans problème à un nouveau candidat : si ce candidat était la vice-présidente Kamala Harris, ou si Harris devenait le colistier d'un nouveau candidat. En tant que colistière de M. Biden, le nom de Mme Harris apparaît aux côtés de celui de M. Biden sur les documents d'enregistrement de la campagne.

"Si Mme Harris reste sur le ticket, en tant que candidate à la présidence ou à la vice-présidence, le nouveau ticket conservera l'accès à tous les fonds", a déclaré M. Ghosh.

QU'EST-CE QUI POURRAIT FAIRE OBSTACLE À UN TRANSFERT SANS HEURTS ?

Brad Smith, professeur de droit à la Capital University et ancien commissaire républicain de la FEC, a déclaré que certaines interprétations juridiques pourraient ne pas autoriser un ticket Harris à prendre le contrôle de l'argent si Biden devait abandonner la course avant d'être officiellement désigné par son parti pour figurer sur le bulletin de vote, une procédure qui devrait avoir lieu dans les semaines à venir.

Selon cet argument, "elle n'est pas officiellement candidate, n'est-ce pas ? Il ne s'agit donc pas en partie de son argent", a déclaré M. Smith. Il a ajouté que les régulateurs fédéraux avaient par le passé présenté des arguments juridiques suggérant qu'un tel transfert serait autorisé, mais que les avocats républicains pourraient de toute façon déposer une plainte en justice. Si M. Biden se retirait après que M. Harris et lui eurent été officiellement désignés, le droit de Mme Harris sur l'argent serait plus clair, a dit M. Smith.

QUE SE PASSERA-T-IL SI M. HARRIS NE FIGURE PAS SUR LA LISTE DES CANDIDATS ?

En raison des règles limitant le montant des contributions de campagne, un ticket démocrate avec deux nouveaux candidats pourrait accepter quelques milliers de dollars directement du compte de campagne de Biden. M. Biden aurait la possibilité de rembourser les contributions aux donateurs, qui pourraient alors faire don de l'argent à la nouvelle campagne. Mais, selon un scénario plus probable, M. Biden profiterait des règles autorisant des transferts illimités vers le parti politique du candidat. Dans ce cas, le parti démocrate de M. Biden pourrait dépenser l'argent pour soutenir le nouveau candidat du parti.

N'EST-CE PAS LA MÊME CHOSE QUE DE TRANSFÉRER L'ARGENT À UNE CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE ?

Non. Bien que le parti puisse dépenser des sommes illimitées en publicités télévisées et autres moyens de soutenir son candidat, il ne peut coordonner que 32 millions de dollars de ces dépenses avec la campagne, selon les règles de la FEC. L'autre inconvénient d'un transfert important est que les campagnes ont légalement le droit de bénéficier de tarifs très réduits pour la publicité télévisée au cours des 60 derniers jours précédant une élection. Les comités de parti, ainsi que les super PAC et autres groupes à gros budget, ne bénéficient pas de ces réductions et peuvent payer beaucoup plus cher pour chaque publicité.