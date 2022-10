Explainer-Parler : quelle est l'application de médias sociaux que Kanye West achète ?

L'offre de Ye intervient après que l'artiste a été bloqué de ses comptes Twitter et Instagram ce mois-ci pour avoir fait des posts que les utilisateurs en ligne ont condamné comme antisémites.

Voici ce que vous devez savoir sur la plateforme de médias sociaux.

QU'EST-CE QUE PARLER ?

Parler a été fondée en 2018 en tant que plateforme autoproclamée de libre expression. Son approche non interventionniste de la modération du contenu l'a rendue populaire parmi les conservateurs américains qui ne sont pas d'accord avec les limites de contenu sur les sites de médias sociaux comme Facebook et Twitter.

Cependant, les règles moins strictes de Parler lui ont valu des ennuis avec les géants de la technologie. Après l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des partisans de l'ancien président Donald Trump, Apple Inc. et Google (Alphabet) ont retiré Parler de leurs magasins d'applications, estimant que la société n'avait pas pris les mesures adéquates pour empêcher les messages incitant à la violence. Amazon.com Inc a également cessé temporairement d'héberger la plateforme, la mettant effectivement hors ligne.

Apple et Google ont tous deux autorisé Parler à revenir sur leurs plates-formes après que l'application a pris des mesures de modération du contenu, notamment des fonctions permettant de bloquer les utilisateurs abusifs et de supprimer le contenu susceptible d'inciter à la violence.

POURQUOI KANYE WEST ACHÈTE-T-IL PARLER ?

La proposition de Ye d'acheter Parler fait suite à sa suspension des grandes plateformes. Il pense que Parler est un endroit pour les personnes comme lui qui ne peuvent pas s'exprimer sur d'autres sites, a déclaré Ye à Bloomberg.

"Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement", a déclaré Ye dans un communiqué.

La décision de Ye intervient alors que d'autres personnes, dont Trump et le PDG de Tesla, Elon Musk, se sont tournées vers la propriété des médias sociaux pour combattre la censure sur les principaux réseaux sociaux. Musk est en négociation pour acheter Twitter et Trump a lancé son propre réseau appelé Truth Social.

À QUI APPARTIENT PARLER ?

Parler est détenu par Parlement Technologies Inc, créé le mois dernier dans le cadre d'un remaniement plus vaste visant à se concentrer sur les clients qui risquent d'être évincés d'Internet.

Le PDG de Parlement est George Farmer, un soutien financier actif du parti britannique du Brexit. Farmer est également marié à Candace Owens, une éminente commentatrice conservatrice et alliée de Trump.

QUELLE EST LA VALEUR DE PARLER ET QUAND LA TRANSACTION SERA-T-ELLE CONCLUE ?

Parler n'a pas donné la valeur de la transaction, mais la société basée à Nashville a levé environ 56 millions de dollars à ce jour. Elle prévoit que l'opération sera conclue au cours du quatrième trimestre de 2022.

Farmer a refusé de dire si l'accord comprend des frais de rupture si l'une ou l'autre des parties y met fin.