Explicatif - Ce qu'il faut savoir sur la voie de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN

Voici les dernières informations sur le processus et les points clés en discussion :

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ÉTAPES À VENIR ?

Les jours à venir sont cruciaux. Le 12 mai, la Finlande décidera de demander son adhésion à l'OTAN, a rapporté dimanche le journal Iltalehti, citant des sources anonymes du gouvernement finlandais.

Cette décision se ferait en deux étapes, a rapporté Iltalehti. Le président Sauli Niinisto annoncerait d'abord son approbation de l'adhésion de la Finlande, puis les groupes parlementaires donneraient leur accord à la demande.

Il n'y aurait pas de vote en plénière au Parlement, mais les chefs de groupe parlementaire exprimeraient la décision de leur groupe.

Reuters n'était pas immédiatement disponible pour confirmer le rapport.

En Suède, le parlement procède à un examen de la politique de sécurité, y compris les avantages et les inconvénients de l'adhésion à l'alliance, dont les résultats sont attendus le 13 mai. Le parlement dispose déjà d'une majorité en faveur de l'adhésion à l'OTAN.

Parallèlement, les sociaux-démocrates au pouvoir, le plus grand parti à chaque élection depuis 100 ans, auront un débat interne du 9 au 12 mai sur l'opportunité d'abandonner leur opposition de longue date à l'adhésion à l'OTAN, la direction du parti devant prendre une décision le 24 mai au plus tard.

Si la Finlande fait acte de candidature, la Suède est susceptible de faire de même, car elle ne voudrait pas être le seul outsider nordique. Les autres pays nordiques - Norvège, Danemark et Islande - ont rejoint le pacte en tant que membres fondateurs. Plusieurs sondages récents suggèrent qu'une majorité de Suédois y sont favorables - ce qui n'avait jamais été vu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

DES POINTS D'ACHOPPEMENT ?

La Finlande et la Suède aimeraient avoir certaines garanties que les pays membres de l'OTAN les défendront pendant toute période de transition, lorsqu'ils seront candidats à l'alliance, mais pas encore dedans.

La ratification peut prendre un an, disent les diplomates de l'OTAN, car les parlements des 30 pays de l'OTAN doivent approuver les nouveaux membres.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les pays pourraient adhérer "rapidement" et qu'il était certain que des arrangements pourraient être trouvés pour la période de transition.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont promis à la Suède "une présence militaire accrue, des exercices militaires plus approfondis et un soutien politique "fort" de la part des pays de l'OTAN" au cours d'un éventuel processus de candidature à l'OTAN, selon le quotidien suédois Aftonbladet.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a reconnu que le dépôt d'une demande d'adhésion ne suffirait pas à placer les deux pays nordiques sous le parapluie de l'article 5 de l'OTAN, qui garantit qu'une attaque contre un allié est une attaque contre tous.

"Mais en même temps, les pays membres de l'OTAN ont intérêt à ce qu'aucune violation de la sécurité n'ait lieu pendant la période de candidature", a déclaré M. Haavisto, ajoutant que la Finlande pourrait, par exemple, organiser des exercices militaires renforcés avec les membres de l'OTAN pendant cette période.

QUE DIT LA RUSSIE ?

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises contre de "graves conséquences" si la Finlande et la Suède rejoignaient l'OTAN, affirmant qu'elle devrait renforcer ses forces terrestres, navales et aériennes dans la mer Baltique, et a évoqué la possibilité de déployer des armes nucléaires dans la région.

La Russie et la Finlande partagent une frontière de 1 300 km ; la péninsule de Kola est un "bastion stratégique" que Moscou considère comme essentiel pour la sécurité nationale de la Russie ; c'est également le siège de la flotte russe du Nord ; et la deuxième plus grande ville de Russie, Saint-Pétersbourg, se trouve à quelque 170 km de la frontière avec la Finlande.