Explicatif - Ce qu'il faut savoir sur les vaccins COVID pour les jeunes enfants

Voici quelques détails sur les deux vaccins à ARN messager (ARNm) de Moderna Inc et Pfizer Inc/BioNTech SE destinés aux jeunes enfants :

COMBIEN DE DOSES SONT NÉCESSAIRES ?

Le vaccin de Moderna est administré en deux doses chez les enfants âgés de 6 mois à 6 ans. Les doses de 25 microgrammes sont administrées à 28 jours d'intervalle. Les adultes ont reçu 100 microgrammes par injection pour leurs deux premières doses.

Le vaccin Pfizer/BioNTech est un traitement en trois doses pour les enfants âgés de 6 mois à moins de 5 ans. Les deux premières doses sont administrées à 21 jours d'intervalle et la troisième est administrée au moins deux mois après la deuxième. Chaque dose est de 3 microgrammes, ce qui est inférieur aux 10 microgrammes administrés aux enfants de 5 à 11 ans et aux 30 microgrammes pour les personnes de 12 ans et plus.

Les deux sociétés avaient cherché des versions à plus faible dose pour les jeunes enfants afin d'essayer de réduire les effets secondaires.

QUELLE EST L'EFFICACITÉ DES VACCINS ?

Le vaccin de Moderna a été estimé efficace à 50,6 % pour prévenir les infections symptomatiques chez les enfants âgés de 6 mois à moins de 2 ans et à 36,8 % chez les enfants âgés de 2 à 6 ans lors d'un essai clinique portant sur plus de 5 000 sujets.

On ne sait pas encore dans quelle mesure le vaccin Pfizer/BioNTech est efficace pour prévenir l'infection chez les personnes de moins de 5 ans en raison du faible nombre de cas symptomatiques de COVID-19 parmi les enfants participant à son essai. Une première analyse basée sur 10 cas symptomatiques de COVID-19 a suggéré une efficacité du vaccin de 80,3% dans ce groupe. Lorsque 21 enfants de l'essai auront contracté le COVID-19 symptomatique, les sociétés pourront finaliser l'efficacité du vaccin.

Les deux essais des sociétés ont montré que les vaccins ont généré une réponse immunitaire similaire à celle observée dans les groupes d'âge plus âgés.

LES VACCINS SONT-ILS SÛRS POUR LES ENFANTS ?

Aucun des deux vaccins n'a soulevé de graves problèmes de sécurité lors des essais.

L'inflammation cardiaque connue sous le nom de myocardite et de péricardite s'est avérée être un effet secondaire rare des vaccins chez les jeunes hommes, mais peu de cas ont été signalés aux États-Unis chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, et aucun dans l'un ou l'autre de ces essais pour le groupe d'âge le plus jeune.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?

Certains enfants ont signalé une douleur et un gonflement au site d'injection après la vaccination par les deux vaccins.

Le vaccin à faible dose de Pfizer a été généralement mieux toléré, avec seulement un peu plus de participants ayant reçu le vaccin se plaignant de fièvres, d'irritabilité ou de fatigue par rapport à ceux ayant reçu un placebo. Chez les enfants de 2 à 4 ans, 33,7 % des participants qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin ont signalé l'un de ces effets secondaires, contre 32,2 % qui ont reçu le placebo.

Pour le vaccin Moderna, 58,9 % des enfants de 3 à 5 ans ont signalé un certain type de réaction comme de la fièvre, des maux de tête ou de la fatigue après avoir reçu leur deuxième dose, contre 37,2 % des participants ayant reçu le placebo.

POURQUOI VACCINER LES JEUNES ENFANTS ?

Le COVID-19 est généralement plus bénin chez les enfants que chez les adultes, mais il y a eu plus de 440 décès liés au COVID aux États-Unis chez les moins de 5 ans, selon les responsables de la FDA.

Les données ont montré que chez les enfants plus âgés et les adultes, les vaccins protègent contre l'hospitalisation et le décès, selon le Dr Matthew Harris, médecin urgentiste pédiatrique au Northwell Health à New York.

Les personnes qui ont été infectées par le COVID-19 et qui ont reçu une injection de rappel sont les plus protégées contre le COVID-19, a-t-il dit.

OÙ LES JEUNES ENFANTS PEUVENT-ILS SE FAIRE VACCINER ?

Les vaccins seront disponibles dans les cabinets de pédiatres, les hôpitaux pour enfants, les cliniques de santé et les pharmacies.

Toutes les pharmacies ne proposeront pas les vaccins pour ce groupe et certaines ne les fourniront qu'aux enfants de plus de trois ans. CVS Health Corp, par exemple, proposera des vaccins pour les enfants âgés de 18 mois, tandis que Walmart Inc et Rite Aid Corp ont déclaré qu'ils les rendraient disponibles pour les enfants de 3 ans et plus.