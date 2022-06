Explicatif - Ce qu'il faut savoir sur les vaccins COVID pour les petits enfants

Voici un aperçu de certains des facteurs qui devraient être pris en compte dans cette décision concernant les derniers groupes d'âge non encore couverts par les précédentes autorisations réglementaires américaines pour les vaccins COVID-19.

COMBIEN DE DOSES SONT NÉCESSAIRES ?

Moderna a déposé auprès de la FDA une demande d'autorisation pour un régime à deux doses de son vaccin, appelé Spikevax, chez les enfants âgés de 6 mois à 6 ans. Pfizer n'a pas encore complété sa demande d'autorisation auprès de la FDA, mais son essai clinique a testé un traitement à trois doses du vaccin pour les enfants âgés de 6 mois à moins de 5 ans.

Moderna prévoit d'utiliser une dose de 25 microgrammes dans ce groupe d'âge, inférieure aux 100 microgrammes utilisés pour les deux premières doses chez les adultes et aux 50 microgrammes utilisés comme dose de rappel pour les adultes non immunodéprimés. Dans son essai clinique, Moderna a administré les deux doses à 28 jours d'intervalle.

Le vaccin de Pfizer et BioNTech, appelé Comirnaty, a été testé sous la forme d'une formulation de 3 microgrammes chez les enfants de moins de 5 ans, par opposition à la version de 10 microgrammes utilisée chez les enfants de 5 à 11 ans et à une dose de 30 microgrammes utilisée chez les personnes de 12 ans et plus. Dans leur essai clinique, les enfants ont reçu les deux premières doses à environ trois semaines d'intervalle, la troisième dose étant administrée au moins trois mois après la deuxième.

Les versions à plus faible dose devraient réduire les effets secondaires associés aux vaccins.

QUELLE EST L'EFFICACITÉ DES VACCINS ?

Pour le vaccin Moderna, dans un essai clinique impliquant environ 6 700 enfants, l'efficacité dans la prévention des infections symptomatiques chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans était de 43,7 %, tandis que l'efficacité était de 37,5 % pour les enfants âgés de 2 à 6 ans.

Il n'y a pas encore eu suffisamment de cas symptomatiques de COVID-19 parmi les enfants de l'essai Pfizer-BioNTech pour produire un chiffre définitif d'efficacité. Une première analyse basée sur 10 cas symptomatiques de COVID-19 identifiés lorsque la variante du coronavirus Omicron était dominante a suggéré une efficacité du vaccin de 80,3 % chez les moins de 5 ans. Pfizer et BioNTech prévoient d'actualiser ces chiffres après qu'au moins 21 enfants participant à l'essai aient contracté le COVID-19 symptomatique.

LES VACCINS SONT-ILS SÛRS POUR LES ENFANTS ?

Les données de sécurité qui ont inclus 1 678 enfants dans l'essai de Pfizer ont montré que les effets secondaires étaient généralement comparables à ceux observés chez les adultes. Pfizer a déclaré avoir choisi la version à faible dose de 3 microgrammes en raison de son profil de sécurité. Bien qu'elle n'ait pas divulgué de données de sécurité spécifiques, elle a déclaré que le vaccin à ce dosage était généralement aussi sûr que le placebo utilisé dans l'étude.

Les données de Moderna ont montré que les éventuels effets secondaires étaient pour la plupart légers et modérés, avec une température de fièvre similaire à celle ressentie après une vaccination avec d'autres vaccins pédiatriques. Une fièvre supérieure à 104 degrés Fahrenheit a été observée chez 0,2 % des enfants âgés de 2 à 6 ans et chez ceux âgés de 2 mois à 2 ans.

Moderna a déclaré qu'aucun rapport de myocardite ou de péricardite, des types d'inflammation cardiaque qui ont été liés aux vaccins à ARNm dans de rares cas chez les jeunes hommes, n'a été signalé dans son essai.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré, sur la base des données du vaccin Pfizer, que les taux d'inflammation cardiaque étaient beaucoup plus faibles chez les garçons de 5 à 11 ans que chez les adolescents et les jeunes hommes.

POURQUOI VACCINER LES JEUNES ENFANTS ?

Si les vaccins obtiennent l'autorisation réglementaire dans ces groupes d'âge, les parents devront décider de faire vacciner leurs enfants. Une question qu'ils pourraient se poser est de savoir si cela en vaut la peine, étant donné que de nombreux jeunes enfants ont été infectés pendant la vague Omicron. Selon les experts, l'immunité naturelle s'affaiblit avec le temps. Les données ont montré que chez les enfants plus âgés et les adultes, ceux qui avaient été infectés et avaient reçu une injection de rappel étaient les plus protégés contre le COVID-19, selon le Dr Matthew Harris, médecin urgentiste pédiatrique au Northwell Health à New York.

Les vaccins protègent également contre les hospitalisations et les décès, a déclaré Harris, qualifiant ces raisons importantes pour lesquelles les parents devraient envisager de faire vacciner leurs enfants.

La FDA a fixé au 15 juin la date d'examen de l'autorisation des vaccins Moderna et Pfizer/BioNTech pour ces groupes d'âge.