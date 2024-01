Le parlement turc a soutenu mardi la candidature de la Suède à l'adhésion à l'OTAN, levant ainsi un dernier obstacle majeur à l'élargissement du bloc occidental après 20 mois de retards qui ont frustré certains alliés d'Ankara et lui ont valu quelques concessions.

En mai 2022, le président turc Tayyip Erdogan a soulevé des objections aux demandes d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'alliance militaire. Les États nordiques ont fait ces offres après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.

La Turquie a ratifié la candidature de la Finlande en avril 2023, mais a fait patienter la Suède, tout comme la Hongrie, membre de l'OTAN. La Hongrie n'a pas formulé de demandes spécifiques à Stockholm, mais la Turquie a exigé de la Suède qu'elle prenne davantage de mesures pour réprimer ce qu'Ankara considère comme des terroristes dans sa juridiction.

Voici un guide des mesures prises par Stockholm, Helsinki, Washington et d'autres pays de l'OTAN pour répondre aux préoccupations d'Ankara, marquant ce que les analystes politiques considèrent comme des victoires géopolitiques pour Erdogan, même si les liens avec l'Occident ont été tendus.

QUELLES CONCESSIONS LA SUEDE ET LA FINLANDE ONT-ELLES FAITES ?

Lors d'une réunion de l'OTAN à Madrid en 2022, la Turquie a obtenu un accord avec la Suède et la Finlande selon lequel ces pays lèveraient les embargos sur les armes et prendraient des mesures contre les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit, et du mouvement Gulen, qu'Ankara tient pour responsable d'une tentative de coup d'État en 2016.

La même année, Stockholm a annulé l'interdiction d'exporter des équipements militaires vers la Turquie, sans révéler de détails sur les entreprises ou les produits.

En juin de l'année dernière, la Suède a présenté un nouveau projet de loi antiterroriste qui rend illégal le fait d'être membre d'une organisation terroriste, déclarant qu'elle avait respecté sa part de l'accord.

Plus tard en 2023, un tribunal suédois de haut niveau a bloqué l'extradition de deux Turcs qu'Ankara considère comme des gulénistes, et une cour d'appel a confirmé la condamnation d'un homme pour avoir tenté de financer le PKK, qui est également considéré comme un groupe terroriste par l'Union européenne et les États-Unis.

Par ailleurs, en réponse aux critiques de la Turquie et d'autres pays majoritairement musulmans, le ministre de la justice, Gunnar Strommer, a déclaré que la Suède examinait la possibilité de modifier la loi pour empêcher les gens de brûler le livre saint musulman, le Coran, en public.

La Finlande, pour sa part, a accepté en 2022 d'envisager d'accorder des licences d'exportation d'armes à la Turquie au cas par cas. Après une attente de près d'un an, Ankara a déclaré qu'Helsinki avait obtenu sa bénédiction.

QU'ONT FAIT LES AUTRES MEMBRES DE L'OTAN ?

Lorsque M. Erdogan a indiqué, lors d'une conférence de l'OTAN en juillet dernier, que la Suède finirait par obtenir le feu vert, le Canada, membre de l'OTAN, a accepté de rouvrir les négociations avec la Turquie sur la levée des contrôles à l'exportation des pièces détachées de drones, y compris les équipements optiques.

Les Pays-Bas ont levé les restrictions sur les livraisons d'armes à la Turquie.

En juillet dernier, à la suite d'une réunion entre les dirigeants turcs et suédois, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé que l'Alliance mettrait en place un coordinateur spécial pour la lutte contre le terrorisme. En octobre, il a nommé le secrétaire général adjoint Thomas Goffus à ce poste.

LA SUÈDE DONNE-T-ELLE SON FEU VERT AUX CHASSEURS F-16 AMÉRICAINS ?

La question de l'approbation par Washington de la demande d'Ankara d'acheter des avions de combat F-16 et 79 kits de modernisation pour une valeur de 20 milliards de dollars plane sur les discussions.

Le lendemain du jour où M. Erdogan a donné le feu vert à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, la Maison Blanche a déclaré qu'elle procéderait au transfert des F-16 à la Turquie en consultation avec le Congrès.

Alors qu'Erdogan a transmis la candidature de la Suède à l'OTAN au parlement turc pour examen en octobre dernier, il a ouvertement lié les F-16 à sa ratification finale.

Ankara a demandé l'achat de F-16 en 2021, mais a dû faire face aux objections du Congrès américain concernant le retard pris par la Turquie dans l'élargissement de l'OTAN et son bilan en matière de droits de l'homme. Depuis, Ankara a évoqué la possibilité d'acheter des avions Eurofighter à la place.

QUEL EST L'ÉTAT ACTUEL DE LA CANDIDATURE DE LA SUÈDE ?

Erdogan devrait signer la décision du Parlement et la transformer en loi, probablement dans les jours qui suivent. Ensuite, la Turquie remettra le document final - l'instrument de ratification - à Washington, conformément aux règles de l'OTAN.

Bien que la Turquie soit considérée comme le principal obstacle, la Hongrie n'a pas non plus ratifié la candidature de la Suède. Le Premier ministre Viktor Orban a déclaré mardi qu'il avait invité le Premier ministre suédois à visiter son pays et à négocier son adhésion.

La Hongrie s'est engagée à ne pas être la dernière à ratifier la candidature, mais son parlement est en vacances jusqu'à la mi-février.