Explicatif - Ce que le procès de New York signifie pour Trump et son entreprise familiale

Voici une explication de l'affaire et de ce qu'elle signifie pour Trump.

QUEL EST L'OBJET DE L'AFFAIRE ?

M. James a accusé M. Trump et la Trump Organization d'avoir frauduleusement faussé la valeur de nombreuses propriétés pour obtenir des prêts avantageux et des avantages fiscaux. La société gère des hôtels, des terrains de golf et d'autres biens immobiliers dans le monde entier.

Par exemple, M. James a déclaré que la Trump Organization avait évalué son domaine de Seven Springs, dans le comté de Westchester à New York, à 291 millions de dollars, en se basant sur l'affirmation selon laquelle la société avait obtenu les autorisations nécessaires pour construire sept manoirs sur la propriété. James a qualifié cette affirmation de "fiction", soulignant que les autorités locales ont limité la manière dont la propriété pouvait être développée.

L'enquête s'est concentrée sur les activités de la société avant que Trump ne devienne président en 2017.

QUELLES POURRAIENT ÊTRE LES CONSÉQUENCES POUR TRUMP ?

L'action en justice vise à faire renoncer Trump et les autres défendeurs à 250 millions de dollars qui, selon James, ont été obtenus par fraude. M. James cherche également à interdire à M. Trump et à trois de ses enfants - les fils Donald Trump Jr. et Eric Trump et la fille Ivanka Trump - de siéger en tant que directeurs de sociétés enregistrées à New York, et à les empêcher, ainsi que leur société, d'acheter des biens immobiliers commerciaux ou d'obtenir des prêts bancaires dans l'État de New York pendant cinq ans.

M. James cherche également à nommer un contrôleur indépendant à la Trump Organization pour superviser les évaluations et les divulgations aux créanciers, entre autres aspects de ses activités, pendant cinq ans.

Le procureur général a reconnu lors d'une conférence de presse que Trump, qui vit maintenant en Floride, pourrait essayer de déplacer sa société ou d'emprunter ailleurs.

Le portefeuille de la société dans l'État de New York comprend 14 propriétés résidentielles, trois propriétés commerciales et deux terrains de golf ainsi que Seven Springs, selon son site Web.

Trump, qui envisage de se représenter à la présidence en 2024, est certain de contester le litige.

QU'A DIT TRUMP AU SUJET DE L'AFFAIRE ?

À la suite d'une conférence de presse de Mme James mercredi, M. Trump a, dans un message sur les médias sociaux, qualifié le procès de "nouvelle chasse aux sorcières" et lancé une attaque personnelle contre son intégrité.

"C'est une fraude qui a fait campagne sur une plateforme 'obtenez Trump', malgré le fait que la ville est l'un des désastres du monde en matière de crime et de meurtre sous sa surveillance !" a écrit Trump.

Trump a comparu pour une déposition en août dans le cadre de l'enquête et a refusé de répondre à plus de 400 questions, invoquant sa protection contre l'auto-incrimination en vertu du cinquième amendement de la Constitution américaine. Si l'affaire va au procès, les jurés peuvent tenir compte de son refus de répondre aux questions.

Un avocat de Trump a qualifié jeudi les allégations de "sans fondement".

TRUMP FERA-T-IL L'OBJET DE SANCTIONS PÉNALES DANS CETTE AFFAIRE ?

Mme James ne peut pas porter d'accusations criminelles contre Trump dans le cadre de cette enquête, car son enquête était civile et non criminelle. Mais Mme James a déclaré qu'elle transmettait les allégations de fraude criminelle aux procureurs fédéraux de Manhattan ainsi qu'à l'Internal Revenue Service pour enquête.

La Trump Organization a été accusée séparément de fraude fiscale criminelle par le bureau du procureur du district de Manhattan et se prépare pour un procès prévu le 24 octobre. nL1N30J1LQ]

Son ancien directeur financier de longue date, Allen Weisselberg, a plaidé coupable et devrait témoigner contre la société, mais ne coopère pas avec l'enquête. Trump lui-même n'a pas été inculpé dans cette affaire.

James collabore à cette enquête criminelle. Une affaire criminelle exige une preuve au-delà de tout doute raisonnable, tandis que les affaires civiles exigent un niveau de preuve moins élevé.

QU'EN EST-IL DES AUTRES MALHEURS JURIDIQUES DE TRUMP ?

M. Trump fait face à des enquêtes fédérales sur sa gestion des dossiers gouvernementaux après avoir quitté ses fonctions et sur ses efforts pour annuler l'élection présidentielle de 2020 qu'il a perdue face au démocrate Joe Biden. Trump fait également face à une enquête du grand jury de l'État de Géorgie sur ses efforts pour annuler les résultats des élections dans cet État.