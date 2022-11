Explicatif - Ce que les dernières données scientifiques de l'ONU disent du changement climatique

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) produit des rapports environ tous les cinq ans qui représentent le consensus scientifique mondial sur le changement climatique, ses causes et son impact. Le rapport de l'année dernière abordait les principaux moteurs du réchauffement climatique et les éléments fondamentaux de la science du climat.

Il a été suivi par deux rapports majeurs cette année - l'un en février traitant de la manière dont le monde devra s'adapter aux impacts climatiques, de la montée des eaux à la diminution de la faune, et l'autre en avril sur les moyens d'atténuer les émissions liées au réchauffement climatique.

Voici quelques-uns des points à retenir de ces rapports :

LA FAUTE AUX HUMAINS, SANS ÉQUIVOQUE

* Le rapport de l'année dernière sur les fondements physiques du changement climatique accusait sans équivoque l'homme d'être responsable de la hausse des températures.

* Il a également déclaré que le changement climatique était dangereusement proche de devenir incontrôlable.

* Les phénomènes météorologiques extrêmes, autrefois rares, deviennent plus courants et certaines régions sont plus vulnérables que d'autres.

* Pour la première fois, les auteurs du rapport ont appelé à une action urgente pour réduire le méthane. Jusqu'à présent, le GIEC s'était concentré sur le dioxyde de carbone, le gaz à effet de serre le plus abondant.

* Comme le temps presse pour empêcher un changement climatique incontrôlé, les auteurs ont déclaré qu'il valait la peine d'examiner les avantages et les inconvénients de la géo-ingénierie, ou des interventions à grande échelle, comme l'injection de particules dans l'atmosphère pour bloquer le rayonnement solaire.

* Le rapport indique que les nations du monde, y compris les plus riches, doivent commencer à se préparer aux impacts climatiques et à s'adapter à un monde plus chaud.

NÉCESSITÉ URGENTE DE S'ADAPTER AUX VAGUES DE CHALEUR, AUX TEMPÊTES, AU CHANGEMENT DU NIVEAU DE LA MER.

* Les nouvelles de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont éclipsé la publication en février d'un rapport fondamental sur la façon dont le monde devrait se préparer à un monde plus chaud.

* Le changement climatique étant déjà à l'origine de conditions météorologiques extrêmes dans le monde entier, le rapport exhorte les pays riches et les pays pauvres à s'adapter dès maintenant aux impacts, notamment à des vagues de chaleur plus fréquentes, à des tempêtes plus fortes et à une élévation du niveau de la mer.

* Le rapport indique clairement que les risques varient d'une région à l'autre et propose des projections locales sur ce à quoi il faut s'attendre.

* Des millions de personnes seront confrontées à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire dans les années à venir, car le changement climatique affecte les cultures et l'approvisionnement en eau et menace de perturber le commerce et les marchés du travail.

* Les prévisions décourageantes pour les pauvres du monde ont relancé les appels en faveur d'un fonds "pertes et dommages" par lequel les nations riches compenseraient les coûts encourus par les pays pauvres en raison des catastrophes liées au climat.

Suite à une percée au début du sommet climatique de cette année, la question des pertes et dommages fait pour la première fois partie de l'ordre du jour officiel des négociations de l'ONU.

C'EST MAINTENANT OU JAMAIS", L'ACTION INDIVIDUELLE COMPTE

* C'est "maintenant ou jamais", a déclaré un co-président du rapport en publiant les conclusions qui montrent que seules des réductions drastiques des émissions dans les prochaines décennies empêcheraient le réchauffement de devenir incontrôlable.

* Le rapport a exploré comment divers scénarios d'émissions se traduiraient par une augmentation future de la température.

* Les villes sont une grande partie du problème des émissions, selon le rapport, mais aussi une source d'espoir et de solutions positives.

* La transition énergétique vers des sources renouvelables et des carburants à combustion propre progresse trop lentement.

* Le rapport ne se concentre pas uniquement sur les combustibles fossiles et l'industrie manufacturière, mais préconise également une action climatique forte dans le domaine de l'agriculture, où les méthodes de culture et une meilleure protection des forêts pourraient réduire les émissions.

* Il a averti que le changement climatique menaçait la croissance économique et, pour la première fois, a souligné la nécessité d'agir au niveau individuel, en appelant les gouvernements à convenir de politiques visant à modifier les habitudes de consommation et de transport afin d'encourager la réduction des déchets.