Explicatif - Ce que nous savons sur les objets abattus par l'armée américaine.

Voici ce que nous savons - et ne savons pas - sur les objets :

QUELS SONT LES OBJETS ?

Le premier des quatre objets est un intrus aérien de 200 pieds (60 mètres) de haut qui a déclenché la frénésie lorsqu'il a été repéré il y a deux semaines. Il a été identifié par les responsables américains comme un ballon que la Chine utilisait pour espionner les États-Unis.

Pékin nie que le ballon était destiné à la surveillance et affirme qu'il s'agissait d'un engin de recherche civil.

Les trois autres restent officiellement non identifiés, les équipes travaillant à la récupération et à l'identification des débris.

Il s'agit d'un objet de la taille d'une petite voiture abattu au-dessus de la banquise près de Dead Horse, en Alaska, vendredi, d'un autre de forme similaire mais plus petit que le ballon-espion chinois abattu au-dessus du Yukon, au Canada, samedi, et d'un objet octogonal abattu au-dessus du lac Huron, dimanche.

D'OÙ VIENNENT-ILS ?

Les responsables américains n'ont pas encore annoncé de point d'origine pour les appareils. Dimanche, le général de l'armée de l'air américaine qui supervise l'espace aérien nord-américain a déclaré qu'il n'excluait pas la possibilité d'extraterrestres ou de toute autre explication, bien qu'un autre responsable américain ait déclaré plus tard qu'il n'y avait aucune preuve que des extraterrestres étaient impliqués.

POURQUOI EN VOIT-ON AUTANT MAINTENANT ?

L'armée américaine a ajusté son radar pour repérer les objets volant plus lentement à différentes altitudes après que le premier ballon ait été repéré et que le gouvernement ait annoncé que plusieurs ballons espions chinois avaient visité les États-Unis sans être détectés ces dernières années.

Des responsables américains ont déclaré que le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a ajusté les filtres et les algorithmes qu'il utilise pour examiner les données radar, les rendant ainsi suffisamment sensibles pour détecter les objets plus petits dont la capacité à rester en altitude et à se déplacer avec le vent déconcerte les responsables américains.

COMMENT L'ARMÉE LES A-T-ELLE ABATTUS ?

Le 4 février, un avion de chasse F-22 a abattu le premier ballon au-dessus de l'océan Atlantique, au large de la Caroline du Sud. Les F-22 ont également abattu les objets au-dessus de l'Alaska le vendredi et du Canada le samedi. L'appareil au-dessus du lac Huron a été soufflé du ciel dimanche par un F-16.

Les quatre objets ont été touchés par des missiles Sidewinder, qui coûtent chacun des centaines de milliers de dollars.

L'armée a envisagé d'utiliser des canons, mais cela a été jugé trop difficile compte tenu des petites cibles. Les canons seraient également plus dangereux pour le pilote, car les débris peuvent plus facilement frapper un avion tirant à courte distance qu'un avion lançant un missile à distance.

QUELLE MENACE LES OBJETS REPRÉSENTENT-ILS ?

Les objets, en particulier ceux repérés près d'installations militaires, font craindre une surveillance par des adversaires américains et ont attisé les tensions entre les États-Unis et la Chine, qui s'accusent mutuellement de violer l'espace aérien souverain.

Certains sont également peu à des altitudes où ils pourraient représenter un danger pour les avions civils. Ces incidents ont entraîné des fermetures répétées de l'espace aérien aux vaisseaux commerciaux afin d'éviter d'éventuelles collisions entre les avions de chasse et les avions civils.

LES ÉTATS-UNIS ENVOIENT-ILS DES BALLONS AU-DESSUS DE LA CHINE ?

La Chine a accusé Washington d'avoir envoyé des ballons à haute altitude au-dessus de son espace aérien sans autorisation plus de 10 fois depuis le début de l'année 2022.

Les responsables américains ont démenti cette accusation.

QU'EN EST-IL DES AUTRES PAYS ?

Les États-Unis accusent la Chine de mener un programme de ballons de surveillance à haute altitude pour la collecte de renseignements qui a violé la souveraineté de plus de 40 pays sur les cinq continents.

Washington a déclaré qu'un autre ballon chinois avait été repéré au-dessus de l'Amérique latine. La Grande-Bretagne, proche alliée des États-Unis, a déclaré qu'elle allait revoir sa sécurité à la suite de l'incident des ballons américains et chinois.