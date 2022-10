Explicatif - Cinq façons pour la Fed de calmer les marchés en difficulté

Voici un aperçu de la manière dont la Fed pourrait prévenir le dysfonctionnement du marché s'il menaçait d'apparaître, classée approximativement de la plus à la moins susceptible d'être déployée.

PARLER POUR PARLER

Ces derniers jours, les décideurs de la Fed ont reconnu l'existence de certaines tensions en matière de liquidités sur les marchés financiers américains - le marché des bons du Trésor en particulier - et le risque que le relèvement des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation n'exacerbe les vulnérabilités tant au niveau national qu'international. Jusqu'à présent, la situation n'est pas celle de vendeurs de bons du Trésor incapables de trouver des acheteurs, ce qui était le genre de crise de liquidité qui a poussé la Fed à intervenir lors de la pandémie et de la crise financière de 2007-2009. Les responsables politiques ont déclaré qu'ils surveillaient la situation.

La prochaine étape pourrait simplement consister en un discours plus pointu, explique Steven Kelly, associé de recherche principal du Yale Program on Financial Stability, "en sortant et en disant aux marchés que, bien que les marchés puissent se vendre au fur et à mesure que la Fed se resserre, la Fed est prête à utiliser tous ses outils pour permettre un resserrement ordonné".

Les promesses d'action peuvent, en soi, calmer les marchés. Pourtant, les décideurs de la Fed seraient probablement prudents s'ils décidaient de monter d'un cran dans leur discours, de peur d'apporter peut-être trop de calme et d'annuler le resserrement dont ils ont besoin pour maîtriser l'inflation.

SE TENIR PRÊT

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré la semaine dernière que la Fed dispose de quelques outils qui peuvent fournir des liquidités en cas d'urgence et dont l'existence même agit probablement déjà comme une "force stabilisatrice" sur des marchés autrement instables.

Les lignes d'échange de devises, établies pendant la crise financière et rendues permanentes depuis, permettent à six grandes banques centrales de puiser des dollars auprès de la Fed en cas de besoin. Utilisées massivement au début de la pandémie, elles ont été peu utilisées ces derniers temps.

Pour les banques centrales plus petites qui ne disposent pas de lignes de swap permanentes, la Fed propose un accord de rachat, ou repo, comme moyen rapide d'emprunter des liquidités contre leurs avoirs en bons du Trésor. Elle n'a pas été utilisée de manière significative depuis un an et demi.

Elle dispose également d'une facilité de mise en pension permanente, établie l'année dernière, qui agit comme une sorte de soupape de sécurité automatique contre la pression à la hausse sur les marchés monétaires pour les banques américaines. Comme les deux autres, son utilisation a été minime.

Une augmentation de l'utilisation de l'une ou l'autre de ces facilités serait le signe d'un problème croissant et ouvrirait la voie à une intervention plus active de la Fed.

INTÉRÊT SUR LES RÉSERVES DES BANQUES, PRISES EN PENSION

La Fed s'est engagée à augmenter son taux directeur de référence pour battre l'inflation, mais elle pourrait bricoler d'autres taux qu'elle contrôle pour injecter plus de liquidités dans le système financier. Comme l'explique Roberto Perli de PSC Macro, la Fed pourrait essayer de reconstituer les réserves des banques - un important réservoir de liquidités du marché - en augmentant le taux qu'elle verse sur ces réserves, ou en réduisant le taux qu'elle propose aux fonds du marché monétaire pour parquer leurs liquidités à la Fed, ou les deux. Elle pourrait également limiter l'utilisation des prises en pension par les fonds du marché monétaire. "Chacune de ces mesures aurait des inconvénients, mais à terme, la Fed pourrait être amenée à utiliser au moins certaines d'entre elles", a écrit M. Perli.

LES AJUSTEMENTS DU BILAN

Dans le cadre de ses efforts pour inverser des années de stimulation et resserrer sa politique, la Fed réduit son bilan de près de 9 000 milliards de dollars. Ce processus a pour but de drainer les liquidités du système financier. S'il est poussé trop loin, comme cela s'est produit la dernière fois que la Fed a procédé à un resserrement quantitatif en 2019, il peut provoquer des perturbations sur le marché. Ralentir cet effort pourrait alléger les tensions, mais cela pourrait également envoyer un signal confus aux marchés qui pourraient conclure que la Fed recule dans la lutte contre l'inflation.

Une autre option consiste à s'engager dans des achats ciblés et temporaires de titres, à l'instar de ce qu'a fait récemment la Banque d'Angleterre.

SORTIR LE GRAND JEU

Contrairement aux spéculations du marché, le ralentissement ou la pause des hausses de taux d'intérêt en réponse aux préoccupations en matière de stabilité financière n'est pas envisagé ni du tout probable, a déclaré M. Waller la semaine dernière. La Fed ne le ferait probablement qu'une fois qu'elle aurait épuisé tous ses autres outils, a écrit M. Perli ; toute autre mesure, comme la relance des facilités de prêt en cas de crise créées pendant la pandémie, "semble à peu près exclue."