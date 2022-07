Explicatif - Combien de pétrole supplémentaire l'Arabie saoudite peut-elle pomper ?

Le principal envoyé américain pour l'énergie, Amos Hochstein, a déclaré dimanche à une émission de télévision que les principaux producteurs ayant une capacité de réserve sont susceptibles d'augmenter leur production dans les semaines à venir, sur la base des discussions tenues lors de la visite de M. Biden.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a déclaré que des politiques d'émissions irréalistes conduiraient à des niveaux d'inflation sans précédent, appelant à augmenter les investissements dans les combustibles fossiles comme dans les technologies d'énergie propre.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a déclaré que l'OPEP+ continuerait à évaluer les conditions du marché et à faire le nécessaire.

L'OPEP et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+, ayant dénoué les réductions de production record convenues en 2020, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis détiendraient les seules quantités importantes de capacité de production inutilisée de l'OPEP et du monde.

La capacité pétrolière de l'OPEP en général a été amincie par un certain nombre de facteurs, notamment des périodes de prix bas du pétrole dans un contexte d'excédent mondial en 2014-2016 et une baisse des taux de forage due à la pandémie de COVID en 2020.

Les producteurs du Golfe, dont l'Arabie saoudite, n'ont pas été épargnés par ce processus, selon les analystes et les sources de l'industrie, limitant l'ampleur de toute augmentation qui pourrait être fournie, du moins à court terme.

Voici quelques réponses aux questions concernant la quantité de pétrole supplémentaire que l'Arabie saoudite pourrait pomper.

QUE DIT L'ARABIE SAOUDITE ?

La société pétrolière d'État Saudi Aramco a déclaré dans une déclaration à Reuters au début du mois que la société maintient une capacité maximale durable (MSC) de pétrole brut de 12 millions de barils par jour (bpj) et qu'elle avait porté sa production à ce niveau il y a deux ans.

Sur la base de la production saoudienne de 10,65 millions de bpj en juin, cela laisse 1,35 million de bpj supplémentaires qui pourraient être produits.

Le prince Mohammed a déclaré samedi que Riyad avait annoncé qu'il allait porter sa capacité de production à 13 millions de bpj d'ici 2027 et "qu'après cela, le Royaume n'aura plus la capacité d'augmenter sa production".

COMBIEN LES SAOUDIENS PEUVENT-ILS ENCORE POMPER ?

Deux sources industrielles ont récemment mis en doute la possibilité d'atteindre les 12 millions de bpj.

Une source haut placée a déclaré qu'Aramco pourrait pomper 1 million de bpj supplémentaires, en plus des quelque 10,5 millions de bpj qu'elle produisait alors, ce qui signifie que la production ne pourrait pas dépasser 11,5 millions de bpj.

Une autre source, citant des informations provenant de conversations privées avec des initiés d'Aramco, a déclaré qu'Aramco ne pouvait pas pomper plus de 11 millions de bpj sans puiser dans ses stocks.

QU'A DIT MACRON ?

Le président français Emmanuel Macron a été entendu disant à Biden en juin que l'Arabie saoudite avait très peu de capacité supplémentaire pour augmenter sa production.

Macron a déclaré que le président des Émirats arabes unis lui avait dit que l'Arabie saoudite pouvait augmenter sa production de 150 000 bpj ou peut-être un peu plus, et qu'ils n'avaient pas d'"énormes capacités" avant six mois.

LA RÉDUCTION DES STOCKS POURRAIT-ELLE AIDER ?

L'Arabie saoudite pourrait augmenter temporairement l'offre en puisant dans les stocks détenus à la fois dans le royaume et dans les centres de consommation.

Aramco ne divulgue pas le niveau des stocks mais l'industrie estime que la société pourrait libérer 300 000 bpj à 500 000 bpj supplémentaires pendant 60 à 90 jours.

QU'EN EST-IL DES FORAGES SUPPLÉMENTAIRES ?

Selon des sources de l'industrie, l'Arabie saoudite a augmenté les taux de forage, qui n'ont connu qu'une modeste reprise ou ont encore diminué en 2021 selon les chiffres de l'OPEP, dans un effort qui pourrait augmenter la capacité de production.