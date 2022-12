Explicatif - Comment Bankman-Fried a-t-il décroché une caution de 250 millions de dollars ?

Voici une explication de l'accord conclu et du fonctionnement de la caution :

Bankman-Fried devait-il être libéré sous caution ?

Les défendeurs sont présumés éligibles à une libération sous caution, sauf si les procureurs peuvent prouver qu'aucun ensemble de conditions ne peut garantir qu'ils reviendront au tribunal. Comme Bankman-Fried était accusé d'un crime en col blanc, ou financier, il aurait été surprenant qu'il ne bénéficie pas d'une libération sous caution.

Comment Bankman-Fried a-t-il décroché sa caution ?

Les défendeurs décrochent une caution en mettant suffisamment de leurs propres biens pour couvrir une partie de leur caution.

Ces "paquets de caution" sont des panoramas d'actifs qui peuvent inclure de l'argent liquide, des biens immobiliers ou tout autre bien de valeur. Ils sont souvent cosignés par des membres de la famille qui seraient à la charge du défendeur s'il s'enfuit.

Les défendeurs en col blanc ont souvent les moyens de constituer des paquets de caution, mais les défendeurs disposant de peu d'actifs auront souvent recours à un agent de cautionnement.

La caution de Bankman-Fried a été décrochée par ses parents Joseph Bankman et Barbara Fried, qui ont proposé leur maison à Palo Alto, en Californie.

Le montant de la caution signifie-t-il que Bankman-Fried ou sa famille possède 250 millions de dollars ?

Non. Dans le cas de Bankman-Fried, la caution de 250 millions de dollars est décrochée par la maison de ses parents. Puisque les parents de Bankman-Fried ont signé le contrat de cautionnement, ils devront payer 250 millions de dollars si leur fils s'enfuit.

"Ils peuvent prendre tout le reste", a déclaré Michael Bachner, un avocat de la défense pénale de New York. "Ils peuvent aller de l'avant et prendre les comptes bancaires, les comptes IRA, les comptes d'actions".

La caution de 250 millions de dollars ne reflète pas les actifs de la famille, qui n'ont pas pu être déterminés. Bankman-Fried a déclaré fin novembre qu'il ne lui restait "presque plus rien" et qu'il n'avait plus qu'une seule carte de crédit en état de marche avec "peut-être 100 000 dollars sur ce compte bancaire".

S'agit-il de la plus grande caution de l'histoire des cols blancs ?

C'est certainement énorme. Les procureurs fédéraux de New York ont décrit les crimes présumés de Bankman-Fried et l'effondrement de son empire cryptographique de 32 milliards de dollars comme l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis. Son forfait de cautionnement dépasse de loin certaines des affaires les plus notoires de cette histoire.

"C'est la plus grosse caution dont j'ai jamais entendu parler depuis que je fais des cautions", a déclaré Ira Judelson, un éminent agent de cautionnement new-yorkais spécialisé dans les accusés très médiatisés.

Elizabeth Holmes, la fondatrice de la startup de tests sanguins Theranos qui a été reconnue coupable d'avoir escroqué des investisseurs en janvier, a été libérée après son arrestation de 2018 sur une caution de 500 000 dollars après avoir remis son passeport.

Le défunt financier Bernard Madoff, dont la chaîne de Ponzi de 65 milliards de dollars était la plus importante de l'histoire, a été libéré en 2008 sur une caution de 10 millions de dollars après avoir remis son passeport et consenti à des conditions de surveillance et des couvre-feux stricts.

Bankman-Fried voyagera-t-il à l'étranger ?

Les défendeurs doivent généralement rendre leur passeport et porter des dispositifs de surveillance.

Le procureur Nicolas Roos a déclaré au juge d'instance américain Gabriel Gorenstein que la caution exigerait que Bankman-Fried rende son passeport et reste confiné au domicile de ses parents à Palo Alto. Il serait également tenu de suivre un traitement et une évaluation réguliers de sa santé mentale.

Combien de temps Bankman-Fried peut-il rester en liberté sous caution ?

Un certain temps. Il faudra sans doute attendre plus d'un an pour qu'un procès ait lieu à New York, car les procureurs construisent leur dossier et les deux parties se disputent les preuves.