Explicatif - Comment fonctionne la remise en question du leadership du Premier ministre britannique Boris Johnson ?

M. Johnson, qui a aidé les conservateurs à remporter une large majorité lors des élections de 2019, s'est excusé mais a déclaré qu'il ne démissionnerait pas après qu'un rapport officiel accablant ait détaillé une série de fêtes illégales à son bureau de Downing Bourse pendant les lockdowns du COVID-19.

Vous trouverez ci-dessous une explication de la manière dont la contestation du leadership de Johnson fonctionnera selon les règles du Parti conservateur au pouvoir :

- Qu'est-ce qui a déclenché la contestation du leadership ?

Une contestation de la direction est déclenchée lorsque 15% des députés conservateurs écrivent des lettres demandant un vote de confiance au président du "Comité 1922" du parti, qui représente les législateurs du parti qui n'ont pas d'emploi au gouvernement.

Les conservateurs ont 359 députés, donc 54 lettres étaient nécessaires.

Dans une déclaration lundi, le président du comité 1922, Graham Brady, a déclaré que le seuil avait été dépassé et qu'un vote de confiance était prévu de 18 heures à 20 heures (1700-1900 GMT) lundi.

- Que se passera-t-il lors du vote de confiance ?

Les 359 députés conservateurs peuvent tous voter, donc si Johnson obtient 180 voix, il obtiendra la majorité dont il a besoin pour survivre.

Il y a peu d'indications officielles sur l'ampleur de la rébellion contre Johnson. Tous ceux qui ont envoyé des lettres ne l'ont pas fait publiquement, tandis qu'environ deux douzaines ont appelé à son départ ou l'ont critiqué sans confirmer qu'ils avaient envoyé une lettre.

Des membres importants du cabinet de Johnson ont exprimé leur soutien à son égard. L'Institute for Government estime qu'environ 160 à 170 législateurs occupent des fonctions gouvernementales à un titre ou à un autre, et qu'on s'attendrait généralement à ce qu'ils démissionnent s'ils souhaitent s'opposer au gouvernement sur une question d'importance. Alors que certains ont déjà quitté le gouvernement à cause du "partygate", le vote de confiance est dirigé par les législateurs conservateurs et le scrutin est secret.

Si Johnson gagne, il reste en fonction et ne peut être remis en question pendant 12 mois. S'il perd, il doit démissionner et n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle qui suit.

- Que se passe-t-il si Johnson remporte le vote de confiance ?

Bien que Johnson soit théoriquement en sécurité dans son poste pendant un an, cette règle pourrait être modifiée.

Interrogé sur la possibilité de raccourcir ce délai, Brady a répondu : "Techniquement, il est possible que les règles soient modifiées, mais la règle actuelle est qu'il y aura une période de grâce."

Même si Johnson est protégé d'un nouveau vote de confiance, une mutinerie importante pourrait rendre son leadership intenable.

La prédécesseure de Johnson, Theresa May, a remporté un vote de confiance sur son leadership en décembre 2018, par 200 voix contre 117, mais la pression sur elle pour qu'elle démissionne a continué après qu'elle n'ait pas réussi à livrer le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne à temps et qu'elle ait annoncé sa démission moins de six mois plus tard.

- Que se passerait-il si Johnson perdait ?

Si Johnson perd, il y aura une course à la direction et son remplaçant deviendra Premier ministre.

Si plusieurs candidats se présentent, un vote secret est organisé parmi les députés conservateurs pour réduire le nombre de candidats. Le candidat ayant obtenu le moins de voix est écarté et un autre scrutin est organisé parmi les législateurs conservateurs. Le processus est répété jusqu'à ce qu'il reste deux candidats, les votes ayant généralement lieu à plusieurs jours d'intervalle, les mardis et jeudis.

Les deux derniers candidats sont alors soumis à un vote par correspondance auprès de l'ensemble des membres du Parti conservateur, le gagnant étant désigné comme le nouveau chef. Les votants doivent être membres du parti depuis plus de trois mois.