Le principal défi du nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, sera d'éliminer progressivement le contrôle de la courbe des rendements (YCC), qui a été critiqué pour avoir faussé les marchés en empêchant les taux d'intérêt à long terme d'augmenter.

Dans le cadre du YCC, la BOJ vise des taux d'intérêt à court terme de -0,1 % et le rendement des obligations d'État à 10 ans de 0,5 % au-dessus ou en dessous de zéro, afin d'atteindre durablement une inflation de 2 %.

Voici comment fonctionne le YCC japonais et quels sont ses pièges potentiels.

POURQUOI L'YCC ?

Après des années d'achats massifs d'obligations qui n'ont pas réussi à relancer l'inflation, la Banque du Japon a abaissé les taux à court terme en dessous de zéro en janvier 2016 pour éviter une hausse malvenue du yen. Cette mesure a eu pour effet d'écraser les rendements sur l'ensemble de la courbe, provoquant l'indignation des institutions financières qui ont vu leurs retours sur investissement s'évaporer.

Pour faire remonter les taux à long terme, la BOJ a adopté le YCC huit mois plus tard en ajoutant un objectif de 0 % pour les rendements obligataires à 10 ans à son objectif de taux à court terme de -0,1 %.

L'idée était de contrôler la forme de la courbe des taux afin de supprimer les taux à court et moyen terme - qui affectent les emprunteurs privés - sans trop faire baisser les taux à très long terme et réduire les rendements des fonds de pension et des assureurs-vie.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

La BOJ a choisi un régime de taux parce qu'elle avait atteint la limite de l'assouplissement quantitatif, qui consistait à acheter des quantités ciblées d'obligations pour faire baisser les rendements, dans l'espoir de stimuler l'inflation et l'activité économique.

Après que la banque centrale a englouti la moitié du marché obligataire, il était difficile de s'engager à acheter à un rythme déterminé. Le YCC a permis à la BOJ de n'acheter que la quantité nécessaire pour atteindre son objectif de rendement de 0 %.

La banque a réduit ses achats d'obligations en temps utile pour préparer le terrain en vue d'une éventuelle fin de la politique ultra-légère.

POURQUOI CETTE FOURCHETTE ?

La faiblesse persistante de l'inflation ayant contraint la BOJ à maintenir le YCC plus longtemps que prévu, les rendements obligataires ont commencé à s'inscrire dans une fourchette étroite et le volume des transactions s'est réduit.

Pour remédier à ces effets secondaires, la BOJ a déclaré en juillet 2018 que le rendement à 10 ans pouvait évoluer de 0,1 % au-dessus ou en dessous de zéro. En mars 2021, la banque a élargi la fourchette à 0,25 % dans les deux sens afin de redonner vie à un marché que ses achats avaient paralysé.

Attaquée par les investisseurs qui parient sur une hausse des taux, la BOJ a doublé la fourchette en décembre pour la porter à 0,5 % au-dessus ou au-dessous de zéro et a intensifié ses achats d'obligations pour défendre le plafond.

DES FAIBLESSES ?

Le YCC a bien fonctionné lorsque l'inflation était faible et que les perspectives d'atteindre l'objectif de la BOJ en matière de prix étaient minces, car les investisseurs pouvaient s'asseoir sur une pile de dette publique qui garantissait des rendements sûrs.

Mais l'inflation ayant érodé ces gains, les investisseurs ont vendu des obligations, tablant sur la possibilité d'une hausse des taux à court terme.

La BOJ a accéléré ses achats, notamment en proposant d'acheter des quantités illimitées d'obligations, afin de défendre son plafond de rendement. Les analystes lui reprochent d'avoir faussé les prix du marché et d'avoir alimenté une chute malvenue du yen qui a gonflé le coût des importations de matières premières.

POINT D'INFLEXION ?

Hantée par un passé de critiques politiques pour avoir réduit prématurément les mesures de relance, la BOJ veut éviter d'augmenter les taux jusqu'à ce qu'il soit clair que l'inflation atteindra durablement l'objectif de 2 % de la banque, soutenue par une croissance plus forte des salaires.

Mais les marchés pourraient forcer la BOJ à céder. Le rendement à 10 ans a dépassé le plafond fixé par la BOJ en janvier, avant que les achats massifs d'obligations de la BOJ ne fassent redescendre le taux. Les investisseurs pourraient à nouveau accumuler des positions courtes sur les obligations d'État japonaises si M. Ueda laisse entrevoir une modification à court terme du YCC.