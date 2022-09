Explicatif - Comment l'Amérique vote et compte ses voix

À l'approche des élections de mi-mandat de 2022, les experts électoraux affirment que le passage, dans la plupart des États, à des systèmes de vote hybrides - des bulletins de vote en papier comptabilisés par des machines électroniques - pourrait donner plus de confiance aux électeurs.

MACHINES À VOTER ÉLECTRONIQUES

Les États-Unis ont investi massivement dans les machines à voter électroniques sans papier après que l'élection présidentielle contestée entre le démocrate Al Gore et le républicain George W. Bush en 2000 ait ébranlé la confiance des responsables électoraux dans les bulletins de vote papier.

En 2006, la proportion d'électeurs inscrits utilisant des machines sans papier avait bondi, même si les bulletins de vote en papier marqués à la main, qui sont ensuite scannés par des tabulatrices électroniques, restaient les plus populaires. Au cours de la décennie suivante, environ un tiers de tous les votes ont été effectués sur des machines électroniques à enregistrement direct.

Ces machines à voter électroniques stockent les votes dans leur mémoire. L'absence d'enregistrement physique à l'appui du vote électronique signifie que les responsables des élections doivent s'assurer que les machines ne fonctionnent pas mal et ne modifient pas ou ne perdent pas un vote, que les agents électoraux ne modifient pas les votes par inadvertance ou que les machines ne sont pas piratées, a déclaré Douglas Jones, professeur d'informatique retraité de l'Université de l'Iowa qui a passé des décennies à étudier l'utilisation des ordinateurs dans les élections.

En 2016, environ 22 % des électeurs inscrits vivaient dans des juridictions qui utilisaient des machines à voter électroniques sans trace papier, selon les données de Verified Voting, un organisme américain à but non lucratif qui promeut l'utilisation de technologies sécurisées dans l'administration des élections.

En 2020, moins de 9 % des électeurs inscrits à l'échelle nationale vivaient dans des juridictions qui utilisaient des machines à voter électroniques sans trace papier pour tous les électeurs - le plus petit nombre depuis que les données sont disponibles en 2006. Ce changement reflète les préoccupations croissantes des responsables électoraux concernant l'ingérence étrangère dans les élections et la nécessité de disposer d'un moyen de vérifier les décomptes.

Pour les élections de mi-mandat de novembre, ce chiffre devrait tomber à environ 5 %, selon les données de Verified Voting.

Les comtés de six États utilisent encore des machines à voter sans papier. La plupart d'entre eux se trouvent dans des districts congressionnels solidement républicains ou démocrates, ce qui diminue la probabilité d'une élection contestée.

Toutefois, six districts du Congrès sont considérés comme au moins quelque peu compétitifs et utilisent des machines à voter électroniques sans enregistrement papier : les deuxième, troisième, cinquième et septième districts du New Jersey ; le premier district de l'Indiana ; et le 15e district du Texas.

BULLETINS DE VOTE EN PAPIER

Les États-Unis, comme de nombreux pays, utilisent principalement des bulletins de vote en papier pour voter. Près de 70 % des électeurs inscrits vivent dans des juridictions qui utilisent principalement des bulletins de vote papier marqués à la main, selon les données de Verified Voting.

Environ 23 % des électeurs inscrits vivent dans des juridictions qui utilisent principalement des machines appelées dispositifs de marquage des bulletins de vote. Ces appareils permettent aux électeurs de faire leurs choix par voie électronique et produisent également un enregistrement papier qui peut être scanné par un autre appareil.

La mesure dans laquelle les électeurs utilisent la technologie numérique pour voter a évolué au fil du temps. Le vote électronique sans papier, vanté pour sa capacité à comptabiliser les votes rapidement et avec précision, a largement perdu en popularité aux États-Unis et dans les pays européens à partir du milieu des années 2000.

Les pays se sont tournés vers le papier comme étant le moyen le plus sûr de vérifier leurs élections et de détecter d'éventuelles falsifications des votes. Certes, les machines font toujours partie intégrante du processus électoral, même lorsque les votes sont exprimés sur des bulletins en papier. Les tabulatrices à balayage optique comptent les résultats.

Les experts électoraux affirment que les bulletins de vote en papier contribuent à sécuriser les élections car ils permettent aux électeurs de vérifier comment ils ont voté et aux responsables de recouper les résultats lors des audits post-électoraux.

La Géorgie illustre l'importance de disposer d'une trace écrite du vote. L'État utilisait des machines à voter sans papier depuis plusieurs années. Mais juste avant l'élection présidentielle de 2020, il a remplacé ses équipements par des dispositifs de marquage des bulletins de vote, ces machines dans lesquelles les électeurs font leurs choix électroniquement et peuvent ensuite les revoir sur un bulletin de vote en papier imprimé, qui est ensuite scanné et comptabilisé par une autre machine.

Trump a contesté les résultats et prétend à tort qu'il y a eu des irrégularités et des fraudes généralisées dans les États qu'il a perdus au profit de son adversaire démocrate Joe Biden. Toutefois, comme il y avait des bulletins de vote en papier, les responsables des élections en Géorgie ont pu compter les votes à la main et confirmer que Biden avait effectivement remporté l'État.

SYSTÈMES DE TOTALISATION DES VOTES

La poussée vers le papier ne signifie pas que les machines disparaissent des lieux de vote. Presque tous utilisent encore des machines pour totaliser les bulletins de vote en papier. Trump et ses alliés prétendent à tort que les tabulatrices de certaines courses de 2020 ont été manipulées pour faire basculer les votes de Trump vers Biden.

Ils font pression pour que les machines soient entièrement abandonnées et que les bulletins de vote soient comptés à la main, ce qui, selon les responsables électoraux, est un échec sur le plan logistique. Ces allégations ont fait l'objet d'une enquête approfondie et ont été démenties.

Pourtant, les allégations de fraude électorale ont semé une méfiance généralisée à l'égard des élections. Un sondage ABC/Ipsos réalisé en janvier a révélé que seuls 20 % environ des Américains ont une grande confiance dans le système électoral.