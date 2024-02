L'Indonésie organise des élections présidentielles et législatives simultanées le 14 février. Voici ce à quoi il faut s'attendre le jour même et par la suite.

QU'EST-CE QUI EST DÉCIDÉ ?

Lors des élections les plus importantes au monde en une seule journée, les Indonésiens choisiront un nouveau président et un nouveau vice-président, un parlement et des législateurs parmi les 20 000 postes administratifs du pays.

Sur cinq bulletins de vote, chaque électeur choisira son binôme présidentiel et vice-présidentiel préféré, les législateurs au niveau national, provincial et des régences, ainsi qu'un sénateur régional chargé de conseiller le parlement national.

À QUOI RESSEMBLERA LE JOUR DE L'ÉLECTION ?

Il y a environ 205 millions d'électeurs inscrits et le taux de participation aux élections précédentes a été d'environ 75 %, selon l'International Foundation for Electoral Systems, une organisation basée aux États-Unis qui fournit une assistance technique pour les élections.

Les électeurs disposent d'un délai de six heures pour voter. L'Indonésie a trois fuseaux horaires et les premiers bureaux de vote, dans l'est, ouvriront à 2200 GMT le 13 février, et tous seront fermés à 0600 GMT le 14 février. Les isoloirs seront surveillés par des responsables électoraux, des membres des partis et des observateurs indépendants afin d'éviter toute manipulation. Les bureaux de vote doivent être fermés dans tout le pays avant que le dépouillement puisse commencer.

Les électeurs votent à bulletin secret et trempent leurs doigts dans de l'encre indélébile pour éviter les doubles votes.

Alors que le décompte officiel des voix par l'organisme de vote devrait durer jusque tard dans la nuit, des décomptes rapides effectués par des agences de sondage indépendantes devraient fournir une première indication des résultats à partir de 8 heures GMT.

Les partis politiques ont besoin de 4 % des voix pour se qualifier pour le parlement national. Un candidat à la présidence doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés et au moins 20 % des voix dans plus de la moitié des provinces du pays pour l'emporter.

Si personne n'y parvient, un second tour de l'élection présidentielle sera organisé en juin entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le nouveau président prendra ses fonctions en octobre.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Pendant quatre mois, les candidats à la présidence et aux élections législatives ont organisé des rassemblements dans tout le pays afin d'obtenir des soutiens. Entre le 11 et le 13 février, ils doivent entrer dans une période de silence, pendant laquelle aucune campagne n'est autorisée, jusqu'au jour de l'élection, le 14 février.

Alors que les résultats officieux devraient être connus dans les 24 heures suivant le vote, l'organisme national de sondage n'annoncera les résultats définitifs que 35 jours plus tard, au plus tôt. Les contestations ou les plaintes doivent être déposées auprès de l'organe de surveillance des élections dans ce délai.

LE PROCESSUS SE DÉROULERA-T-IL SANS HEURTS ?

Bien que les deux dernières élections aient été jugées libres et équitables, le candidat perdant à chaque fois, Prabowo Subianto, a refusé de reconnaître sa défaite, affirmant que la tricherie l'avait privé de la victoire. En 2019, des émeutes ont fait huit morts et des centaines de blessés. Prabowo, le ministre de la défense en exercice, est à nouveau candidat à la présidence cette fois-ci, à sa troisième tentative.

Toute contestation des résultats de 2024 pourrait s'avérer problématique. Les litiges électoraux sont traités par la Cour constitutionnelle, mais sa crédibilité a été entamée récemment par des allégations selon lesquelles sa neutralité a été compromise et qu'elle a succombé à l'ingérence du président sortant Joko Widodo, dont le fils est le colistier de Prabowo.