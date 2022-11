Explicatif - Comment l'Organisation mondiale de la santé pourrait lutter contre les futures pandémies

Un nouveau pacte est une priorité pour le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alors que débute son deuxième mandat de cinq ans à la tête de l'agence mondiale de la santé. Il vise à renforcer les défenses du monde contre les nouveaux agents pathogènes après la pandémie de COVID-19 qui a tué plus de 6,5 millions de personnes, selon l'OMS.

L'agence mondiale de la santé elle-même est confrontée à des appels à la réforme après qu'un groupe indépendant l'ait décrite comme "sous-puissante" lorsque la COVID-19 a frappé, avec une capacité limitée à enquêter sur les épidémies et à coordonner les mesures de confinement.

QU'EST-CE QUE LE TRAITÉ DIT DE PANDÉMIE ?

L'OMS dispose déjà de règles contraignantes, connues sous le nom de Règlement sanitaire international (2005), qui définissent les obligations des pays lorsque des événements de santé publique sont susceptibles de traverser les frontières. Il s'agit notamment d'informer immédiatement l'OMS d'une urgence sanitaire et de prendre des mesures concernant le commerce et les voyages.

Adoptés après l'épidémie de SRAS de 2002/3, ces règlements sont toujours considérés comme fonctionnels pour les épidémies régionales comme Ebola mais inadéquats pour une pandémie mondiale.

Les propositions suggérées pour le pacte comprennent le partage des données et des séquences génomiques des virus émergents et des règles sur la distribution équitable des vaccins.

Les États membres ont convenu en juillet que le nouvel accord devait être juridiquement contraignant. Une autre réunion clé est prévue en décembre.

Ce serait seulement le deuxième accord de santé de ce type après la Convention-cadre pour la lutte antitabac de 2003, un traité qui vise à réduire le tabagisme par le biais de taxes et de règles sur l'étiquetage et la publicité.

COMMENT LES PAYS CONSIDÈRENT-ILS LE PACTE ?

L'UE a proposé l'accord et est considérée comme son principal soutien. Les pays en développement souhaitent profiter des négociations pour décrocher un meilleur accès aux vaccins, suite aux allégations d'"apartheid vaccinal" du directeur général de l'OMS, Tedros.

Les membres doivent donner leur premier avis sur le projet lors d'une réunion publique entre le 5 et le 7 décembre. Avec autant de pays membres impliqués, décrocher un accord risque d'être délicat.

COMMENT CELA FONCTIONNERAIT-IL ?

On ne sait pas encore très bien comment le règlement de 2005 et le nouvel accord sur la pandémie pourraient s'articuler.

Une suggestion est qu'ils soient complémentaires, de sorte que les règles existantes s'appliquent aux épidémies locales, les nouvelles règles entrant en vigueur si l'OMS déclare une pandémie - ce qu'elle n'a pas actuellement le mandat de faire.

Il reste à déterminer si les négociateurs incluront des mesures telles que des sanctions pour assurer la conformité.

QUELLES AUTRES RÉFORMES SONT EN PRÉPARATION ?

Des discussions distinctes sur une initiative visant à réviser les règles de 2005 ont lieu, avec des propositions soumises par les États-Unis, l'Union européenne et au moins une douzaine d'autres pays, selon les diplomates.

Les propositions de Washington visent à renforcer la transparence et à accorder à l'OMS un accès plus rapide aux sites d'épidémies. Plusieurs diplomates ont déclaré qu'elles risquaient de s'avérer trop ambitieuses, l'opposition de la Chine et d'autres pays étant attendue pour des raisons de souveraineté nationale.

La Chine a autorisé des équipes d'experts dirigées par l'OMS à visiter l'épicentre du COVID-19 à Wuhan, mais l'OMS affirme qu'elle retient toujours les données cliniques des premiers cas qui pourraient contenir des indices sur les origines du virus SRAS-CoV-2.