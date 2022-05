Explicatif - Comment l'avortement pourrait-il être poursuivi aux États-Unis ?

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des sanctions auxquelles les fournisseurs d'avortement pourraient être confrontés dans un monde post-Roe et si les lois pourraient s'appliquer aux femmes cherchant à avorter.

QUI POURRAIT ÊTRE POURSUIVI ?

Les interdictions d'avortement qui entreraient en vigueur poursuivraient les prestataires, tels que les médecins, ou les pharmaciens qui fournissent des pilules provoquant l'avortement.

Si Roe est annulé, une loi texane prévoirait une peine allant jusqu'à la prison à vie pour avoir pratiqué un avortement, tandis qu'en Louisiane, les prestataires pourraient encourir jusqu'à 10 ans de travaux forcés.

LES FEMMES POURRAIENT-ELLES ÊTRE POURSUIVIES ?

Les lois qui entreraient en vigueur si Roe est annulé protègent souvent explicitement les femmes qui ont demandé ou obtenu un avortement.

Certains défenseurs de l'avortement ont déclaré que les femmes sont des victimes de l'avortement et sont à l'abri des poursuites.

"Si la loi dit que le fournisseur d'avortement peut être tenu responsable, la femme n'en fait pas partie", a déclaré Carol Tobias, présidente du National Right to Life Committee. "Je ne vois personne qui souhaite cela ou qui pense que ce serait approprié. C'est plus de l'alarmisme de la part de l'autre côté".

POURQUOI CERTAINS DÉFENSEURS CRAIGNENT-ILS QUE LES FEMMES SOIENT POURSUIVIES ?

Certains défenseurs du droit à l'avortement se disent alarmés par les récents événements survenus dans trois États qui sont sur le point d'interdire l'avortement si Roe est annulé.

Dans le Missouri, une législation a été proposée visant à empêcher les femmes de quitter l'État pour se faire avorter et à étendre les lois sur l'avortement de l'État aux procédures effectuées en dehors de l'État sur ses résidents. Les propositions n'ont pas gagné en popularité.

En Louisiane, les législateurs ont fait passer un projet de loi en commission au début du mois, visant à accuser les femmes de meurtre pour avoir obtenu un avortement. Le projet de loi a ensuite été retiré.

Et au Texas, une femme a été arrêtée et inculpée en avril pour un avortement auto-induit avant que les charges ne soient abandonnées.

En plus de la législation qui a été proposée ou qui pourrait être introduite, les procureurs utilisent déjà les lois existantes, selon les défenseurs de l'avortement.

La police et les procureurs peuvent enquêter sur les grossesses perdues et inculper les femmes en vertu des lois relatives à la dissimulation d'une naissance, à l'abus d'un cadavre et à la pratique de la médecine sans licence, selon Jill Adams, directrice exécutive de If/When/How, qui fournit un soutien juridique aux femmes confrontées à des poursuites liées à leur grossesse.

"Les procureurs vont fouiller dans le code et le traiter comme un sac à main et en tirer ce qu'ils peuvent", a-t-elle déclaré.

QUI A ÉTÉ POURSUIVI DANS LE PASSÉ ?

Bien que rares, des prestataires d'avortement ont été poursuivis dans le passé. En 2013, un médecin de Philadelphie a été reconnu coupable de meurtre dans la mort de trois nourrissons après des avortements tardifs.

Paul Linton, qui a aidé à rédiger des lois étatiques restreignant l'avortement, a déclaré qu'historiquement, les femmes sont considérées comme des victimes de l'avortement et ne sont pas poursuivies. Il a déclaré qu'il a recherché plus de 100 ans de dossiers de cours d'appel antérieurs à la décision Roe et n'a trouvé que deux femmes accusées d'avoir violé les lois sur l'avortement avant la décision Roe, dans des affaires datant de 1911 et 1922.

Cependant, les dossiers des cours d'appel ne tiendraient pas compte du grand nombre de femmes qui ont été arrêtées et jamais jugées ou qui n'ont jamais fait appel d'une condamnation, a déclaré Leslie Reagan, professeur à l'Université de l'Illinois et auteur de livres sur l'avortement. Elle a déclaré que ses recherches ont montré qu'avant Roe, les femmes étaient souvent menacées par la police, interrogées dans les hôpitaux et forcées de témoigner sur des détails personnels intimes.