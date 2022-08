Explicatif - Comment la Chine gère les exportations de carburant raffiné

Les rivaux régionaux comme l'Inde et la Corée du Sud sont les premiers bénéficiaires probables des réductions d'exportations de la Chine, qui leur permettent d'intervenir pour combler les pénuries en Europe et ailleurs après que la crise ukrainienne ait mis à mal les marchés mondiaux du carburant.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME DE QUOTAS DE LA CHINE ?

Pékin gère les exportations d'essence, de diesel et de carburéacteur dans le cadre d'un système de quotas, émettant plusieurs lots d'allocations sur une année et considérant les expéditions de produits vers les marchés mondiaux comme un outil permettant de gérer l'équilibre entre l'offre et la demande nationales.

La plupart des quotas vont aux groupes pétroliers d'État, dont China National Petroleum Corp, China Petrochemical Corp, China National Offshore Oil Corp, Sinochem Holdings et China National Aviation Fuel Company. Le méga raffineur Zhejiang Petrochemical Corp est la seule entreprise privée à bénéficier de quotas d'exportation.

Jusqu'en 2019, le gouvernement a spécifié des quotas par produit, mais depuis, il permet aux exportateurs de décider ce qu'ils veulent exporter à partir d'une allocation générale.

Les exportations de fioul à très faible teneur en soufre, un carburant marin qui répond aux normes de l'Organisation maritime internationale, sont gérées dans le cadre d'un système de quotas distinct. Les volumes de combustible de soute provenant des zones sous douane - qui sont considérés comme des exportations - sont en hausse depuis 2020, alors que la Chine s'efforce de faire de son port oriental de Zhoushan une plaque tournante régionale de carburant maritime qui rivalise avec Singapour.

QUAND ET POURQUOI LA CHINE A-T-ELLE COMMENCÉ À RÉDUIRE LES QUOTAS ?

Les exportations chinoises de diesel, d'essence et de carburéacteur ont atteint un pic en 2019 à 55,4 millions de tonnes, le diesel représentant près de 40% du total, selon les données des douanes chinoises.

Les exportations totales ont commencé à avoir une tendance à la baisse à partir de 2020, la pandémie de COVID-19 ayant frappé la demande mondiale de carburant.

Pékin a commencé à ajuster sa politique d'exportation de carburant à partir de fin 2021, réduisant grossièrement les volumes de quotas de 40 % jusqu'à présent en 2022.

La forte réduction des exportations a été déclenchée par l'inquiétude de Pékin face à une pénurie d'approvisionnement domestique similaire à celle du charbon thermique qui a entraîné des coupures d'électricité généralisées.

Le gouvernement souhaite également supprimer les petites capacités de raffinage inefficaces afin de réduire la pollution et les émissions de carbone, ce qui a contribué à la baisse du débit de la Chine cette année jusqu'à présent.

Selon des données publiées lundi, les activités des raffineries chinoises en juillet ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de deux ans, et les volumes depuis le début de l'année ont diminué de 6,3 % par rapport à l'année précédente.

QUELLES SONT LES ATTENTES DU MARCHÉ CONCERNANT LES QUOTAS POUR 2022 ?

La Chine a jusqu'à présent émis 22,5 millions de tonnes de quotas pour les trois principaux produits combustibles pour cette année, soit 40 % de moins que la période correspondante de 2021.

Les deuxième et troisième lots de quotas n'ont été attribués qu'en juin et juillet, après que les raffineurs aient fait pression sur Pékin pour qu'il contribue à alléger les stocks nationaux débordants dans un contexte de perturbation de la consommation de carburant par le COVID-19.

La Chine n'a donc pas pu profiter d'un marché d'exportation exceptionnel au deuxième trimestre, lorsque les marges de raffinage asiatiques pour le diesel et l'essence ont atteint des niveaux record de 72 et 38 dollars le baril, respectivement.

La demande intérieure de diesel devrait rebondir en septembre et octobre avec le début des récoltes et la reprise des activités de construction en Chine, tandis qu'une enquête fiscale sur les raffineurs indépendants devrait limiter la production de carburant exportable pendant le reste de l'année 2022.