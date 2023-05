Lors de sa conférence de presse de mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, se verra probablement demander - une fois de plus - quelles sont les mesures d'urgence qu'il envisage en cas de défaut de paiement de la dette américaine, et il dira probablement - une fois de plus - qu'il n'y a pas de solution miracle de la part de la banque centrale pour protéger l'économie d'un tel événement dommageable.

Le risque de défaut de paiement est de plus en plus grand après que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lundi que la date à laquelle le gouvernement pourrait manquer de fonds pour payer ses factures dans le cadre de la limite actuelle de 31 400 milliards de dollars de la dette pourrait être dès le 1er juin. Le temps presse et il est peu probable que le président Joe Biden et les républicains du Congrès se réunissent pour la première fois avant une semaine.

Malgré les protestations de M. Powell, la Fed aurait un rôle à jouer pour tenter de limiter les dommages causés à la stabilité financière. Lors des précédents affrontements sur le plafond de la dette, en 2011 et 2013, le personnel de la Fed et les décideurs politiques ont élaboré un cahier des charges qui pourrait servir de point de départ.

Et les récentes turbulences bancaires ont introduit au moins un nouveau rebondissement potentiel.

Voici quelques-unes des options qui s'offrent à la Fed :

L'ESSENTIEL

Les réponses de base de la banque centrale américaine aux tensions du marché liées au plafond de la dette ont été exposées lors d'une conférence téléphonique organisée en août 2011 par le Comité fédéral de l'open market, chargé de définir les politiques, pour discuter de ce qui semblait être un problème imminent.

Deux des idées clés développées alors, l'utilisation d'accords de mise et de prise en pension pour assurer la liquidité des marchés financiers les plus importants, sont maintenant des programmes permanents de la Fed qui font partie intégrante de la façon dont elle gère les taux d'intérêt au jour le jour.

Si des tensions apparaissaient sur les taux d'intérêt à court terme, la Fed pourrait temporairement augmenter les montants disponibles pour les "repos", c'est-à-dire les ventes ou achats de titres à court terme, qui peuvent atteindre des milliers de milliards de dollars chaque jour. En effet, cela pourrait être nécessaire pour que la Fed puisse mener sa politique monétaire si les tensions sur le marché faisaient sortir son taux cible de référence de la fourchette fixée par les décideurs politiques.

SUSPENDRE LE QT ?

Un autre outil rapide à disposition consisterait à suspendre l'actuel "resserrement quantitatif", également connu sous le nom de QT, utilisé par la Fed pour réduire son bilan chaque mois.

Bien que le QT fasse partie du mouvement de resserrement de la politique monétaire de la Fed pour contrôler l'inflation, il a pour effet net de retirer environ 95 milliards de dollars par mois des marchés financiers - de l'argent que la banque centrale pourrait en fait ajouter en maintenant son bilan constant jusqu'à ce que l'impasse sur le plafond de la dette prenne fin.

VIEIL OUTIL, NOUVELLE TOURNURE ?

L'outil le plus courant de la Fed, qui consiste à agir en tant que créancier en dernier ressort des banques par l'intermédiaire de sa fenêtre d'escompte, serait également disponible.

Mais il y a maintenant une nouveauté, qui avait peut-être été annoncée lors des discussions sur le plan de 2011, mais qui a été remise en lumière par les faillites, en mars, de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.

Un défaut de paiement ne s'étendrait pas d'un seul coup aux quelque 24 000 milliards de dollars de titres du Trésor - il se propagerait un billet, une note, une obligation à la fois, au fur et à mesure que les paiements d'intérêts et de capital deviendraient exigibles.

En 2011, les hauts responsables de la Fed, sous la houlette de William English, alors chef de la division des affaires monétaires, ont affirmé que la banque centrale pourrait accepter tout titre du Trésor en défaut de paiement comme garantie pour ses programmes permanents, tels que le guichet d'escompte ou les opérations de pension.

Cela "semble approprié tant que le défaut de paiement reflète une impasse politique et non une incapacité sous-jacente des États-Unis à remplir leurs obligations, de sorte que tous les paiements sur les titres en défaut seraient vraisemblablement effectués après un court délai", a déclaré M. English - aujourd'hui à la Yale School of Management - aux responsables, selon la transcription de la conférence téléphonique de 2011.

M. English avait toutefois envisagé que les obligations soient acceptées par la Fed à un prix de marché qui serait probablement altéré par leur statut de défaillance.

Mais, à la suite des faillites bancaires de mars, la Fed dispose d'une nouvelle facilité de prêt bancaire - qui permet de mettre en gage, à leur valeur nominale, les titres dont le prix est déprécié. Les mêmes conditions s'appliquent aux prêts de la fenêtre d'escompte.

LE "DÉTESTABLE

La dernière étape, la plus délicate pour la Fed, consisterait à retirer purement et simplement du marché les titres défaillants - soit par des achats purs et simples qui impliqueraient une augmentation de son bilan, soit par des "swaps" dans lesquels elle échangerait ses propres avoirs en bons du Trésor sur lesquels les paiements d'intérêts ou de capital sont censés rester courants contre ceux qui sont en défaut.

Lors de l'appel de 2011, M. English a averti que cette approche "insérerait la Réserve fédérale dans une situation politique très tendue et pourrait soulever des questions quant à son indépendance par rapport aux questions de gestion de la dette du Trésor".

Lorsque la question a refait surface lors d'une nouvelle impasse sur le plafond de la dette en 2013, M. Powell - qui était alors un membre plutôt junior du Conseil des gouverneurs avec un peu plus d'un an de service à la banque centrale à son actif - s'est irrité de cette idée en particulier. Mais il ne l'a pas non plus exclue.

Après avoir approuvé une série d'options moins risquées lors d'une réunion d'information en octobre, le futur chef de la Fed a déclaré : "Tant que je parle, je trouve que les points 8 et 9 sont détestables", en référence aux swaps et aux achats purs et simples.

"J'espère que cela figurera dans le procès-verbal. Mais je ne veux pas dire ce que je ferais ou ne ferais pas si nous devions faire face à une catastrophe.

Ben Bernanke, président de la Fed en temps utile, a raillé : "Vous êtes donc prêt à accepter le terme "détestable" dans certaines circonstances", ce qui a suscité les rires des autres participants à l'appel.

M. Powell a répondu : "Oui, dans certaines circonstances".