L'Arabie saoudite et d'autres producteurs de pétrole de l'OPEP+ ont annoncé au cours du week-end qu'ils allaient procéder à des réductions importantes de la production de pétrole à partir du mois prochain, une décision surprenante qui a fait bondir les prix du pétrole.

L'OPEP+, qui assure environ 60 % du commerce mondial du pétrole, a qualifié ces réductions de mesure de précaution visant à soutenir la stabilité du marché. Le groupe OPEP+, qui comprend des producteurs alliés tels que la Russie, dispose de certaines des meilleures informations sur l'offre et la demande mondiales. Pourtant, cette décision surprise est intervenue deux semaines après que le groupe a réitéré ses prévisions d'une augmentation de la demande mondiale de 2,32 millions de barils par jour cette année, suite à l'assouplissement par la Chine de sa politique de "zéro COVID-19".

Voici ce que vous devez savoir sur l'impact de la réduction de la production sur vos frais de carburant.

POURQUOI LA RÉDUCTION DE L'OPEP EST-ELLE IMPORTANTE ?

Selon le département américain de l'énergie, le pétrole brut représente plus de la moitié du prix de production de l'essence. Lundi, les prix mondiaux du pétrole ont augmenté de plus de 6 % en réaction à cette nouvelle.

Ces coûts plus élevés pourraient convaincre les raffineurs américains de réduire la capacité consacrée au traitement du brut, appelée taux d'utilisation des raffineries. Ce taux est actuellement inférieur de 2 points de pourcentage à ce qu'il était il y a un an, a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l'énergie chez Mizuho.

Les données du gouvernement américain montrent que les stocks d'essence sont inférieurs d'environ 12,1 millions de barils à ceux de l'année dernière, soit 226,7 millions de barils. Si les raffineurs réduisent leur capacité, l'épuisement des stocks pourrait entraîner une hausse soudaine des prix des carburants au détail, a-t-il déclaré.

QUELLE EST L'ÉVOLUTION DES PRIX DE L'ESSENCE ?

Les prix de l'essence aux États-Unis ont augmenté de 11,6 cents le gallon par rapport au mois précédent, pour atteindre 3,506 dollars, a déclaré l'AAA lundi. Selon Mark Finley, expert en politique énergétique au Baker Institute de l'université Rice, une hausse de 6 % des prix du pétrole entraînerait une augmentation de 10 cents par gallon du prix de l'essence au détail.

Si le baril de pétrole atteint 100 dollars cette année, comptez sur une augmentation de 50 cents par gallon, a-t-il ajouté.

"Le pétrole est la principale matière première entrant dans la composition de l'essence", a déclaré John Auers, directeur général de Refined Fuels Analytics, une société de conseil en matière de carburants. La forte demande mondiale en carburant a entraîné une diminution des réserves de pétrole brut.

Un autre facteur est la demande estivale. Les prix des carburants augmentent normalement en été, lorsque les voyages de vacances commencent. "Les réductions de l'OPEP garantiront que cela se produise", a déclaré Matt Smith, analyste pétrolier pour les Amériques chez le fournisseur de données Kpler.

La hausse des prix des carburants a contribué à l'inflation américaine l'année dernière, et leur baisse en fin d'année a atténué les pressions inflationnistes. Le retour à un prix de l'essence compris entre 4 et 5 dollars le gallon stimulera l'inflation de base.

QU'EN EST-IL DU PÉTROLE PRODUIT AUX ÉTATS-UNIS ?

Les États-Unis ont pompé 12,5 millions de barils par jour (bpj) en janvier, et les découvertes de pétrole de schiste en ont fait un exportateur majeur de brut. Mais le pays consomme 20,28 millions de barils par jour, et reste donc un importateur net, bien que les importations américaines de pétrole étranger soient en baisse depuis le pic de 2005.

De plus, le pétrole de schiste américain est plus léger que les qualités préférées par de nombreux raffineurs, ce qui nécessite un mélange avec du pétrole provenant du Canada, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs.

Récemment, l'augmentation de la production de schiste s'est ralentie, les producteurs ayant limité leurs dépenses dans de nouveaux projets en raison des pertes subies par le passé. Les producteurs ont invoqué les réglementations gouvernementales et les investisseurs ont également exigé des marges bénéficiaires plus élevées. Ce mois-ci, la production de schiste augmentera d'environ 68 000 bpj, soit moins de la moitié de l'augmentation de 141 000 bpj enregistrée en août dernier.

L'OPEP S'EST-ELLE RETOURNÉE CONTRE LES ÉTATS-UNIS ?

L'Arabie saoudite est le leader de facto de l'OPEP et l'un des principaux producteurs et exportateurs de pétrole brut au monde. C'est un allié historique, même si les relations se sont refroidies. L'Arabie saoudite n'exporte pas beaucoup de pétrole vers les États-Unis et possède la plus grande raffinerie du pays.

La raison invoquée par l'OPEP pour réduire sa production - par mesure de précaution - suggère qu'elle s'attend à un ralentissement de la demande mondiale de pétrole cette année. Ce point de vue n'est pas universellement accepté ; la plupart des analystes s'attendent à ce que la consommation de pétrole de la Chine augmente au fur et à mesure que le pays sort de la politique du "zéro COVID".

Jim Krane, chargé de recherche sur l'énergie au Baker Institute de l'université Rice, a déclaré que l'Arabie saoudite avait autrefois une influence modératrice au sein de l'OPEP, mais qu'au cours des sept dernières années, elle s'était montrée plus dure à l'égard des prix du pétrole.