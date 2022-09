Explicatif - Comment le changement climatique alimente les ouragans

Bien que les scientifiques n'aient pas encore déterminé si le changement climatique a influencé la force ou le comportement de Fiona, tout porte à croire que ces tempêtes dévastatrices s'aggravent.

Voici pourquoi.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AFFECTE-T-IL LES OURAGANS ?

Oui, le changement climatique rend les ouragans plus humides, plus venteux et plus intenses. Il est également prouvé que les tempêtes se déplacent plus lentement, ce qui signifie qu'elles peuvent déverser plus d'eau au même endroit.

S'il n'y avait pas les océans, la planète serait beaucoup plus chaude en raison du changement climatique. Mais au cours des 40 dernières années, l'océan a absorbé environ 90 % du réchauffement causé par les émissions de gaz à effet de serre qui piègent la chaleur. Une grande partie de cette chaleur océanique est contenue près de la surface de l'eau. Cette chaleur supplémentaire peut alimenter l'intensité d'une tempête et favoriser des vents plus forts.

Le changement climatique peut également augmenter la quantité de précipitations délivrées par une tempête. Comme une atmosphère plus chaude peut également contenir plus d'humidité, la vapeur d'eau s'accumule jusqu'à ce que les nuages se brisent, envoyant des pluies abondantes.

Pendant la saison des ouragans de 2020 dans l'Atlantique - l'une des plus actives jamais enregistrées - le changement climatique a augmenté de 8 % à 11 % les taux horaires de précipitations dans les tempêtes de la force d'un ouragan, selon une étude publiée en avril 2022 dans la revue Nature Communications.

Le monde s'est déjà réchauffé de 1,1 degré Celsius par rapport à la moyenne préindustrielle. Les scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis prévoient qu'avec un réchauffement de 2 °C, la vitesse des vents des ouragans pourrait augmenter de 10 %.

La NOAA prévoit également que la proportion d'ouragans qui atteignent les niveaux les plus intenses - catégorie 4 ou 5 - pourrait augmenter d'environ 10 % au cours de ce siècle. À ce jour, moins d'un cinquième des tempêtes ont atteint cette intensité depuis 1851.

COMMENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AFFECTE-T-IL AUTREMENT LES TEMPÊTES ?

La "saison" typique des ouragans est en train de changer, car le réchauffement climatique crée des conditions propices aux tempêtes pendant un plus grand nombre de mois de l'année. De plus, les ouragans touchent terre dans des régions bien éloignées de la norme historique.

Aux États-Unis, c'est la Floride qui voit le plus d'ouragans toucher terre, avec plus de 120 impacts directs depuis 1851, selon la NOAA. Mais ces dernières années, certaines tempêtes atteignent leur intensité maximale et touchent terre plus au nord que par le passé - ce déplacement vers les pôles pourrait être lié à l'augmentation des températures mondiales de l'air et des océans, selon les scientifiques.

Cette tendance est inquiétante pour les villes des latitudes moyennes telles que New York, Boston, Pékin et Tokyo, où "l'infrastructure n'est pas préparée" à de telles tempêtes, a déclaré le spécialiste de l'atmosphère Allison Wing de l'université d'État de Floride.

L'ouragan Sandy, bien que n'étant qu'une tempête de catégorie 1, a été le quatrième ouragan le plus coûteux jamais enregistré aux États-Unis, causant 81 milliards de dollars de pertes lorsqu'il a frappé la côte nord-est en 2012.

Quant au calendrier, l'activité des ouragans est courante en Amérique du Nord de juin à novembre, avec un pic en septembre - après une accumulation estivale de conditions d'eau chaude.

Cependant, les premières tempêtes nommées qui touchent terre aux États-Unis le font maintenant plus de trois semaines plus tôt qu'en 1900, repoussant le début de la saison en mai, selon une étude publiée en août dans Nature Communications.

La même tendance semble se manifester dans le monde entier, dans le golfe du Bengale en Asie, où les cyclones se forment depuis 2013 plus tôt que d'habitude - en avril et en mai - avant la mousson d'été, selon une étude publiée en novembre 2021 dans Scientific Reports.

On ne sait pas, cependant, si le changement climatique affecte le nombre d'ouragans qui se forment chaque année. Une équipe de scientifiques a récemment déclaré avoir détecté une augmentation de la fréquence des ouragans de l'Atlantique Nord au cours des 150 dernières années, selon leur étude publiée en décembre dans Nature Communications. Mais les recherches sont toujours en cours.

COMMENT SE FORMENT LES OURAGANS ?

Les ouragans ont besoin de deux ingrédients principaux : de l'eau chaude de l'océan et de l'air humide et moite. Lorsque l'eau de mer chaude s'évapore, son énergie thermique est transférée à l'atmosphère. Cela permet aux vents de la tempête de se renforcer. Sans cela, les ouragans ne peuvent pas s'intensifier et s'éteignent.

CYCLONE, TYPHON, OURAGAN - QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

Bien qu'il s'agisse techniquement du même phénomène, ces grandes tempêtes portent des noms différents selon le lieu et la manière dont elles se sont formées.

Les tempêtes qui se forment au-dessus de l'océan Atlantique ou du Pacifique Nord central et oriental sont appelées "ouragans" lorsque la vitesse de leurs vents atteint au moins 74 miles par heure (119 kilomètres par heure). Jusqu'à ce stade, elles sont appelées "tempêtes tropicales".

En Asie de l'Est, les tempêtes violentes et tourbillonnantes qui se forment au-dessus du Pacifique Nord-Ouest sont appelées "typhons", tandis que les "cyclones" apparaissent au-dessus de l'océan Indien et du Pacifique Sud.