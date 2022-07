Explicatif - Comment le changement climatique entraîne des vagues de chaleur et des incendies en Europe

DES CANICULES PLUS CHAUDES ET PLUS FRÉQUENTES

Le changement climatique rend les vagues de chaleur plus chaudes et plus fréquentes. C'est le cas pour la plupart des régions terrestres, et cela a été confirmé par le groupe mondial de climatologues des Nations Unies (GIEC).

Les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont réchauffé la planète d'environ 1,2 Celsius depuis l'époque préindustrielle. Cette base de référence plus chaude signifie que des températures plus élevées peuvent être atteintes lors des épisodes de chaleur extrême.

"Chaque vague de chaleur que nous connaissons aujourd'hui est devenue plus chaude et plus fréquente à cause du changement climatique", a déclaré Friederike Otto, climatologue à l'Imperial College de Londres, qui codirige également la collaboration de recherche World Weather Attribution.

Mais d'autres conditions affectent également les canicules. En Europe, la circulation atmosphérique est un facteur important.

Une étude publiée dans la revue Nature ce mois-ci a révélé que les vagues de chaleur en Europe ont augmenté trois à quatre fois plus vite que dans les autres latitudes moyennes du nord, comme les États-Unis. Les auteurs ont lié ce phénomène à des changements dans le jet stream - un courant d'air rapide d'ouest en est dans l'hémisphère nord.

LES EMPREINTES DIGITALES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Pour savoir exactement dans quelle mesure le changement climatique a affecté une vague de chaleur spécifique, les scientifiques mènent des "études d'attribution". Depuis 2004, plus de 400 études de ce type ont été réalisées pour des événements météorologiques extrêmes, notamment la chaleur, les inondations et la sécheresse - en calculant le rôle joué par le changement climatique dans chacun d'eux.

Cela implique de simuler le climat moderne des centaines de fois et de le comparer aux simulations d'un climat sans émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine.

Par exemple, les scientifiques de World Weather Attribution ont déterminé qu'une vague de chaleur record en Europe occidentale en juin 2019 était 100 fois plus susceptible de se produire maintenant en France et aux Pays-Bas que si l'homme n'avait pas modifié le climat.

LES CANICULES VONT ENCORE S'AGGRAVER

La température moyenne mondiale est supérieure d'environ 1,2 °C à celle de l'ère préindustrielle. Cela entraîne déjà des épisodes de chaleur extrême.

"En moyenne sur terre, les extrêmes de chaleur qui se seraient produits une fois tous les 10 ans sans l'influence de l'homme sur le climat sont maintenant trois fois plus fréquents", a déclaré Sonia Seneviratne, climatologue à l'ETH Zurich.

Les températures ne cesseront d'augmenter que si l'homme cesse d'ajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. D'ici là, les vagues de chaleur vont s'aggraver. Si l'on ne s'attaque pas au changement climatique, les extrêmes de chaleur s'intensifieront de manière encore plus dangereuse.

Les pays ont convenu, dans le cadre de l'accord mondial de Paris de 2015, de réduire les émissions assez rapidement pour limiter le réchauffement de la planète à 2C et viser 1,5C, afin d'éviter ses impacts les plus dangereux. Les politiques actuelles ne permettraient pas de réduire les émissions assez rapidement pour atteindre ces deux objectifs.

Selon le GIEC, une vague de chaleur qui se produisait une fois par décennie à l'ère préindustrielle se produirait 4,1 fois par décennie à 1,5C de réchauffement, et 5,6 fois à 2C.

Laisser le réchauffement dépasser 1,5C signifie que la plupart des années "seront affectées par des extrêmes de chaleur à l'avenir", a déclaré Seneviratne.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE FAVORISE LES INCENDIES DE FORÊT

Le changement climatique accroît les conditions chaudes et sèches qui permettent aux incendies de se propager plus rapidement, de brûler plus longtemps et de faire rage plus intensément.

En Méditerranée, cela a contribué à ce que la saison des incendies commence plus tôt et brûle davantage de terres. L'année dernière, plus d'un demi-million d'hectares ont brûlé dans l'Union européenne, ce qui en fait la deuxième pire saison de feux de forêt jamais enregistrée dans l'Union après 2017.

Un temps plus chaud draine également l'humidité de la végétation, la transformant en un combustible sec qui favorise la propagation des incendies.

"Les conditions plus chaudes et plus sèches en ce moment ne font que rendre [les incendies] beaucoup plus dangereux", a déclaré Mark Parrington, scientifique principal de Copernicus.

Des pays comme le Portugal et la Grèce connaissent des incendies la plupart des étés, et disposent d'infrastructures pour tenter de les gérer - bien que ces deux pays aient reçu une aide d'urgence de l'UE cet été. Mais les températures plus élevées poussent également les feux de forêt dans des régions qui n'y sont pas habituées et qui sont donc moins préparées à y faire face.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE N'EST PAS LE SEUL FACTEUR D'INCENDIE

La gestion des forêts et les sources d'inflammation sont également des facteurs importants. En Europe, plus de neuf incendies sur dix sont déclenchés par des activités humaines, comme les incendies criminels, les barbecues jetables, les lignes électriques ou les débris de verre, selon les données de l'UE.

Les pays, dont l'Espagne, sont confrontés au défi de la diminution de la population dans les zones rurales, car les gens se déplacent vers les villes, ce qui laisse une main-d'œuvre plus réduite pour débroussailler la végétation et éviter l'accumulation de "combustible" pour les feux de forêt.

Certaines actions peuvent contribuer à limiter les incendies graves, comme l'allumage de feux contrôlés qui imitent les feux de faible intensité dans les cycles naturels des écosystèmes, ou l'introduction de brèches dans les forêts pour empêcher les incendies de se propager rapidement sur de grandes surfaces.

Mais les scientifiques s'accordent à dire que sans une forte réduction des gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique, les vagues de chaleur, les incendies de forêt, les inondations et les sécheresses vont s'aggraver de manière significative.

"Lorsque nous regarderons la saison actuelle des incendies dans une ou deux décennies, elle semblera probablement bénigne en comparaison", a déclaré Victor Resco de Dios, professeur d'ingénierie forestière à l'université espagnole de Lleida.