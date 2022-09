Explicatif - Comment le nouveau système de vote de l'Alaska a contribué à une victoire historique des démocrates américains

Mary Peltola est entrée dans l'histoire en devenant la première autochtone de l'Alaska à représenter cet État au Congrès. Elle a battu Sarah Palin, un ancien gouverneur républicain qui a fait irruption sur la scène politique nationale en 2008 en tant que candidate colorée à la vice-présidence.

Voici comment fonctionnent les scrutins par classement en Alaska, ainsi que les résultats de l'élection.

QUI A GAGNÉ DANS LA PREMIÈRE ÉLECTION DU VOTE PAR CLASSEMENT EN ALASKA ?

Mary Peltola, ancienne législatrice de l'État et première autochtone de l'Alaska à représenter l'État, a battu l'ancienne gouverneure et candidate républicaine à la vice-présidence Sarah Palin grâce à un scrutin à choix multiple, une première en Alaska.

Peltola aurait pu gagner par une simple pluralité. Après le premier tour de scrutin, elle a obtenu 39,7 % des voix, contre 30,9 % pour Palin et 27,8 % pour Nick Begich III, un homme d'affaires républicain.

Mais dans le cadre du nouveau système de vote par classement, le gagnant doit obtenir plus de 50 % des voix, de sorte que les bulletins qui classaient Begich en premier ont été redistribués en fonction de leur deuxième choix.

Même si la majorité des électeurs de Begich ont classé Palin comme deuxième choix, suffisamment d'entre eux ont placé Peltola en deuxième position pour lui permettre de dépasser la marge de victoire.

QUI EST MARY PELTOLA ?

Mary Peltola a grandi à Bethel, en Alaska, une communauté accessible par avion, à environ 640 km à l'ouest d'Anchorage, la capitale de l'État. Elle a siégé en tant que législatrice de l'État pendant 10 ans à partir de l'âge de 24 ans, devenant ainsi amie avec Palin, qui à l'époque était également une jeune représentante enceinte loin de chez elle, a rapporté Alaska Public Media.

Elle est une Eskimo Yup'ik. La population de l'Alaska compte près de 20 % d'indigènes, la proportion la plus élevée de tous les États américains.

Au cours de la campagne, elle s'est présentée comme "la seule candidate dans cette course qui n'est pas multimillionnaire", soulignant ses racines rurales et son bilan de réalisations bipartites pendant son séjour au parlement de l'Alaska.

Elle exercera le reste du mandat du représentant républicain Don Young jusqu'à la fin de l'année, après son décès en mars à l'âge de 88 ans, et sera réélue le 8 novembre.

QUEL EST LE NOUVEAU SYSTÈME DE VOTE DE L'ALASKA ?

La plupart des États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et de nombreuses autres démocraties dans le monde utilisent un système de vote "uninominal", où les électeurs choisissent un candidat sur un bulletin de vote et le candidat ayant obtenu une pluralité de voix l'emporte.

En 2020, les électeurs de l'Alaska ont approuvé un nouveau système appelé "ranked choice voting", dans lequel ils numérotent les candidats sur un bulletin de vote par ordre de préférence. À chaque tour de scrutin, le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé et les bulletins de vote qui l'ont classé en premier sont ensuite redistribués. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix après le dépouillement de tous les bulletins gagne.

POURQUOI UTILISER LE VOTE PAR CHOIX CLASSÉ ?

Les partisans affirment que ce système permet aux électeurs d'avoir leur mot à dire dans les résultats, même si le candidat qu'ils ont choisi en premier est éliminé, et qu'il réduit la polarisation car les politiciens sont incités à faire appel aux électeurs en dehors de leurs bases.

"Vous ne pouvez plus vous contenter d'utiliser votre vieux livre de jeu - vous savez, tendre la main à la base, s'assurer qu'elle va voter. Vous devez penser différemment", a déclaré Jason Grenn, directeur exécutif d'Alaskans for Better Elections, un organisme à but non lucratif qui préconise le vote par classement.

"Comment trouver un terrain d'entente avec les électeurs lorsque vous devrez avoir leur deuxième ou leur troisième choix sur votre bulletin de vote pour gagner ?"

Le choix hiérarchisé est utilisé dans le Maine pour toutes les élections et dans les villes de San Francisco et de New York pour les élections locales, entre autres.