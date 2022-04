Explicatif - Comment le président russe Poutine pourrait-il être poursuivi pour crimes de guerre en Ukraine ?

Le maire de Bucha a déclaré samedi que 300 résidents avaient été tués par les troupes russes au cours d'une occupation d'un mois. Les victimes ont été vues par Reuters dans une fosse commune et gisant dans les rues.

Le ministère russe de la défense à Moscou n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lorsqu'il a été interrogé dimanche sur les corps trouvés à Bucha.

La Russie a précédemment nié avoir ciblé des civils et rejeté les allégations de crimes de guerre dans ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

Même avant Bucha, l'Ukraine et ses alliés occidentaux ont accusé les forces russes de cibler des civils sans discrimination, citant le bombardement dans le port méridional de Mariupol d'une maternité et d'un théâtre indiqué comme abritant des enfants.

Les experts juridiques ont déclaré qu'une poursuite du président Vladimir Poutine ou d'autres dirigeants russes se heurterait à des obstacles élevés et pourrait prendre des années, comme indiqué ci-dessous :

COMMENT DÉFINIT-ON UN CRIME DE GUERRE ?

La Cour pénale internationale de La Haye définit les crimes de guerre comme des "violations graves" des Conventions de Genève de l'après-guerre, accords qui définissent les lois humanitaires internationales à respecter en temps de guerre. Les violations comprennent le fait de cibler délibérément des civils et d'attaquer des cibles militaires légitimes lorsque les pertes civiles seraient "excessives", selon les experts juridiques.

L'URSS a ratifié la Convention de Genève en 1954. En 2019, la Russie a révoqué sa reconnaissance de l'un des protocoles, mais reste signataire des autres accords.

COMMENT UNE AFFAIRE PEUT-ELLE SE DÉROULER ?

Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré le mois dernier qu'il avait ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre en Ukraine.

Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la CPI et Moscou ne reconnaît pas le tribunal. Mais l'Ukraine a donné son accord pour examiner les atrocités présumées sur son territoire remontant à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

La Russie peut décider de ne pas coopérer avec la CPI et tout procès serait retardé jusqu'à ce qu'un défendeur soit arrêté.

QUELLE EST LA NORME DE PREUVE ?

La CPI délivrera un mandat d'arrêt si les procureurs peuvent démontrer qu'il existe des "motifs raisonnables de croire" que des crimes de guerre ont été commis. Pour obtenir une condamnation, le procureur devra prouver la culpabilité du défendeur au-delà de tout doute raisonnable, selon les experts.

Pour la plupart des accusations, cela nécessite de prouver l'intention. Pour ce faire, le procureur pourrait notamment démontrer qu'il n'y avait aucune cible militaire dans la zone d'une attaque et qu'il ne s'agissait pas d'un accident.

"Si cela se répète encore et encore et que la stratégie semble être de cibler des civils dans des zones urbaines, alors cela peut être une preuve très puissante de l'intention de le faire", a déclaré Alex Whiting, professeur invité à la Harvard Law School.

QUI POURRAIT ÊTRE INCULPÉ ?

Une enquête sur les crimes de guerre pourrait se concentrer sur les soldats, les commandants et les chefs d'État, selon les experts.

Un procureur pourrait présenter des preuves que Poutine ou un autre chef d'État a commis un crime de guerre en ordonnant directement une attaque illégale ou savait que des crimes étaient commis et n'a pas réussi à les empêcher.

QU'EST-CE QUI REND DIFFICILE UNE CONDAMNATION POUR CRIME DE GUERRE ?

Selon les experts juridiques, les bombardements du théâtre et de la maternité de Mariupol semblent relever de la définition des crimes de guerre. Mais obtenir une condamnation peut être difficile.

Outre les difficultés qu'ils rencontrent pour prouver l'intention dans de nombreux cas et relier directement les dirigeants à des attaques spécifiques, les procureurs peuvent avoir du mal à obtenir des preuves dans une zone de guerre, y compris des entretiens avec des témoins qui pourraient être intimidés ou autrement réticents à parler.

Dans le cas de l'Ukraine, les procureurs de la CPI passeront au peigne fin les preuves vidéo et photographiques accessibles au public.

Il peut également être difficile de traduire les accusés en justice. Il est presque certain que Moscou refusera de se conformer aux mandats d'arrêt. La CPI devra suivre les défendeurs potentiels pour voir s'ils se rendent dans des pays où ils peuvent être arrêtés.

EXISTE-T-IL DES PRÉCÉDENTS ?

Depuis sa création, la CPI a supervisé 30 affaires, dont certaines avec plusieurs accusés, indique son site Web. Les juges de la CPI ont condamné cinq personnes pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, et en ont acquitté quatre autres. Le seigneur de guerre congolais Thomas Lubanga Dyilo a été condamné en 2012.

La Cour a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de plusieurs accusés qui restent en liberté, notamment Joseph Kony, chef de la milice de l'Armée de résistance du Seigneur en Ouganda.

En 1993, les Nations Unies ont créé le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, un tribunal distinct chargé d'examiner les crimes commis pendant les guerres des Balkans, qui a émis 161 actes d'accusation et condamné 90 personnes.

Un an plus tard, les Nations Unies ont créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda afin de juger les responsables du génocide et d'autres crimes commis dans ce pays et dans les États voisins en 1994. Il a inculpé 93 personnes et en a condamné 62.

Des experts juridiques ont évoqué la possibilité de créer un tribunal distinct pour examiner les éventuels crimes de guerre en Ukraine, ce qui pourrait se faire par le biais des Nations unies ou d'un traité.