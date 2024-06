Après la performance chancelante du président Joe Biden lors du débat avec l'ancien président Donald Trump jeudi soir, certains démocrates se sont ouvertement demandé s'il fallait le remplacer comme candidat à l'élection de 2024.

Il existe une procédure pour le faire, mais elle serait désordonnée.

Pour obtenir des réponses sur la manière dont cela fonctionnerait, Reuters s'est entretenu avec Elaine Kamarck, membre du comité national démocrate (DNC) et auteur du livre "Primary Politics" sur le processus de désignation des candidats à l'élection présidentielle.

Cet article est basé en grande partie sur des entretiens avec Elaine Kamarck.

Q : QUELLES SONT LES OPTIONS DES DÉMOCRATES ?

R : Le Parti démocrate n'a pas de véritable plan B pour la candidature de M. Biden à l'élection présidentielle. Cette année, il s'est présenté à l'investiture du parti pratiquement sans opposition.

Il ne sera pas officiellement désigné avant la fin de l'été. Il reste donc du temps pour opérer un changement et une poignée de scénarios pour le mettre en œuvre : M. Biden pourrait décider lui-même de se retirer avant d'être désigné ; il pourrait être contesté par d'autres qui essaieraient de gagner les délégués qu'il a accumulés ; ou il pourrait se retirer après la convention démocrate de Chicago en août, laissant le Comité national démocrate élire quelqu'un pour se présenter à sa place contre M. Trump.

Q : QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

R : À l'heure actuelle, le processus dépend en grande partie de Joe Biden. Il faudrait qu'il accepte de se retirer ou qu'il soit confronté à un adversaire qui tenterait de le forcer à le faire. Jusqu'à présent, M. Biden n'a donné aucun signe de vouloir se retirer et aucun opposant ne l'a défié directement.

En fait, certains de ses principaux remplaçants potentiels - la vice-présidente Kamala Harris et le gouverneur de Californie Gavin Newsom - ont pris sa défense avec passion après le débat, jouant un rôle de porte-parole qui a permis de mettre en évidence leur soutien, mais aussi d'opposer leur discours fluide à celui qu'il a prononcé sur la scène du débat d'Atlanta, où il était hésitant.

Q : QUE SE PASSERA-T-IL SI M. BIDEN SE RETIRE ?

R : Au cours des derniers mois, Joe Biden a accumulé près de 4 000 délégués démocrates en remportant les élections primaires dans les États et territoires des États-Unis.

Ces délégués devraient normalement voter pour lui, mais les règles ne les obligent pas à le faire ; les délégués peuvent voter en leur âme et conscience, ce qui signifie qu'ils peuvent donner leur voix à quelqu'un d'autre.

Si Joe Biden "libère" ses délégués en se retirant, il pourrait y avoir une compétition entre les autres candidats démocrates pour devenir le candidat désigné.

Q : QUI REMPLACERAIT BIDEN ?

R : Plusieurs candidats pourraient entrer en lice, mais il n'y a pas de numéro un évident.

La vice-présidente Harris serait certainement en tête de liste, mais elle a connu ses propres problèmes après des débuts difficiles et de mauvais sondages. La Constitution des États-Unis stipule que le vice-président devient président en cas de décès ou d'incapacité du président, mais elle ne prévoit pas de processus interpartis pour le choix du candidat.

Le gouverneur de Californie, M. Newsom, le gouverneur du Michigan, Mme Gretchen Whitmer, le gouverneur du Kentucky, M. Andy Beshear, et le gouverneur de l'Illinois, M. JB Pritzker, ont tous été cités comme remplaçants possibles, mais ce sont des partisans de M. Biden et des collaborateurs de campagne qui s'efforcent de l'aider à être élu dès à présent.

Q : COMMENT LE CANDIDAT SERA-T-IL CHOISI ?

R : Il y aurait probablement une sorte de foire d'empoigne entre les poids lourds démocrates en lice pour le poste.

Les candidats devraient obtenir les signatures de 600 délégués à la convention pour être désignés. Selon Ballotpedia, il devrait y avoir 4 672 délégués en 2024, dont 3 933 délégués engagés et 739 délégués automatiques ou superdélégués.

Si personne n'obtient la majorité des délégués, il y aura une "convention de médiation" au cours de laquelle les délégués agiront en tant qu'agents libres et négocieront avec la direction du parti pour trouver un candidat.

Des règles seront établies et des votes par appel nominal seront organisés pour les noms proposés.

Plusieurs tours de scrutin peuvent être nécessaires pour qu'un candidat obtienne la majorité et devienne le candidat. La dernière convention négociée au cours de laquelle les démocrates n'ont pas réussi à désigner un candidat au premier tour de scrutin a eu lieu en 1952.

Q : QUE SE PASSERA-T-IL SI M. BIDEN SE RETIRE APRÈS LA CONVENTION ?

R : Si Joe Biden se retire après la convention d'août, les 435 membres du Comité national démocrate choisiront un nouveau candidat. Les membres se réuniraient en session extraordinaire pour choisir un candidat.

Q : QUI SONT LES 435 MEMBRES DU CND ?

R : Ils se répartissent équitablement entre hommes et femmes, ainsi qu'entre divers groupes, notamment les dirigeants syndicaux, les représentants des LGBTQ et les minorités raciales. Sur l'ensemble des membres, 75 sont nommés par le président, tandis que les autres sont élus dans leurs États respectifs.

Q : QUI POURRAIT PROPOSER UNE ALTERNATIVE DANS CE CAS ?

R : Pour désigner un candidat qui remplacera Biden sur le bulletin de vote, cette personne devra avoir le soutien d'un nombre minimum de membres de la DNC - peut-être une soixantaine, mais le nombre exact sera déterminé par la commission des règles de la DNC, qui établira les règles de la procédure avant qu'elle ne commence.

Il y aura probablement des discours de nomination et des discours de soutien. Plusieurs candidats pourraient être désignés avant que la liste ne soit réduite.

Q : COMMENT LES VOTES SERONT-ILS COMPTABILISÉS ?

Le DNC tiendrait probablement sa réunion à Washington et c'est là que les votes seraient dépouillés. Les bulletins de vote seraient codés, signés et collectés à la main. Si un vote devait avoir lieu très près du jour de l'élection, le 5 novembre, lorsqu'il ne serait pas possible de se réunir en personne, il serait probablement virtuel.