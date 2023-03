Un juge fédéral du Texas a tenu une audience mercredi dans une affaire visant à interdire la mifépristone, un médicament abortif, dans tout le pays, alors qu'au moins trois autres actions en justice cherchent à en élargir l'accès. Vous trouverez ci-dessous un guide des enjeux.

QU'EST-CE QUE L'AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX ?

L'interruption de grossesse par médicaments est un traitement composé de deux médicaments, la mifépristone et le misoprostol, utilisé pour interrompre une grossesse au cours des dix premières semaines. L'avortement médicamenteux, qui représente plus de la moitié des avortements pratiqués aux États-Unis, fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé, en juin dernier, son arrêt historique de 1973 dans l'affaire Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l'avortement dans l'ensemble du pays.

QUELLES SONT LES ACTIONS EN JUSTICE ?

En novembre dernier, des groupes anti-avortement ont intenté un procès à la Food and Drug Administration (FDA) devant le tribunal fédéral d'Amarillo (Texas), affirmant que l'agence avait eu tort d'approuver la mifépristone en 2000 parce qu'elle n'avait pas suffisamment pris en compte son innocuité. Les groupes demandent une ordonnance préliminaire, ou injonction, annulant l'approbation de la FDA pendant que le procès suit son cours.

Entre-temps, au moins trois actions en justice distinctes ont été intentées au début de l'année en vue d'élargir l'accès à la mifépristone.

En février, douze procureurs généraux d'États démocrates ont intenté un procès à la FDA pour contester l'obligation faite aux médecins qui prescrivent la mifépristone et aux pharmacies qui la délivrent d'obtenir une certification spéciale, arguant que ces limites n'étaient pas étayées par des preuves.

Dans une autre action en justice intentée en Virginie-Occidentale, le fabricant de mifépristone générique GenBioPro demande à un juge fédéral d'empêcher la Virginie-Occidentale, qui interdit presque totalement l'avortement, d'interdire la vente de ces pilules.

Dans la troisième action en justice, un médecin de Caroline du Nord cherche à bloquer les restrictions imposées par cet État à ce médicament, qui exige notamment qu'il soit obtenu en personne auprès d'un médecin dans des établissements spécialement agréés, après avoir bénéficié d'un conseil obligatoire. Cet État fait partie des 16 États qui autorisent l'avortement dans certaines circonstances, mais qui imposent des restrictions supplémentaires sur la mifépristone, ce qui en rend l'accès plus difficile.

Les poursuites engagées par la Virginie-Occidentale et la Caroline du Nord s'appuient sur une doctrine juridique établie de longue date, connue sous le nom de préemption fédérale, en vertu de laquelle la loi fédérale - en l'occurrence, l'autorité de la FDA en matière d'approbation et de réglementation des médicaments - l'emporte sur une loi d'État conflictuelle.

QUE SE PASSERAIT-IL SI LES PLAIGNANTS TEXANS GAGNAIENT ?

Une victoire des plaignants au Texas pourrait retirer complètement la mifépristone du marché à l'échelle nationale, puisque les juges fédéraux ont le pouvoir, dans certains cas, d'émettre des injonctions qui dépassent leur propre district pour s'étendre à l'ensemble du pays. La FDA a déclaré dans un récent recours en justice que le retrait du médicament du marché porterait un préjudice considérable aux patientes, en les obligeant à subir des avortements chirurgicaux inutiles et parfois plus risqués, et en les soumettant à de longs temps utiles.

Les prestataires de services d'avortement ont évoqué la possibilité de prescrire le misoprostol seul pour l'avortement médicamenteux, une utilisation qui n'est pas approuvée par la FDA mais qui l'est dans certains autres pays. Une telle prescription hors étiquette est généralement légale, mais on ne sait pas exactement combien de prestataires l'adopteraient.

LES PLAIGNANTS TEXANS ONT-ILS DES CHANCES DE GAGNER ?

Les experts juridiques affirment que le fait de contester l'approbation de la FDA longtemps après les faits pour de prétendus motifs de sécurité n'a pas de précédent évident, et que les plaignants devront démontrer une raison légale pour surmonter le délai de prescription normal de six ans.

En déposant leur plainte à Amarillo, les plaignants se sont toutefois assurés que leur affaire serait portée devant le juge de district Matthew Kacsmaryk, un conservateur convaincu nommé à la magistrature fédérale par l'ancien président républicain Donald Trump, qui s'est montré favorable aux causes conservatrices dans des affaires antérieures.

Lors de l'audience de mercredi, M. Kacsmaryk a interrogé les deux parties de manière approfondie, mais n'a pas clairement indiqué comment il comptait statuer. Il a évoqué la possibilité d'une ordonnance plus restrictive que celle demandée par les plaignants, qui pourrait laisser les médicaments sur le marché, mais réimposer les restrictions levées par l'administration Biden, notamment l'obligation de délivrer la mifépristone en personne.

QUE SE PASSERAIT-IL ENSUITE ?

La FDA demanderait un sursis d'urgence à toute injonction pendant qu'elle fait appel auprès de la 5e cour d'appel du circuit américain. Cette cour est également connue pour être conservatrice, la majorité de ses juges ayant été nommés par des républicains. Toutefois, certains défenseurs du droit à l'avortement ont déclaré qu'ils pensaient qu'elle serait plus prudente au moment de retirer un médicament approuvé par la FDA. Quelle que soit la décision du cinquième circuit, l'affaire sera probablement portée en appel devant la Cour suprême des États-Unis.

QUAND UNE DÉCISION POURRAIT-ELLE ÊTRE RENDUE ?

Lors de l'audience du 15 mars, M. Kacsmaryk a déclaré qu'il statuerait dès que possible.