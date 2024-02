L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, organisera des élections le 14 février. Voici ce que vous devez savoir.

QUI EST CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE ?

Trois candidats sont en lice pour succéder au président sortant Joko Widodo, plus connu sous le nom de Jokowi, qui achève le deuxième des deux mandats maximum autorisés. Il s'agit de Ganjar Pranowo, du plus grand parti, et de l'indépendant Anies Baswedan, tous deux anciens gouverneurs âgés d'une cinquantaine d'années, ainsi que du ministre de la défense Prabowo Subianto, ancien commandant des forces spéciales âgé de 72 ans, qui tente pour la troisième fois de se présenter à l'élection présidentielle.

QUE MONTRENT LES SONDAGES D'OPINION ?

Les enquêtes ont toujours montré que Prabowo est le candidat à battre, avec une avance qui atteint 20 points dans le dernier sondage d'Indikator Politik publié le mois dernier, avec un soutien de 45,8 %.

Ganjar et Anies ont été au coude à coude la plupart du temps, mais les derniers sondages montrent qu'Anies s'éloigne légèrement, bien qu'il soit encore loin de Prabowo. Lors du dernier sondage, 5,8 % des personnes interrogées étaient indécises.

LA VICTOIRE DE PRABOWO EST-ELLE PRESQUE ASSURÉE ?

La victoire générale de Prabowo est loin d'être assurée en raison des règles électorales indonésiennes. Prabowo pourrait obtenir le plus grand nombre de voix le 14 février, mais il lui faudra relever un défi de taille pour l'emporter haut la main, ce qui suppose qu'un candidat obtienne plus de 50 % du total des suffrages exprimés et au moins 20 % des voix dans plus de la moitié des provinces du pays.

S'il échoue, il devra participer à un second tour le 26 juin avec le candidat arrivé en deuxième position, ce qui pourrait être une course plus difficile à gagner.

Le scénario d'un second tour, qui n'a pas eu lieu depuis 2004, pourrait donner lieu à un changement d'allégeance de la part de certains partis, qui se rallieraient au candidat arrivé en deuxième position pour tenter de contrecarrer Prabowo.

Mais tout dépendra du candidat qui arrivera en deuxième position. Les partisans de Ganjar se tourneraient probablement vers Anies avant un second tour, mais il n'est pas certain que les partis qui soutiennent Anies se rallieraient à Ganjar s'il arrivait en deuxième position.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX ?

Les critiques se multiplient sur l'ingérence politique et la partialité de Jokowi, qui fait tacitement campagne pour Prabowo.

Les Indonésiens ont été stupéfaits en octobre lorsqu'un tribunal supérieur dirigé par le beau-frère de Jokowi a modifié tardivement les règles d'éligibilité, ce qui a permis au fils du président, Gibran Rakabuming Raka, de devenir le colistier de Prabowo.

Ses détracteurs craignent que Jokowi ne favorise l'érosion des valeurs démocratiques en Indonésie, pays qui s'est libéré d'un régime autoritaire il y a seulement 25 ans, dans un contexte de bouleversements sociaux et économiques de grande ampleur.

Néanmoins, Jokowi reste extrêmement populaire auprès des masses et c'est en grande partie grâce à lui que Prabowo et Gibran ont conservé une avance constante dans les sondages.

Les élections présidentielles indonésiennes tendent à être un concours de personnalités plutôt que de politiques, les trois candidats faisant des promesses similaires en matière de croissance inclusive et de bien-être.

OÙ SONT LES CHAMPS DE BATAILLE ?

Près de la moitié des plus de 270 millions d'habitants de l'Indonésie vivent sur l'île de Java, dont les provinces sont des indicateurs qui seront suivis de près le soir de l'élection.

Comme pour les autres élections, les analystes s'attendent à ce que le scrutin indonésien se joue en grande partie sur les médias sociaux, un domaine où Prabowo a dominé. L'Indonésie est l'un des plus grands utilisateurs au monde de l'application de vidéos courtes TikTok et Prabowo s'est emparé de cet espace non pas avec des politiques et des discours de campagne, mais avec des mouvements de danse maladroits qui sont devenus viraux et qui lui ont valu l'affection des gens.

Plus de la moitié des électeurs indonésiens ont moins de 40 ans et sont moins sensibles aux récits sur le passé intransigeant de Prabowo. Il est toujours poursuivi par des allégations selon lesquelles il aurait orchestré des enlèvements de militants et d'autres violations des droits de l'homme lorsqu'il était un commandant militaire redouté sous l'ancien homme fort Suharto, qui était autrefois son beau-père. Prabowo nie ces faits et n'a jamais été poursuivi, bien qu'il ait été libéré de l'armée avec les honneurs et interdit de séjour aux États-Unis jusqu'à une date récente.

Le taux de participation est important pour Prabowo, qui doit convertir en votes l'attrait qu'il exerce en ligne sur les jeunes. Lors des élections de 2019, le taux de participation des électeurs de la génération Z était bien inférieur au taux national.

Les deux plus grands groupes musulmans modérés d'Indonésie, Nahdlatul Ulama (NU) et Muhammadiyah, qui revendiquent à eux deux plus de 80 millions de membres, constituent un autre groupe démographique clé. L'appui de leurs personnalités influentes peut contribuer à garantir le soutien de la base. Jusqu'à présent, un parti affilié à la NU a soutenu Anies, avec son chef comme colistier, mais l'ensemble du groupe est divisé.

L'ÉLECTION AURA-T-ELLE UN IMPACT SUR L'ÉCONOMIE ?

La décennie de mandat de Jokowi est généralement considérée comme une décennie de stabilité et de prospérité pour la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Il n'est donc pas surprenant que les candidats se soient engagés à poursuivre la plupart de ses initiatives. Il s'agit notamment de développer l'exploitation minière en aval afin d'extraire de la valeur de ses abondantes ressources naturelles, de réduire la consommation de charbon et de stimuler les énergies renouvelables, d'étendre la protection sociale et de poursuivre la construction d'une nouvelle capitale d'une valeur de 32 milliards de dollars.

Bien que les candidats aient des objectifs ambitieux de croissance jusqu'à 7 % et de création de millions d'emplois, leurs promesses de campagne sont peu détaillées.