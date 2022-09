Explicatif - Comprendre la mise à niveau majeure "Fusion" d'Ethereum

Voici ce que vous devez savoir sur la "Fusion", comme on appelle ce changement.

QU'EST-CE QUE LA FUSION ?

La blockchain Ethereum est sur le point de fusionner avec une blockchain distincte, ce qui changera radicalement la façon dont elle traite les transactions et dont les nouveaux jetons d'éther sont créés.

Le nouveau système, connu sous le nom de "proof-of-stake", réduira la consommation d'énergie de la blockchain Ethereum de 99,9 %, selon les développeurs. La plupart des blockchains, y compris celle du bitcoin, dévorent de grandes quantités d'énergie, suscitant les critiques de certains investisseurs et écologistes.

La Fondation Ethereum, une importante organisation à but non lucratif qui dit soutenir Ethereum, affirme que cette mise à niveau ouvrira la voie à d'autres mises à jour de la blockchain qui faciliteront des transactions moins coûteuses. Les coûts élevés et la lenteur des transactions sont actuellement deux des principaux problèmes que les utilisateurs rencontrent avec le réseau Ethereum.

ET C'EST POUR QUAND ?

Très bientôt. La fusion devrait être achevée entre le 10 et le 20 septembre, bien que le moment exact soit incertain. Des estimations indépendantes indiquent le 15 septembre comme date probable.

Les principales bourses de crypto-monnaies, dont Coinbase Global et Binance, ont déclaré qu'elles mettront en pause les dépôts et les retraits d'éther pendant la fusion. Les utilisateurs n'auront rien à faire avec leurs fonds ou leurs portefeuilles numériques dans le cadre de la mise à niveau, disent-ils.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE L'AFFAIRE ?

Les partisans d'Ethereum affirment que la fusion est un moment monumental pour le secteur cryptographique, qui représente 1 000 milliards de dollars.

Les partisans estiment que la fusion rendra l'Ethereum plus favorable par rapport à son grand rival, le bitcoin - la première cryptomonnaie au monde - en termes de prix et de facilité d'utilisation.

Cela pourrait permettre aux applications Ethereum de devenir plus largement utilisées. Les investisseurs parient que ce changement sera significatif pour le prix de l'ether, qui a gagné plus de 50 % depuis la fin du mois de juin, contre une légère perte pour le bitcoin.

PROOF-OF-STAKE ? CELA SEMBLE TECHNIQUE

Elle l'est. Mais c'est aussi important.

Il existe différentes façons de vérifier les transactions sur la blockchain - le logiciel qui sous-tend la plupart des crypto-monnaies. Dans le système "proof-of-work" actuellement utilisé par Ethereum, les nouvelles transactions sont vérifiées par des mineurs de crypto.

Les mineurs utilisent des ordinateurs puissants qui résolvent des énigmes mathématiques complexes et mettent à jour la blockchain, gagnant ainsi de nouveaux jetons de crypto-monnaie. Bien que cette méthode sécurise les enregistrements sur la blockchain, elle est très énergivore.

Dans le système de "preuve d'enjeu", les propriétaires d'éther bloqueront des quantités déterminées de leurs pièces pour vérifier les nouveaux enregistrements sur la blockchain, gagnant ainsi de nouvelles pièces en plus de leurs crypto-monnaies "mises".

CELA SEMBLE ÊTRE UNE ÉVIDENCE, NON ?

Peut-être. Alors que les développeurs d'Ethereum affirment que le modèle de preuve d'enjeu comporte des garanties pour éviter les pirates, d'autres affirment que des criminels pourraient attaquer la blockchain dans le cadre du nouveau système.

Si une seule entité accumulait la majorité des éthers mis en jeu pour valider les nouvelles transactions, elle pourrait modifier la blockchain et voler des jetons. Les experts en crypto disent aussi qu'il y a un risque que des pépins techniques entachent la fusion, et que des escrocs profitent de la confusion pour voler des tokens.

Il pourrait également devenir plus facile pour les développeurs de créer des programmes sur le réseau Ethereum, ce qui pourrait stimuler l'adoption. Pourtant, ces mises à jour sont probablement à attendre des mois, voire des années.