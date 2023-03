Le Crédit Suisse a déclaré jeudi qu'il emprunterait jusqu'à 54 milliards de dollars auprès de la banque centrale suisse pour renforcer ses liquidités, après que l'effondrement de ses actions et de ses obligations a intensifié les craintes d'une crise bancaire mondiale. Les analystes ont déclaré qu'ils pensaient que cela pourrait ne pas être suffisant.

QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT CONDUIT À L'EFFONDREMENT RÉCENT DE L'ACTION ?

Une série de scandales sur plusieurs années, des changements de direction, des pertes de plusieurs milliards de dollars et une stratégie peu inspirante peuvent être blâmés pour le gâchis dans lequel se trouve aujourd'hui le prêteur suisse, vieux de 167 ans.

La vente des actions de Credit Suisse a commencé en 2021, déclenchée par les pertes liées à la liquidation des fonds d'investissement Archegos et Greensill Capital.

En janvier 2022, Antonio Horta-Osorio a démissionné de son poste de président pour avoir enfreint les règles COVID-19, huit mois seulement après avoir été engagé pour redresser la banque en difficulté.

En juillet, le nouveau PDG et expert en restructuration Ulrich Koerner a dévoilé une révision stratégique, mais n'a pas réussi à convaincre les investisseurs.

Une rumeur non fondée sur la faillite imminente de la banque à l'automne a fait fuir les clients.

Le Credit Suisse a confirmé le mois dernier que les clients avaient retiré 110 milliards de francs suisses de leurs fonds au quatrième trimestre, tandis que la banque a subi sa plus grosse perte annuelle, soit 7,29 milliards de francs suisses, depuis la crise financière. En décembre, le Credit Suisse avait fait appel à des investisseurs pour 4 milliards de francs suisses.

Mercredi, la Saudi National Bank, principal bailleur de fonds de la banque, a déclaré aux journalistes qu'elle ne pouvait pas donner plus d'argent à la banque car elle était limitée par des obstacles réglementaires, tout en disant qu'elle était satisfaite du plan de redressement de la banque.

Les actions ont perdu 75 % au cours de l'année écoulée.

Graphique : Le Credit Suisse et ses problèmes - https://www.reuters.com/graphics/CREDITSUISSEGP-STOCKS/akveqegdgvr/chart.png

QUELLES MESURES LE CRÉDIT SUISSE PEUT-IL PRENDRE POUR CALMER LES INVESTISSEURS ?

Le Credit Suisse a déclaré qu'il emprunterait jusqu'à 54 milliards de dollars pour renforcer les liquidités et la confiance des investisseurs, mais certains analystes pensent que cela ne suffira probablement pas à apaiser les investisseurs.

Gagner le soutien d'investisseurs stratégiques pourrait être une option pour renforcer la confiance du marché. Elle compte parmi ses investisseurs la Qatar Investment Authority et le conglomérat saoudien Oyalan Group.

Au début de la crise financière mondiale de 2008, UBS a pris le fonds souverain de Singapour GIC comme investisseur, mais la vente de sa participation s'est finalement soldée par une perte pour GIC.

La cession de participations dans divers actifs est une option, car le Credit Suisse possède une activité de gestion d'actifs et une participation dans SIX Group, qui gère la bourse de Zurich.

Le Credit Suisse s'est orienté vers une stratégie visant à satisfaire les clients fortunés tout en réduisant ses activités volatiles de banque d'investissement et a déjà annoncé son intention de s'en séparer.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU CREDIT SUISSE ?

La banque se classe parmi les plus grands gestionnaires de fortune au monde et, surtout, elle fait partie des 30 banques d'importance systémique mondiale, dont la faillite aurait des répercussions sur l'ensemble du système financier.

Le Credit Suisse possède une banque locale suisse, des activités de gestion de fortune, de banque d'investissement et de gestion d'actifs. Il compte un peu plus de 50 000 employés et 1,6 trillion de francs suisses d'actifs sous gestion à la fin de 2021.

Avec plus de 150 bureaux dans une cinquantaine de pays, le Credit Suisse est la banque privée d'un grand nombre d'entrepreneurs, de particuliers et de sociétés riches et ultra-riches.