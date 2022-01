Explicatif : De la stabilité à la tourmente - ce qui se passe au Kazakhstan

Les forces de sécurité semblaient avoir repris les rues de la principale ville du pays vendredi, un jour après l'arrivée des parachutistes russes pour aider à réprimer le soulèvement.

Voici un aperçu du Kazakhstan, de son économie et de son système politique.

OÙ SE TROUVE LE KAZAKHSTAN ET POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Le Kazakhstan, situé entre la Russie et la Chine et partageant également des frontières avec trois autres républiques ex-soviétiques, est la plus grande économie d'Asie centrale, avec de riches gisements d'hydrocarbures et de métaux. Il a attiré des centaines de milliards de dollars d'investissements étrangers depuis son indépendance en 1991.

Sur le plan stratégique, elle relie les grands marchés à croissance rapide de la Chine et de l'Asie du Sud à ceux de la Russie et de l'Europe par la route, le rail et un port sur la mer Caspienne. Il s'est décrit comme la boucle de l'énorme projet commercial chinois "Belt and Road".

Le Kazakhstan est le premier producteur mondial d'uranium et les troubles de cette semaine ont entraîné une hausse de 8 % du prix de ce métal qui alimente les centrales nucléaires. Il est le neuvième exportateur de pétrole au monde, avec une production de quelque 85,7 millions de tonnes en 2021, et le dixième producteur de charbon.

C'est également le deuxième mineur de bitcoin au monde après les États-Unis. Le "hashrate" du bitcoin - la mesure de la puissance de calcul des machines connectées à son réseau - a chuté de plus de 10 % mercredi après la coupure de l'internet au Kazakhstan, selon la société de minage de crypto-monnaies BTC.com.

POURQUOI LES GENS SONT-ILS EN COLÈRE ?

Le soulèvement a commencé par des protestations dans les régions occidentales riches en pétrole contre la suppression des plafonds de prix de l'État le jour du Nouvel An pour le butane et le propane, qui sont souvent appelés "carburants routiers pour les pauvres" en raison de leur faible coût.

La réforme, qui visait à atténuer les pénuries de pétrole, s'est rapidement retournée contre elle, les prix ayant plus que doublé. Les protestations se sont étendues, s'appuyant sur un sentiment de mécontentement plus large concernant la corruption endémique de l'État, l'inégalité des revenus et les difficultés économiques qui ont toutes été aggravées par la pandémie de coronavirus.

Bien qu'elle soit la plus riche des républiques d'Asie centrale en termes de revenu par habitant, la moitié de la population du Kazakhstan - le neuvième plus grand pays du monde en termes de territoire - vit dans des communautés rurales, souvent isolées, avec un accès limité aux services publics.

Alors que les vastes ressources naturelles du pays ont rendu une petite élite incroyablement riche, de nombreux Kazakhs ordinaires se sentent laissés pour compte. On estime qu'environ un million de personnes, sur une population totale de 19 millions, vivent en dessous du seuil de pauvreté.

L'inflation annuelle atteint près de 9 %, soit le taux le plus élevé depuis plus de cinq ans, ce qui a incité la banque centrale à relever les taux d'intérêt à 9,75 %.

QUI EST AUX COMMANDES ?

Le diplomate de carrière Kassym-Jomart Tokayev, 68 ans, a été élu président en 2019 en promettant de poursuivre les politiques largement pro-business de son prédécesseur de longue date, Nursultan Nazarbayev. Mais Nazarbayev, un ancien membre du Politburo soviétique qui a dirigé le Kazakhstan pendant près de trois décennies, était largement considéré comme le véritable pouvoir derrière le trône.

M. Tokayev a profité des manifestations - qui ont parfois visé des symboles de l'ère Nazarbayev, notamment des statues - pour congédier l'ancien président, âgé de 81 ans, de son poste de chef du puissant Conseil de sécurité.

M. Nazarbayev n'a fait aucun commentaire public ni aucune apparition depuis que les manifestations ont éclaté et on ne sait toujours pas dans quelle mesure le soulèvement va affaiblir l'influence considérable que lui et sa famille continuent d'exercer dans la politique et les affaires.

M. Tokayev a également limogé le neveu de Nazarbayev, Samat Abish, en tant que commandant en second de la police de sécurité. La fille aînée de Nazarbayev, Dariga, ancienne présidente du Sénat et toujours membre du parlement, a été évoquée dans le passé comme une possible future présidente.

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Le produit intérieur brut par habitant du Kazakhstan en 2020 était de 9 122 dollars, selon les données de la Banque mondiale, légèrement supérieur à celui de la Turquie et du Mexique, mais inférieur à son pic annuel de près de 14 000 dollars en 2013.

Le gouvernement de M. Tokayev a mis en place un plan de relance représentant 6 % de la production nationale pour aider les petites et moyennes entreprises à faire face à la pandémie de COVID-19.

La Banque mondiale prévoit une croissance économique de 3,5 % en 2021, qui passera à 3,7 % cette année et à 4,8 % en 2023. Elle a exhorté le Kazakhstan à stimuler la concurrence et à limiter le rôle des grandes entreprises d'État dans l'économie, à s'attaquer aux inégalités sociales et à créer des conditions économiques plus équitables.

DROITS DE L'HOMME ET LIBERTÉS

Les pays occidentaux et les groupes de défense des droits de l'homme critiquent depuis longtemps le Kazakhstan pour son système politique autoritaire, son intolérance à l'égard de la dissidence, ses restrictions à la liberté des médias et l'absence d'élections libres et équitables, bien que le pays soit également considéré comme moins répressif et moins instable que ses voisins ex-soviétiques.

Amnesty International a déclaré que les manifestations de cette semaine résultaient de la "répression généralisée des droits humains fondamentaux" par les autorités et a demandé la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement et l'ouverture d'enquêtes sur les abus commis par le passé par l'État.

"Pendant des années, le gouvernement a persécuté sans relâche la dissidence pacifique, laissant le peuple kazakh dans un état d'agitation et de désespoir", a déclaré Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale d'Amnesty.